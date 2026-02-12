Thế giới

BoK: Nhà đầu tư nước ngoài chuyển sang bán cổ phiếu Hàn Quốc

Các nhà đầu tư nước ngoài mua vào 2,44 tỷ USD trái phiếu trong tháng 1/2026, giúp tổng lượng vốn ngoại thực tế đổ vào thị trường chứng khoán Hàn Quốc đạt 2,39 tỷ USD.

Vân Anh
Bảng chỉ số chứng khoán tại Seoul (Hàn Quốc). (Ảnh: THX/TTXVN)
Dữ liệu từ Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BoK) vừa công bố cho thấy các nhà đầu tư nước ngoài đã chuyển sang xu hướng bán ra cổ phiếu Hàn Quốc trong tháng 1/2026 do hoạt động chốt lời sau những đợt tăng điểm gần đây của chỉ số tham chiếu.

Theo dữ liệu từ BoK, khối ngoại có lượng bán cổ phiếu trong nước cao hơn mua vào 50 triệu USD trong tháng 1/2026, trái ngược hoàn toàn với mức mua vào vượt trội 1,19 tỷ USD ghi nhận trong tháng 12/2025.

Trong khi đó, các nhà đầu tư nước ngoài mua vào 2,44 tỷ USD trái phiếu trong tháng 1/2026, giúp tổng lượng vốn ngoại thực tế đổ vào thị trường chứng khoán Hàn Quốc đạt 2,39 tỷ USD. Đây là tháng thứ năm liên tiếp thị trường chứng khoán Hàn Quốc duy trì đà thu hút vốn từ nước ngoài.

Chỉ số chứng khoán tổng hợp Hàn Quốc (KOSPI) đã tăng hơn 22% trong tháng 1/2026./.

