Áp lực cung cầu khiến giá ca cao giảm sâu, chạm đáy hơn 2 năm

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), sắc đỏ bao trùm nhóm nguyên liệu công nghiệp và năng lượng trong phiên giao dịch hôm qua, kéo chỉ số MXV-Index lùi về mốc 2.509 điểm, tương đương giảm 0,8%.

Đáng chú ý, đà suy yếu của giá ca cao vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại khi mặt hàng này ghi nhận phiên giảm giá thứ ba liên tiếp, trong khi thị trường dầu thô cũng chao đảo trước những tín hiệu kém tích cực về nhu cầu tại Mỹ.

Khép lại phiên giao dịch ngày hôm qua, thị trường nguyên liệu công nghiệp chứng kiến lực bán áp đảo khi hầu hết các mặt hàng chủ chốt trong nhóm đồng loạt giảm giá; trong đó, ca cao trở thành tâm điểm thu hút sự quan tâm của giới đầu tư khi ghi nhận phiên giảm giá thứ 3 liên tiếp.

Cụ thể, hợp đồng ca cao giao tháng Ba đã mất tới 7,24% trong phiên hôm qua, xuống mức 3.805 USD/tấn, mức thấp nhất trong hơn 2 năm qua.

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, áp lực kép từ cả hai phía cung cầu đang đè nặng lên thị trường cacao thế giới khi nhu cầu tiêu thụ toàn cầu suy yếu nghiêm trọng trong khi nguồn cung lại có dấu hiệu thặng dư ổn định.

Thị trường ca cao thế giới đang đối mặt với triển vọng tiêu thụ ảm đạm khi các báo cáo sản lượng nghiền quý 4/2025 đồng loạt ghi nhận những con số sụt giảm đáng kể tại các khu vực trọng điểm.

Theo dữ liệu từ Hiệp hội Ca cao châu Âu (ECA) công bố ngày 15/1, lượng nghiền ca-cao tại khu vực này trong quý 4/2025 đã giảm mạnh 8,3% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 304.500 tấn.

Đây không chỉ là mức giảm sâu hơn nhiều so với các dự báo trước đó của thị trường (-2,9%) mà còn đánh dấu mức sản lượng thấp nhất của quý 4 trong vòng 12 năm qua.

Tình trạng tương tự cũng được ghi nhận tại thị trường châu Á. Báo cáo ngày 16/12 từ Hiệp hội Ca cao châu Á cho biết sản lượng nghiền tại khu vực này đã giảm 4,8%, lùi về mức 197.022 tấn. Trong khi đó, tại thị trường Mỹ, hoạt động này gần như "giậm chân tại chỗ" với mức tăng trưởng không đáng kể.

(Tư liệu) Nông dân phơi hạt ca cao tại làng Bringakro, Côte d'Ivoire. Ảnh: AFP/TTXVN

Nhu cầu tiêu thụ suy yếu cũng hiện rõ trong báo cáo tài chính của các "ông lớn" trong ngành. Theo đó, Barry Callebaut AG - nhà sản xuất sô cô la thô lớn nhất thế giới - cho biết doanh số mảng ca cao của tập đoàn đã bốc hơi 22% trong quý kết thúc vào ngày 30/11.

Trong khi nhu cầu tiêu thụ có dấu hiệu chững lại, bức tranh nguồn cung ca cao toàn cầu lại liên tiếp đón nhận những tín hiệu dư thừa, củng cố xu hướng giảm giá trên các sàn giao dịch.

Theo báo cáo mới nhất từ StoneX, thị trường ca cao thế giới dự kiến sẽ rơi vào trạng thái dư cung trong trung hạn. Cụ thể, tổ chức này dự báo mức thặng dư sẽ đạt 287.000 tấn trong niên vụ 2025-2026 và tiếp tục duy trì ở mức 267.000 tấn cho niên vụ 2026-2027.

Đồng quan điểm, Tổ chức Ca cao quốc tế (ICCO) cho biết tính đến ngày 23/1, dự trữ ca cao toàn cầu đã tăng 4,2% so với cùng kỳ năm ngoái, chạm mốc 1,1 triệu tấn.

Sự "lệch pha" giữa cung và cầu đã trực tiếp đẩy lượng tồn kho do sàn ICE giám sát lên mức cao nhất trong 3,5 tháng với hơn 1,83 triệu bao. Lượng hàng tồn kho dồi dào này đang tạo thành áp lực dư cung đè nặng, thúc đẩy xu hướng điều chỉnh giảm kéo dài.

Ngoài ra, tại khu vực Tây Phi - thủ phủ ca cao thế giới - các điều kiện khí tượng đang tiếp tục ủng hộ quá trình thu hoạch. Theo đánh giá từ World Weather Inc., khu vực này sẽ duy trì hình thái thời tiết ổn định trong hai tuần tới.

Nông dân thu hoạch quả ca cao tại Yogyakarta, Indonesia. Ảnh: THX/TTXVN

Dự kiến, các đợt mưa rào ven biển thưa thớt kết hợp cùng nền nhiệt ấm áp sẽ kéo dài đến cuối tháng Hai, trước khi các cơn mưa theo mùa bắt đầu gia tăng tại phía Nam.

Đáng chú ý, cường độ gió Harmattan tại châu Phi vẫn duy trì ở mức nhẹ, giúp hạn chế tác động tiêu cực đến sự phát triển của cây trồng. Nhiệt độ dù ấm áp nhưng không quá nóng, tạo điều kiện lý tưởng cho giai đoạn phát triển hiện tại của niên vụ.

Trong khi đó, trên thị trường năng lượng, sắc đỏ bao trùm trên cả 5 mặt hàng trong nhóm; trong đó, giá dầu Brent đã kết thúc phiên ở mốc 67,9 USD/thùng, tương ứng với mức giảm hơn 0,2%; trong khi giá dầu WTI cũng ghi nhận mức giảm hơn 0,6%, quay trở lại xuống dưới mốc 64 USD/thùng.

Theo MXV, áp lực từ những lo ngại về triển vọng tiêu thụ tại Mỹ đang đè nặng lên thị trường dầu thế giới trong phiên giao dịch ngày hôm qua.

Theo số liệu mới nhất từ Bộ Thương mại Mỹ, doanh số bán lẻ trong tháng 12/2025 bất ngờ đi ngang, đồng thời dữ liệu của tháng 10 cũng bị điều chỉnh giảm.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc các hộ gia đình thắt chặt chi tiêu cho xe cộ và các nhóm hàng hóa giá trị cao. Điều này chi tiêu tiêu dùng và nền kinh tế tăng trưởng tại Mỹ chậm hơn trong năm nay, từ đó kéo theo sự sụt giảm trực tiếp đối với nhu cầu tiêu thụ năng lượng.

Cùng với đó, trong Báo cáo Triển vọng Năng lượng Ngắn hạn (STEO) tháng 1/2026, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) đã dự báo nhu cầu đối với xăng tại quốc gia này sẽ sụt giảm trong hai năm 2026 và 2027.

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, EIA đã nâng triển vọng tiêu thụ nhiên liệu chưng cất và nhiên liệu bay. Sự điều chỉnh này dựa trên những kỳ vọng tăng trưởng GDP và hoạt động sản xuất công nghiệp tích cực theo mô hình kinh tế vĩ mô của S&P Global. Đây được xem là yếu tố quan trọng giúp kìm hãm đà lao dốc của giá dầu trong ngắn hạn.

Mặt khác, bất chấp những gián đoạn nguồn cung cục bộ tại Mỹ và Kazakhstan hay các đợt biến động giá gần đây, EIA vẫn bảo lưu dự báo về tình trạng dư cung toàn cầu trong hai năm tới.

Cơ quan này nhận định, sự tăng trưởng mạnh mẽ của sản lượng dầu toàn cầu sẽ đẩy lượng tồn kho tăng cao xuyên suốt giai đoạn dự báo. Hệ quả là giá dầu thô được dự báo sẽ duy trì xu hướng giảm, lần lượt xác lập mức trung bình 58 USD/thùng vào năm 2026 và tiếp tục lùi về 53 USD/thùng vào năm 2027.

Bên cạnh các yếu tố vĩ mô, tình hình địa chính trị tại Trung Đông cũng đang phát đi những tín hiệu hạ nhiệt, khiến "phí rủi ro" trên giá dầu không còn duy trì sức bật như phiên đầu tuần.

Tâm điểm chú ý đang đổ dồn vào những phát biểu mới nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trong bài phỏng vấn ngày hôm qua, ông Trump cho rằng Mỹ và Iran hoàn toàn có thể tiến tới một thỏa thuận hạt nhân mới, thay thế cho thỏa thuận cũ đã bị rút lui vào năm 2018.

Theo ý kiến của công ty tư vấn năng lượng Gelber & Associates, các nhà đầu tư "đang lưỡng lự trong việc thúc đẩy giá theo bất kỳ hướng nào cho đến khi có tín hiệu rõ ràng hơn từ ngoại giao, số liệu tồn kho tiếp theo hoặc bất kỳ xác nhận nào cho thấy nguồn cung đang bị ảnh hưởng đáng kể chứ không chỉ đơn thuần là bị đe dọa"./.

