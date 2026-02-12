BoK: Nhà đầu tư nước ngoài chuyển sang bán cổ phiếu Hàn Quốc

Dữ liệu từ Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BoK) vừa công bố cho thấy các nhà đầu tư nước ngoài đã chuyển sang xu hướng bán ra cổ phiếu Hàn Quốc trong tháng 1/2026 do hoạt động chốt lời sau những đợt tăng điểm gần đây của chỉ số tham chiếu.

Theo dữ liệu từ BoK, khối ngoại có lượng bán cổ phiếu trong nước cao hơn mua vào 50 triệu USD trong tháng 1/2026, trái ngược hoàn toàn với mức mua vào vượt trội 1,19 tỷ USD ghi nhận trong tháng 12/2025.

Trong khi đó, các nhà đầu tư nước ngoài mua vào 2,44 tỷ USD trái phiếu trong tháng 1/2026, giúp tổng lượng vốn ngoại thực tế đổ vào thị trường chứng khoán Hàn Quốc đạt 2,39 tỷ USD. Đây là tháng thứ năm liên tiếp thị trường chứng khoán Hàn Quốc duy trì đà thu hút vốn từ nước ngoài.

Chỉ số chứng khoán tổng hợp Hàn Quốc (KOSPI) đã tăng hơn 22% trong tháng 1/2026./.

Chứng khoán Hàn Quốc vẫn bị định giá thấp dù tăng giá trị 1.700 tỷ USD Dù chỉ số Kospi tăng mạnh nhờ làn sóng AI và cải cách quản trị, nhiều nhà quản lý quỹ nhận định thị trường Hàn Quốc vẫn giao dịch dưới mức định giá hợp lý so với các thị trường lớn trong khu vực.