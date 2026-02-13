Tăng 10 điểm, VN-Index khép lại năm Ất Tỵ trên mốc 1.820 điểm

Kết thúc phiên giao dịch ngày 13/2 – cũng là phiên cuối cùng của năm Ất Tỵ 2025, thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận diễn biến tích cực khi các chỉ số đồng loạt tăng điểm, sắc xanh lan tỏa trên diện rộng.

Chốt phiên, VN-Index tăng 10 điểm (tăng 0,55%) lên 1.824,09 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 608,5 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị hơn 20.057,3 tỷ đồng. Toàn sàn HOSE có 193 mã tăng giá, 118 mã giảm giá và 68 mã đi ngang.

Trên sàn Hà Nội, HNX-Index tăng 0,58 điểm (tăng 0,23%) lên 257,06 điểm, với hơn 53,1 triệu cổ phiếu được giao dịch, tương ứng giá trị hơn 1.041,2 tỷ đồng.

Độ rộng thị trường nghiêng về bên mua với 85 mã tăng, 53 mã giảm và 69 mã đứng giá.UPCOM-Index tăng 1,4 điểm lên 127,34 điểm.

Khối lượng giao dịch đạt hơn 41,1 triệu cổ phiếu, tương ứng gần 461 tỷ đồng; toàn sàn ghi nhận 187 mã tăng, 93 mã giảm và 116 mã đi ngang.

Độ rộng toàn thị trường duy trì trạng thái tích cực với 439 mã tăng và 252 mã giảm. Rổ VN30 ghi nhận 19 mã tăng, 7 mã giảm và 4 mã tham chiếu, cho thấy dòng tiền tiếp tục tập trung vào nhóm vốn hóa lớn dù biên độ tăng không quá mạnh.

Trong phiên chiều, VN-Index có thời điểm giằng co nhưng lực cầu duy trì tốt giúp chỉ số giữ vững đà tăng đến cuối phiên. Các mã đóng góp tích cực nhất cho chỉ số gồm VIC, TCX, CTG và GEE, đóng góp hơn 4,7 điểm tăng. Ở chiều ngược lại, BID, FPT, NVL và BVH chịu áp lực bán, lấy đi hơn 2 điểm của chỉ số.

Nhóm cổ phiếu năng lượng là điểm sáng nổi bật với mức tăng 1,63%, dẫn đầu toàn thị trường. Hàng loạt mã như BSR (tăng 2,51%), PVD (tăng 3,02%), PLX (tăng 0,58%), PVS (tăng 0,91%) và PVC (tăng 0,75%) đồng loạt tăng giá; chỉ duy nhất PVB giảm giá.

Sắc xanh cũng chiếm ưu thế tại nhóm ngân hàng – trụ đỡ chính của thị trường trong phiên cuối năm. Cùng với đó, nhóm chứng khoán diễn biến tích cực với nhiều mã tăng mạnh, góp phần củng cố tâm lý nhà đầu tư.

Ở nhóm ngành khác, công nghiệp và nguyên vật liệu lần lượt tăng 1,16% và 1,11%. Nhiều cổ phiếu ghi nhận mức tăng ấn tượng như GEX (tăng 6,97%), GEE (tăng 6,97%), MSR (tăng 7,49%), GVR (tăng 2,97%)…



Ngược lại, công nghệ thông tin là nhóm chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất, giảm 2,32%, chủ yếu do FPT (giảm 2,53%), CMG (giảm 0,87%) và DLG (giảm 0,33%).

Giao dịch khối ngoại tiếp tục là điểm tựa tích cực khi nhà đầu tư nước ngoài mua ròng hơn 221 tỷ đồng trên HOSE, tập trung tại các mã KDH (220,1 tỷ đồng), VIC (189,22 tỷ đồng), DGC (186,55 tỷ đồng) và STB (135,68 tỷ đồng).

Trên HNX, khối ngoại mua ròng hơn 29 tỷ đồng, chủ yếu tại SHS (29,63 tỷ đồng), MBS (14,46 tỷ đồng), CEO (4,12 tỷ đồng) và IDC (1,1 tỷ đồng).

Khép lại năm Ất Tỵ, VN-Index duy trì trên mốc 1.800 điểm với lực cầu ổn định và dòng tiền lan tỏa ở nhiều nhóm ngành, tạo nền tảng tâm lý tích cực cho những phiên giao dịch đầu năm mới./.

