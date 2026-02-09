Hội chợ Mùa Xuân: "Bệ phóng" đưa đặc sản OCOP 5 sao phủ sóng nội địa và xuất khẩu

Tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026, hàng loạt sản phẩm OCOP 5 sao cấp quốc gia đã quy tụ, không chỉ khẳng định chất lượng vượt trội của đặc sản địa phương mà còn cho thấy chiến lược bài bản của doanh nghiệp là coi thị trường nội địa là bệ đỡ bền vững để tạo đà chinh phục những thị trường xuất khẩu khó tính nhất.

Mở rộng cánh cửa phân phối các sản phẩm OCOP 5 sao

Một trong những gian hàng thu hút sự quan tâm là sản phẩm bánh tráng siêu mỏng của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tân Niên. Theo ông Trần Thiện Tuấn, Giám đốc kinh doanh khu vực miền Bắc, đây là sản phẩm đầu tiên của tỉnh Tây Ninh được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đánh giá OCOP 5 sao cấp quốc gia.

Ông Tuấn cho biết doanh nghiệp đặc biệt mong chờ Hội chợ Mùa Xuân bởi quy mô quốc gia, không khí sôi động và mức độ lan tỏa lớn hơn các đợt bán hàng định kỳ. Mục tiêu không chỉ là bán hàng, mà quan trọng hơn là quảng bá thương hiệu, giúp người tiêu dùng nhận diện rõ hơn các sản phẩm đặc trưng của Tây Ninh.

Đáng chú ý, Tân Niên áp dụng chính sách giảm giá 20% so với giá bán lẻ trong những ngày đầu xuân, coi đây là “cú hích” để mở rộng tệp khách hàng, tăng trải nghiệm dùng thử và thúc đẩy quyết định mua sắm tại chỗ. Cùng với đó, doanh nghiệp nhấn mạnh định hướng nâng cao chất lượng, đáp ứng tiêu chuẩn trong nước và quốc tế nhằm phục vụ song song thị trường nội địa và xuất khẩu.

Trong chiến lược dài hạn, doanh nghiệp đặt trọng tâm vào “sân nhà” như một hướng đi bền vững, bởi thị trường nước ngoài có thể biến động khó lường. Hiện doanh nghiệp mới chiếm khoảng 2-8% thị phần tại khu vực miền Bắc, song mục tiêu năm 2026 là nâng lên 20-25%.

Theo đánh giá của doanh nghiệp, việc tham gia hội chợ đem lại lợi ích trực tiếp là đưa hình ảnh sản phẩm đến người tiêu dùng toàn quốc, mở rộng kênh phân phối, triển khai chính sách bán hàng ưu đãi, đồng thời tạo động lực tiếp tục cải tiến để đáp ứng tốt hơn nhu cầu thị trường.

Tại hội chợ, nhóm sản phẩm chế biến từ dừa sáp Cầu Kè (Trà Vinh) gây ấn tượng nhờ chất lượng đặc trưng: cơm dày, dẻo, vị béo tự nhiên. Khai thác lợi thế nguyên liệu bản địa, VICOSAP đã đầu tư chế biến sâu, đa dạng hóa thành các dòng hàng như dừa sáp đóng hũ, dừa sáp sấy dẻo, kẹo dừa sáp nhiều hương vị. Các sản phẩm này đều được giới thiệu tại hội chợ.

Đại diện thương hiệu cho biết các sản phẩm đạt tiêu chí OCOP 5 sao đang từng bước tiếp cận nhiều thị trường khó tính như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Vương quốc Anh và một số quốc gia Liên minh châu Âu. Trước đó, doanh nghiệp cũng tham gia nhiều hội chợ khu vực tại Thái Lan, Trung Quốc… và nhận được phản hồi tích cực từ người tiêu dùng.

"Cú hích" kết nối xúc tiến thương mại

Không chỉ thực phẩm, nhóm sản phẩm dược liệu cũng tạo sức hút. Trà hoa vàng Quy Hoa là sản phẩm OCOP 5 sao cấp quốc gia, được ví như “vàng xanh” của vùng Đông Bắc thu hút đông đảo khách tham quan nhờ câu chuyện sản phẩm gắn với bảo tồn và sinh kế.

Doanh nghiệp Quy Hoa đã đưa loài dược liệu quý hiếm sinh trưởng tự nhiên tại Quảng Ninh vào sản xuất theo chuỗi. Thông qua liên kết với hàng trăm hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hái và bao tiêu, doanh nghiệp vừa góp phần bảo tồn nguồn gen, vừa tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người dân địa phương.

Ông Phạm Văn Gia, Giám đốc Kinh doanh Công ty Quy Hoa đánh giá công tác xúc tiến thương mại thời gian qua đã tạo “cú hích” đáng kể. Theo ông, Bộ Công Thương không chỉ tổ chức hội chợ mà còn hỗ trợ truyền thông, kết nối cung cầu, mở rộng liên kết vùng; đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp tham gia các chương trình như “Tuần lễ hàng Việt”, “Kết nối sản phẩm OCOP toàn quốc”, qua đó tăng khả năng tiếp cận hệ thống phân phối.

Ở nhóm hàng xuất khẩu thế mạnh, sản phẩm hạt điều OCOP 5 sao của Công ty Cổ phần Hà Mỵ (Bình Phước) tiếp tục khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế. Với gần 30 năm kinh nghiệm, doanh nghiệp đầu tư hệ thống sản xuất theo các tiêu chuẩn quốc tế như ISO 22000, HACCP, Halal, FDA, Kosher và BRC. Nhờ đó, sản phẩm đã có mặt tại nhiều thị trường khó tính như Mỹ, Canada, Hàn Quốc, Nhật Bản.

Ông Phạm Ngọc Thành, Phó Tổng giám đốc phụ trách kinh doanh Công ty Cổ phần Hà Mỵ cho biết thông qua Hội chợ Mùa Xuân, doanh nghiệp đã kết nối thêm nhiều đối tác quốc tế mới, trong đó có các thị trường tiềm năng tại châu Phi và Đông Á, mở ra cơ hội mở rộng xuất khẩu trong thời gian tới.

Sự quy tụ của hàng loạt các sản phẩm OCOP 5 sao tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 là minh chứng rõ nét cho hướng đi đúng đắn trong việc nâng cao giá trị nông sản Việt, xây dựng thương hiệu quốc gia và đưa đặc sản Việt Nam phủ sóng nội địa và vươn xa trên bản đồ thế giới./.

