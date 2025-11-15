Dòng tiền phân hóa rõ nét, VN-Index hồi phục trên nền thanh khoản thấp

Sau bốn tuần giảm điểm liên tiếp, thị trường chứng khoán có một tuần hồi phục nhờ đó đã chấm dứt chuỗi suy giảm và mang lại tâm lý tích cực hơn cho nhà đầu tư.

Tuy nhiên, đà tăng này diễn ra trên nền thanh khoản còn ở mức thấp. Theo đánh giá từ giới chuyên gia, thị trường đang trong giai đoạn tìm kiếm điểm cân bằng.

Tín hiệu khả quan

Trải qua một giai đoạn điều chỉnh kéo dài, thị trường chứng khoán đã tìm thấy điểm tựa và bật tăng trở lại. Theo ông Phan Tấn Nhật, Trưởng nhóm Phân tích Công ty chứng khoán Sài Gòn-Hà Nội (SHS), diễn biến tuần qua mang nhiều tín hiệu khả quan.

“Thị trường đã có tuần hồi phục tốt trở lại. Cụ thể, hai phiên đầu tuần VN-Index chịu áp lực điều chỉnh về dưới mốc tâm lý 1.600 điểm với lực cầu giá thấp cải thiện. Sau đó, chỉ số đã phục hồi vượt trên mốc 1.600 điểm và tiếp tục tăng điểm. Tuy nhiên, thanh khoản đã cải thiện dần nhưng. Kết thúc tuần giao dịch, VN-Index tăng 2,27% và lên mức 1.635,46 điểm, trên hỗ trợ tâm lý 1.600 điểm. Trong khi VN30 đóng cửa tăng 2,57% và lên mức 1.871,54 điểm, dưới kháng cự tâm lý 1.900 điểm,” ông Nhật cho biết.

Cùng chung quan điểm, ông Đinh Việt Bách, chuyên gia phân tích Công ty Chứng khoán Pinetree, nhấn mạnh lực bán suy yếu là một trong những yếu tố quan trọng hỗ trợ cho đà hồi phục. Qua đó, VN-Index có một tuần giao dịch tích cực khi phục hồi với thanh khoản thấp.

“Việc thanh khoản không gia tăng cùng lúc với việc nhiều cổ phiếu đã giảm sâu 20–30% khiến lực bán suy yếu, tạo điều kiện cho nhịp hồi phục diễn ra tương đối thuận lợi,” ông Bách phân tích.

Dòng tiền phân hóa

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong tuần là sự phân hóa mạnh mẽ của dòng tiền. Thay vì lan tỏa trên diện rộng, lực cầu có xu hướng tìm đến các nhóm cổ phiếu có câu chuyện riêng và nền tảng cơ bản vững chắc, trong khi các nhóm vốn hóa lớn từng dẫn dắt thị trường lại tỏ ra kém tích cực hơn.

Ông Phan Tấn Nhật nhận định độ rộng thị trường phục hồi tích cực trong tuần. Hầu hết các nhóm ngành đều tăng giá sau giai đoạn điều chỉnh và tích lũy. Nổi bật ở các cổ phiếu nhóm bảo hiểm, dầu khí, nông nghiệp, bán lẻ, chứng khoán, hóa chất, xây dựng, khu công nghiệp... với nhiều mã tăng giá tốt cùng thanh khoản gia tăng tích cực. Tuy nhiên, khối lượng giao dịch trên sàn HoSE đã giảm 21,2% so với tuần trước và thể hiện mức độ phân hóa mạnh.

“Dòng tiền cải thiện, luân chuyển sang các mã cơ bản tốt, có kết quả kinh doanh tích cực. Giá nhiều cổ phiếu phục hồi mạnh mẽ khi chịu áp lực điều chỉnh về vùng giá tháng 4-5/2025,” ông Nhật chỉ ra.

Khối lượng giao dịch trên sàn HoSE đã giảm 21,2% so với tuần trước và thể hiện mức độ phân hóa mạnh. (Ảnh: Vietnam+)

Sự luân chuyển này cũng được ông Bách xác nhận: “Dòng tiền có sự luân chuyển rõ rệt từ nhóm cổ phiếu trụ sang các nhóm vốn hóa tầm trung (từng trầm lắng trước đó), như dầu khí, hóa chất, phân bón, khu công nghiệp… Ngược lại, các nhóm vốn hóa lớn từng dẫn dắt nhịp tăng trước đó lại giao dịch kém tích cực hơn, đặc biệt là các cổ phiếu họ Vin, ngân hàng và chứng khoán.”

Trong khi đó, áp lực bán từ khối ngoại vẫn chưa chấm dứt. Theo thống kê từ SHS, khối ngoại đã có tuần bán ròng thứ 16 liên tiếp với giá trị 2.281 tỷ đồng trên sàn HoSE, cho thấy sự thận trọng của dòng vốn này vẫn còn hiện hữu.

Ông Bách cho rằng động lực hồi phục của thị trường nhờ sự xuất hiện của hai thông tin liên quan đến nâng hạng thị trường, là Quốc hội đặt mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2026 từ 10% trở lên và một số động thái tích cực của Tổ chức FTSE Russell và Vanguard trong vấn đề về đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam sau nâng hạng.

Chờ đợi phiên bùng nổ

Mặc dù thị trường đã hồi phục, song các chuyên gia đều đồng thuận rằng đây vẫn đang là giai đoạn hồi phục kỹ thuật và cần thêm tín hiệu để xác nhận một xu hướng tăng mới.

Về mặt kỹ thuật, ông Nhật chỉ ra xu hướng ngắn hạn VN-Index cải thiện hơn khi vượt lên vùng giá quanh 1.610 điểm, tương ứng vùng giá thấp nhất tháng 9/2025, cũng như vượt lên kênh giảm giá ngắn hạn. Song, thanh khoản chưa thực sự tích cực và VN-Index đang chịu áp lực rung lắc, điều chỉnh kiểm tra lại vùng hỗ trợ quanh 1.610 điểm.

Ông Nhật cũng nhấn mạnh đây là thời điểm phù hợp để tái cơ cấu danh mục, hướng đến các doanh nghiệp có nền tảng vững chắc: “Thị trường đang phục hồi khá tích cực và trong giai đoạn tái cơ cấu danh mục trong thời điểm cuối năm 2025. Rất nhiều mã sau giai đoạn giảm giá mạnh về các vùng hỗ trợ trung dài hạn. Điểm tích cực là thị trường duy trì nhiều doanh nghiệp cơ bản tốt, kết quả kinh doanh tăng trưởng, các thông số định giá cơ bản thấp hơn nhiều so với mức trung bình thị trường. Bên cạnh đó, thông tin Tổ chức FTSE công bố danh sách đáp ứng tiêu chuẩn sau khi nâng hạng và khối ngoại giảm áp lực bán ròng cũng là động lực tốt cho thị trường.”

Từ đó, ông Nhật đưa ra khuyến nghị nhà đầu tư duy trì tỷ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế.

Trong khi đó, ông Bách nhấn mạnh tầm quan trọng của một phiên giao dịch mang tính xác nhận, hay còn gọi là “phiên bùng nổ theo đà.” Hiện tại, thị trường vẫn trong giai đoạn hồi phục kỹ thuật và cần thêm một phiên bùng nổ để xác nhận VN-Index có thể bước vào nhịp tăng mới hay không. Trước mắt, đầu tuần tới, chỉ số VN-Index có thể kiểm định lại vùng hỗ trợ quanh 1.600 điểm.

Ông Bách cho rằng nếu VN-Index giữ được vùng này và xuất hiện một phiên bùng nổ theo đà, thì xu hướng tăng sẽ được xác nhận. Nhưng, nếu chỉ số đánh mất vùng 1.600, thị trường có thể lùi về các vùng hỗ trợ sâu hơn quanh 1.500-1.550 điểm./.

