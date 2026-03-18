Thị trường chứng khoán rung lắc mạnh, VN-Index giữ sắc xanh

Phiên giao dịch ngày 18/3 ghi nhận diễn biến giằng co mạnh với nhiều nhịp đảo chiều bất ngờ, đặc biệt trong phiên chiều, thử thách tâm lý nhà đầu tư.

Ngay từ đầu phiên sáng, thị trường tiếp nối đà hồi phục của phiên trước, mở cửa trong sắc xanh và có thời điểm VN-Index tăng hơn 30 điểm, vượt mốc 1.740 điểm nhờ lực kéo của các cổ phiếu vốn hóa lớn như VIC, VHM, cùng nhóm dầu khí.

Tuy nhiên, áp lực bán nhanh chóng gia tăng về cuối phiên sáng khiến chỉ số thu hẹp đà tăng, lùi về sát tham chiếu khi tạm nghỉ trưa.

Sang phiên chiều, diễn biến trở nên kịch tính hơn. Lực bán quán tính khiến VN-Index có lúc rơi xuống dưới tham chiếu, nhưng nhanh chóng hồi phục và nới rộng đà tăng, lên quanh ngưỡng 1.730 điểm vào khoảng 14h30.

Tuy nhiên, áp lực bán bất ngờ gia tăng tại một số cổ phiếu vốn hóa lớn đầu ngành đã kéo chỉ số lao dốc mạnh, có thời điểm giảm tới 40 điểm so với đỉnh trong ngày, lùi về vùng 1.690 điểm.

Đáng chú ý, lực cầu bắt đáy đã nhập cuộc trong đợt khớp lệnh xác định giá đóng cửa (ATC), giúp VN-Index đảo chiều tăng trở lại và duy trì sắc xanh. Kết phiên, VN-Index tăng 3,54 điểm lên 1.713,83 điểm, ghi nhận phiên tăng thứ hai liên tiếp. Toàn sàn HOSE có 134 mã tăng và 189 mã giảm.

Thanh khoản thị trường cải thiện nhẹ, với tổng khối lượng giao dịch đạt 887,5 triệu cổ phiếu, giá trị đạt 25.488,5 tỷ đồng, tăng gần 11% so với phiên trước; trong đó, giao dịch thỏa thuận đóng góp hơn 3.100 tỷ đồng.

Điểm sáng của thị trường đến từ nhóm dầu khí và phân bón khi bật tăng mạnh sau nhịp điều chỉnh trước đó. Các mã lớn như GAS, PLX tăng hơn 6%, trong khi nhiều cổ phiếu như PVD, PVT, PET hay DCM, DPM, BFC đồng loạt tăng trần, cho thấy dòng tiền quay trở lại nhóm hàng hóa cơ bản trong bối cảnh giá dầu thế giới tăng mạnh.

Ở chiều ngược lại, nhóm chứng khoán chịu áp lực điều chỉnh khi nhiều mã giảm khá sâu như SSI, VCI, VPX. Nhóm ngân hàng phân hóa rõ rệt, với STB giảm mạnh, trong khi BID, CTG giữ được sắc xanh nhẹ.

Thanh khoản tập trung ở một số mã lớn như SHB, SSI, BSR và STB với khối lượng khớp lệnh hàng chục triệu đơn vị.

Trên sàn Hà Nội, HNX-Index cũng phục hồi vào cuối phiên và đóng cửa tăng 0,92 điểm lên 247,78 điểm. Trong khi đó, UPCOM-Index diễn biến kém tích cực hơn khi giảm 0,65 điểm, xuống 124,86 điểm.

Đáng chú ý, khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh khoảng 2.500 tỷ đồng trên toàn thị trường, tập trung vào các cổ phiếu lớn như VIC, STB và VCB, tạo thêm áp lực lên diễn biến chung.

Nhìn chung, phiên giao dịch ngày 18/3 cho thấy thị trường vẫn đang trong trạng thái rung lắc mạnh với sự phân hóa rõ nét giữa các nhóm ngành. Dù giữ được sắc xanh nhưng diễn biến đảo chiều nhanh trong phiên cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn thận trọng, đặc biệt trước áp lực chốt lời ngắn hạn và hoạt động bán ròng của khối ngoại./.

