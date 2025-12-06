Chứng khoán Mỹ tăng nhẹ tuần qua khi tâm điểm hướng về Fed

Thị trường chứng khoán Mỹ đã trải qua một tuần giao dịch tích cực và khép lại bằng một phiên tăng điểm nhẹ vào ngày 5/12, khi các dữ liệu kinh tế mới nhất tiếp tục củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất trong cuộc họp vào tuần tới.

Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần 5/12, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 104,05 điểm (tương đương 0,22%) lên 47.954,99 điểm.

Trong khi đó, chỉ số tổng hợp S&P 500 tiến 13,28 điểm (0,19%) lên 6.870,40 điểm và chỉ số công nghệ Nasdaq Composite cộng thêm 72,99 điểm (0,31%) lên 23.578,13 điểm.

Tính chung cả tuần qua, cả ba chỉ số chính đều ghi nhận tuần tăng điểm thứ hai liên tiếp. Cụ thể, S&P 500 tăng 0,31%, Nasdaq tiến 0,91% và Dow Jones cộng thêm 0,5%.

Các yếu tố chi phối chính

Thị trường chứng khoán tuần qua đã bị chi phối bởi hai yếu tố chính: sự trở lại của các dữ liệu kinh tế bị trì hoãn và kỳ vọng ngày càng lớn về một đợt nới lỏng chính sách tiền tệ từ Fed.

Sau 43 ngày chính phủ đóng cửa, các nhà đầu tư cuối cùng cũng đã có được những dữ liệu kinh tế quan trọng. Báo cáo từ Bộ Thương mại Mỹ cho thấy chi tiêu tiêu dùng - vốn chiếm hơn 2/3 hoạt động kinh tế - đã tăng 0,3% trong tháng 9/2025, phù hợp với dự kiến.

Cùng với đó, chỉ số giá Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân (PCE) - thước đo lạm phát ưa thích của Fed - cũng tăng 0,3% và cho thấy diễn biến lạm phát của Mỹ vẫn trong tầm kiểm soát.

Trong khi đó, các dữ liệu về thị trường lao động Mỹ đã đưa ra những thông điệp trái chiều.

Báo cáo từ công ty tư vấn ADP cho thấy khu vực tư nhân đã mất 32.000 việc làm trong tháng 11/2025, mức giảm lớn nhất trong hơn hai năm.

Ngược lại, báo cáo số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần lại giảm xuống mức thấp nhất trong ba năm.

Giao dịch viên tại Sàn chứng khoán New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Sự mâu thuẫn này khiến nhà đầu tư càng thêm chờ đợi báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 11/2025, dự kiến được công bố vào ngày 16/12 để có cái nhìn rõ ràng hơn về tình hình kinh tế Mỹ.

Dù vậy, các chỉ số giá cả cùng một báo cáo riêng từ Đại học Michigan cho thấy niềm tin người tiêu dùng Mỹ đã cải thiện trong đầu tháng 12 đã củng cố mạnh mẽ kịch bản Fed sẽ sớm hành động.

Theo công cụ FedWatch của tập đoàn CME, thị trường hiện đang đặt cược với xác suất gần 90% rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp vào tuần tới.

Giới phân tích cho rằng lý do chính cho niềm tin này là thị trường nhận định Fed không muốn mạo hiểm để sự suy yếu tạm thời của nền kinh tế biến thành một đợt suy thoái kéo dài.

Sự phân hóa trong nội bộ Fed

Nhưng dù thị trường gần như chắc chắn về một đợt cắt giảm, cuộc họp vào tuần tới của Fed được dự báo sẽ là một trong những cuộc họp gây tranh cãi nhất trong nhiều năm.

Hiện có ít nhất 5 trong số 12 thành viên có quyền bỏ phiếu của Fed đã lên tiếng phản đối hoặc hoài nghi về việc nới lỏng chính sách tiền tệ thêm nữa.

Theo ông Michael Rosen, Giám đốc đầu tư tại công ty quản lý tài sản Angeles Investments, Fed dường như đang bị chia rẽ hơn bao giờ hết về lộ trình điều chỉnh lãi suất. Thị trường chắc chắn sẽ quan tâm tới mức độ chia rẽ này vì nó có thể hé lộ định hướng của Fed trong tương lai.

Số lượng phiếu bất đồng sẽ là một chỉ báo quan trọng. Lần gần nhất Ủy ban thị trường mở liên bang (FOMC), cơ quan hoạch định chính sách tiền tệ của Fed, có ba phiếu bất đồng trở lên là vào năm 2019. Điều này cho thấy sự phức tạp trong việc Fed phải cân bằng giữa hai mục tiêu là bảo vệ thị trường lao động và ổn định lạm phát.

Cuộc họp chính sách tiền tệ trong tuần tới của Fed được dự báo sẽ chứng kiến nhiều ý kiến bất đồng hơn nữa, bất kể quyết định cuối cùng là gì.

Trong cuộc họp trước, đã có hai phiếu chống lại việc cắt giảm: Chủ tịch chi nhánh Fed tại Kansas City Jeffrey Schmid cho rằng lạm phát cao không phù hợp cho việc nới lỏng, trong khi Thống đốc Fed Stephen Miran lại muốn Fed cắt giảm lãi suất mạnh hơn, ở mức 0,5 điểm phần trăm, vì tin rằng lạm phát đang giảm nhanh hơn dự báo trước đó.*

Kịch bản dự báo cho tuần tới

Tuần tới hứa hẹn sẽ là một tuần lễ bản lề cho thị trường, với hai sự kiện quan trọng nhất là cuộc họp của Fed vào hai ngày 9-10/12 và báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 11/2025.

Theo ông Michael Sheldon, Phó Chủ tịch tại công ty quản lý tài sản Washington Trust Wealth Management, mọi con mắt sẽ đổ dồn vào cuộc họp của Fed.

Trụ sở Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ở Washington D.C. (Nguồn: THX/TTXVN)

Khi quyết định cắt giảm lãi suất gần như đã được định đoạt, câu hỏi bây giờ là Fed sẽ nói gì sau cuộc họp về lãi suất cuối cùng của năm 2025 và liệu có đưa ra bất kỳ gợi ý nào về chính sách trong tương lai hay không?

Các nhà đầu tư sẽ phân tích kỹ lưỡng các dự báo kinh tế cập nhật và biểu đồ "dot plot" để tìm kiếm manh mối. Theo ông Tony Roth, Giám đốc đầu tư tại công ty quản lý tài sản Wilmington Trust, Fed có thể sẽ có giọng điệu khá thận trọng và nhấn mạnh việc chờ các dữ liệu kinh tế để đưa ra quyết định.

Trong khi đó, báo cáo việc làm tháng 11/2025 sẽ là cái nhìn toàn diện đầu tiên về thị trường lao động Mỹ kể từ khi Chính phủ Mỹ đóng cửa. Các dự báo hiện tại cho thấy một bức tranh khá yếu ớt, với chỉ 38.000 việc làm được tạo ra.

Cuối cùng, các nhà đầu tư cũng đang chờ đợi xem liệu đợt tăng giá Ông già Noel (Santa Claus rally) có diễn ra trong năm nay hay không. Đây là thuật ngữ mô tả hiện tượng có tính quy luật của thị trường chứng khoán Mỹ thường tăng điểm liên tục trong 5 phiên giao dịch cuối cùng của tháng 12 năm cũ và 2 phiên giao dịch đầu tiên của năm mới.

Theo số liệu thống kê, giai đoạn này thường mang lại kết quả tích cực cho thị trường. Kể từ năm 1980, giai đoạn này có 73% thời gian báo cáo kết quả tích cực, với mức tăng trung bình của chỉ số S&P 500 là 1,1%./.

