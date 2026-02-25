Cổ phiếu công nghệ nâng đỡ thị trường chứng khoán Mỹ

Thị trường chứng khoán Mỹ ghi nhận sắc xanh trở lại trong phiên giao dịch ngày 24/2 (theo giờ địa phương), chấm dứt chuỗi giảm điểm trước đó.

Sự lạc quan về triển vọng của trí tuệ nhân tạo (AI) cùng các số liệu kinh tế Mỹ tích cực đã giúp nhà đầu tư gạt bỏ những lo ngại về chính sách thuế quan của chính quyền Tổng thống Donald Trump và rủi ro thay thế lao động của AI.

Kết thúc phiên giao dịch, cả ba chỉ số chủ chốt của Phố Wall đều tăng điểm ấn tượng. Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 370,44 điểm (tương đương 0,76%), lên mức 49.174,50 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 52,32 điểm (tương đương 0,77%), đạt 6.890,07 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite dẫn đầu đà tăng với 236,41 điểm (tương đương 1,05%), chốt ở mức 22.863,68 điểm.

Tâm điểm của phiên giao dịch này là sự bứt phá của các doanh nghiệp bán dẫn và phần mềm. Cổ phiếu AMD đã tăng vọt 8,8% sau khi công bố thỏa thuận cung ứng chip AI trị giá lên tới 60 tỷ USD cho Meta Platforms (công ty mẹ của Facebook) trong 5 năm tới.

Thị trường cũng phản ứng tích cực với các bước đi mới của phòng thí nghiệm AI Anthropic. Việc đơn vị này ra mắt các tiện ích mới hợp tác cùng Thomson Reuters, Salesforce và FactSet đã giúp xoa dịu nỗi lo về việc AI "thôn tính" các phần mềm truyền thống. Cụ thể, cổ phiếu FactSet tăng 5,9%, trong khi cổ phiếu Thomson Reuters tại Mỹ tăng tới 11,5%.

Đà phục hồi của chứng khoán còn được hỗ trợ bởi niềm tin tiêu dùng tại Mỹ cao hơn dự kiến và sự tăng trưởng việc làm trong khu vực tư nhân. Bên cạnh đó, các nhóm cổ phiếu hàng không và du lịch cũng phục hồi mạnh sau khi đợt bão tuyết tại khu vực Đông Bắc bắt đầu hạ nhiệt.

Tuy nhiên, giới đầu tư vẫn giữ thái độ thận trọng trước những bất định từ chính sách thuế quan của Tổng thống Trump. Sau khi Tòa án Tối cao bác bỏ một số quy định cũ, chính quyền Mỹ đã nhanh chóng công bố các mức thuế tạm thời mới (hiện ở mức 15%).

Các chuyên gia cho rằng năm 2026 sẽ tiếp tục là một năm đầy biến động do ma sát thương mại, mặc dù mức độ ảnh hưởng có thể không nghiêm trọng như giai đoạn xáo trộn của năm 2025.

Đáng chú ý, các quan chức Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đang có những nhận định trái chiều về AI. Trong khi Thống đốc Lisa Cook cảnh báo AI có thể làm gia tăng tỷ lệ thất nghiệp, thì Thống đốc Christopher Waller lại lạc quan cho rằng công nghệ này sẽ không gây xáo trộn đáng kể cho thị trường lao động trong ngắn hạn.

Tại thị trường châu Âu, các chỉ số chứng khoán trên sàn giao dịch London và Frankfurt đi ngang, trong khi sàn giao dịch Paris ghi nhận mức tăng nhẹ 0,3%.

Tại Việt Nam, thị trường chứng khoán đóng cửa phiên giao dịch ngày 24/2 với chỉ số VN-Index tăng 7,48 điểm (0,4%) lên 1.867,62 điểm; chỉ số HNX-Index tăng 0,89 điểm (0,34%) lên 262,72 điểm./.

Chứng khoán Mỹ lao dốc, chỉ số chứng khoán KOSPI tiến sát mốc lịch sử 6.000 điểm Chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 1,7% xuống 48.804,06 điểm, chỉ số S&P 500 giảm 1,0% còn 6.837,75 điểm và chỉ số công nghệ Nasdaq Composite mất 1,1%, chốt phiên ở mức 22.627,27 điểm.