Cổ phiếu Nvidia và các công ty AI giảm mạnh, chứng khoán Phố Wall lao dốc

Chứng khoán Phố Wall lao dốc với giá cổ phiếu Nvidia và các công ty AI lớn khác giảm mạnh khi các nhà đầu tư giảm kỳ vọng về việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất, do lo ngại về lạm phát và sự chia rẽ trong nội bộ Fed về tình hình nền kinh tế Mỹ.

Cả ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ đều ghi nhận mức giảm phần trăm hàng ngày mạnh nhất trong hơn một tháng.

Chỉ số S&P 500 giảm 1,66%, đóng cửa ở mức 6.737,49 điểm, chỉ số Nasdaq Composite giảm 2,29%, xuống 22.870,36 điểm, trong khi chỉ số Dow Jones giảm 1,65%, xuống 47.457,22 điểm.

Giá cổ phiếu của Nvidia, công ty có giá trị lớn nhất thế giới, giảm 3,6%, của Tesla giảm 6,6% và Broadcom giảm 4,3%.

Ông Peter Cardillo, nhà kinh tế thị trường tại Spartan Capital Securities ở New York, cho rằng thị trường đang có sự điều chỉnh nhỏ trong lĩnh vực AI khi có rất yếu tố không chắc chắn về tình hình kinh tế.

Chính phủ Mỹ đã mở cửa trở lại sau 43 ngày đóng cửa đã khiến các nhà đầu tư lo ngại và làm gián đoạn dòng chảy dữ liệu kinh tế. Trong những ngày gần đây, ngày càng nhiều nhà hoạch định chính sách của Fed tỏ ra do dự về việc tiếp tục cắt giảm lãi suất.

Các quan chức Fed trong những phát biểu gần đây đã dẫn ra những lo ngại về lạm phát và các dấu hiệu tương đối ổn định trên thị trường lao động sau hai lần cắt giảm lãi suất trong năm nay.

Số liệu của công ty quản lý nguồn nhân lực ADP mới đây cho thấy các doanh nghiệp tư nhân đã cắt giảm hơn 11.000 việc làm mỗi tuần tính đến cuối tháng 10/2025. Indeed, công ty phân tích về xu hướng trên thị trường lao động toàn cầu, cho biết, số việc làm liên quan đến bán lẻ trong tháng 10 đã giảm 16% so với cùng kỳ năm ngoái, cho thấy thị trường lao động tiếp tục suy yếu.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, các nhà giao dịch đang nhận định có 47% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 12 tới, thấp hơn so với xác suất 70% của tuần trước.

Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên giao dịch ngày 13/11, chỉ số VN-Index giảm 0,42 điểm (0,03%) xuống 1.631,44 điểm. Chỉ số HNX-Index lại tăng 1,50 điểm (0,57%) lên 266,29 điểm./.

