Kim ngạch thương mại giữa Nga và Trung Quốc vượt mức 200 tỷ USD ba năm liên tiếp

Theo China Daily, kim ngạch thương mại giữa Nga và Trung Quốc đã vượt mức 200 tỷ USD trong ba năm liên tiếp, tạo động lực mạnh mẽ cho hợp tác kinh tế và thương mại, đồng thời thể hiện nền tảng vững chắc và triển vọng rộng lớn của quan hệ song phương.

Theo Tổng cục Hải quan Trung Quốc, kim ngạch thương mại giữa hai nước đạt 228,11 tỷ USD năm 2025. Mặc dù giảm nhẹ so với năm trước đó, tổng kim ngạch vẫn cao hơn đáng kể so với mục tiêu hợp tác 200 tỷ USD do hai nước đặt ra.

Nga đã duy trì vị thế ổn định là đối tác thương mại lớn thứ năm của Trung Quốc, minh chứng cho sự bền vững của mối quan hệ kinh tế trong bối cảnh môi trường toàn cầu biến động.

Khi cả hai nước cam kết tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực, quan hệ đối tác đang vượt ra ngoài phạm vi trao đổi hàng hóa đơn thuần để hướng tới sự hội nhập toàn diện hơn.

Việc đạt được những kết quả này đặc biệt đáng chú ý trong bối cảnh những khó khăn toàn cầu.

Ông Ivan Melnikov, Phó Chủ tịch thứ nhất Duma Quốc gia, tức Hạ viện Nga, nhấn mạnh rằng năm 2025 là một “năm đặc biệt” đối với cộng đồng doanh nghiệp của cả hai nước. Những thách thức về hậu cần và tài chính trở nên phức tạp hơn, và thị trường toàn cầu khó dự đoán hơn.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp cả hai nước đã duy trì tư duy chiến lược để liên tục mở rộng mạng lưới hợp tác, tìm ra những giải pháp sáng tạo để vượt qua các rào cản thanh toán và gián đoạn chuỗi cung ứng.

Sự kiên cường này cũng được bà Maria Zakharova, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Nga, khẳng định. Bà nói: “Năm 2025, kim ngạch thương mại song phương một lần nữa vượt mốc 200 tỷ USD, chứng minh đầy đủ sự phát triển bền vững của quan hệ đối tác kinh tế và thương mại giữa hai nước." Bà cho biết trong khi hợp tác năng lượng vẫn là nền tảng của mối quan hệ, danh mục hợp tác đang được đa dạng hóa.

Các sản phẩm nông nghiệp của Nga - từ đậu tương và đậu Hà Lan đến hải sản và thịt bò, ngày càng trở nên phổ biến trên bàn ăn của người Trung Quốc. Ngược lại, các sản phẩm cơ khí và điện tử của Trung Quốc, đặc biệt là xe điện và thiết bị điện tử tiêu dùng, đã có được chỗ đứng vững chắc tại Nga.

Ông Trương Hán Huy, Đại sứ Trung Quốc tại Nga, cho biết cơ cấu thương mại song phương đang liên tục phát triển, với sự tăng trưởng nhanh chóng được thấy ở các lĩnh vực mới nổi như công nghệ sinh học và hàng không vũ trụ. Các thực thể thị trường đã trở nên đa dạng hơn, với hơn 3.300 doanh nghiệp Trung Quốc mới đăng ký hoạt động tại Nga từ tháng 1 đến tháng 10 năm ngoái.

Ông Trương Hán Huy cũng nhấn mạnh tiến bộ trong các dự án cơ sở hạ tầng. Đường ống dẫn khí đốt tự nhiên tuyến phía đông Trung Quốc-Nga đã đạt công suất truyền tải tối đa, và tuyến vận chuyển container xuyên Bắc Cực đầu tiên giữa Trung Quốc và châu Âu đã được khởi động thành công, giúp giảm đáng kể thời gian vận chuyển. Trong khi đó, dòng người qua lại giữa hai bên cũng có những bước đột phá lịch sử, được thúc đẩy bởi các chính sách mới.

Vào tháng 9/2025, Trung Quốc đã khởi động chương trình thí điểm kéo dài một năm, lần đầu tiên cho phép du khách Nga nhập cảnh miễn thị thực. Nga đã thực hiện chính sách miễn visa cho công dân Trung Quốc bắt đầu từ ngày 1/12/2025.

Những biện pháp này đã thúc đẩy sự bùng nổ du lịch. Theo Hiệp hội Các nhà điều hành tour du lịch Nga (ATOR), Trung Quốc dự kiến trở thành điểm đến du lịch nước ngoài lớn thứ ba đối với khách du lịch Nga năm 2025, với số lượng du khách Nga đến Trung Quốc ước tính tăng 30% so với năm trước đó.

Bộ Phát triển Kinh tế Nga dự báo đến năm 2030, số lượng các chuyến qua lại giữa hai bên sẽ tăng gấp đôi so với trước đại dịch COVID-19.

Cùng với du lịch và thương mại, hội nhập tài chính đang được tăng cường để hỗ trợ các hoạt động này.

Chuyên gia Zhou Chengyang cho biết tỷ trọng của đồng USD và đồng euro trong thương mại song phương đã giảm đáng kể. Ông nói: “Việc áp dụng thanh toán bằng đồng nội tệ tạo điều kiện thuận lợi cho sự hội nhập sâu rộng của quan hệ Trung Quốc-Nga."

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng mặc dù việc thanh toán bằng nội tệ tối ưu hóa các kênh đầu tư, nhưng cần nỗ lực hơn nữa để tăng cường pháp luật trong môi trường kinh doanh nhằm bảo vệ tốt hơn các nhà đầu tư từ cả hai phía./.

