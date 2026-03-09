Chứng khoán Đức lao dốc do lo ngại về kinh tế và giá dầu tăng

Trong phiên giao dịch ngày 9/3, những lo ngại về kinh tế và lạm phát gia tăng có lúc đã đẩy chỉ số chứng khoán chủ chốt của Đức - DAX xuống dưới mốc 23.000 điểm.

Giá dầu tăng nhanh đang gây ra sự hỗn loạn trên thị trường chứng khoán. Chỉ số DAX đã mất khoảng 2% vào đầu phiên giao dịch ngày 9/3, giảm xuống khoảng 23.100 điểm. Chỉ số này sau đó tiếp tục lao dốc và chạm mức thấp nhất trong ngày là 22.927 điểm. Trong phiên giao dịch thứ Sáu tuần trước, DAX đã kết thúc tuần giảm 0,9%, xuống 23.591 điểm.

Sự tăng nhanh của giá năng lượng đang gây sốc cho các nhà đầu tư và ngày càng làm dấy lên lo ngại về lạm phát và tăng trưởng. Cuộc xung đột ở Trung Đông đang đẩy giá dầu lên mức cao hơn bao giờ hết. Lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột ở Ukraine, giá dầu đã tăng lên trên 100 USD/thùng, tức là đã tăng khoảng 50%. Để so sánh, vào cuối tháng Hai, giá dầu vẫn ở mức khoảng 70 USD/thùng.

Nhà phân tích thị trường trưởng của công ty công nghệ tài chính IG, Christian Henke, nhận xét: "Giá dầu hôm nay tăng vọt, kéo theo sự sụt giảm của thị trường chứng khoán. Người ta ngày càng lo ngại rằng ‘vàng đen’ có thể kéo chậm lại nền kinh tế toàn cầu."

Theo tờ Financial Times, các Bộ trưởng Tài chính Nhóm các quốc gia công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đang thảo luận về việc giải phóng dầu từ kho dự trữ chiến lược để ổn định thị trường.

Nhà kinh tế trưởng của JPMorgan, Bruce Kasman, tin rằng nếu giá dầu tăng bền vững lên trên 120 USD/thùng, nó có thể gây suy thoái kinh tế toàn cầu.

Theo ông Kasman, kịch bản như vậy có thể làm giảm tăng trưởng kinh tế toàn cầu 0,6 điểm phần trăm trong nửa đầu năm, và làm tăng giá tiêu dùng 1 điểm phần trăm. Nhà quan sát thị trường Maximilian Wienke tại công ty môi giới eToro, cho rằng nếu nguồn cung dầu khí bị gián đoạn, ảnh hưởng sẽ không chỉ giới hạn ở lĩnh vực năng lượng.

Ông Maximilian Wienke nói: "Chi phí sản xuất và vận chuyển đang tăng lên, giá tiêu dùng tăng đáng kể. Bảo hiểm tàu chở dầu trở nên đắt đỏ hơn đáng kể, các công ty vận tải biển tránh tuyến đường nguy hiểm và chuỗi cung ứng đang bị gián đoạn."

Các chuyên gia của Commerzbank dự đoán việc giá dầu tiếp tục tăng đều có thể sẽ đẩy lạm phát quay trở lại. Khi đó, tỷ lệ lạm phát 3% là điều hoàn toàn có thể xảy ra ở khu vực đồng euro. Tuy nhiên, theo quan điểm của chuyên gia Wienke, nguy cơ lạm phát đình trệ (lạm phát tăng nhưng tăng trưởng giảm) cũng sẽ gia tăng. "Đây sẽ là một kịch bản cực kỳ khó khăn đối với các ngân hàng trung ương."

Trong bài bình luận hàng ngày của mình, Ulrich Stephan, Chiến lược gia đầu tư trưởng cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp tại Deutsche Bank, viết rằng kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã thay đổi đáng kể: "Trên thị trường kỳ hạn, trong một tuần qua, khả năng cắt giảm lãi suất vào cuối năm có xác suất 55%, nhưng giờ thì khả năng tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm có xác suất lên tới 100%."

Sự sụt giảm của thị trường chứng khoán toàn cầu cũng có thể ảnh hưởng đến chứng khoán Mỹ. Chỉ số Dow Jones, S&P 500 và Nasdaq đều giảm hơn 1% trên thị trường kỳ hạn.

Ngày 9/3, tại Sở giao dịch chứng khoán Frankfurt đã diễn ra một đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của Gabler, nhà cung cấp thiết bị tàu ngầm. Cổ phiếu ngành quốc phòng đang được ưa chuộng trong bối cảnh các xung đột địa chính trị hiện nay. Cổ phiếu của Gabler được giao dịch cao hơn 11% so với giá phát hành 44 euro trong bối cảnh thị trường cực kỳ yếu./.

Lực bán gia tăng, VN-Index giảm hơn 115 điểm trong phiên đầu tuần Kết thúc phiên giao dịch ngày 9/3, VN-Index giảm hơn 115 điểm, xuống còn 1.652,79 điểm, thanh khoản duy trì mức cao, với khối lượng giao dịch hơn 1,38 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 41.029 tỷ đồng.