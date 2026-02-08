Vai trò của hoạt động kết nối nhìn từ kinh nghiệm của Thái Lan ​

Thái Lan là một trong những nước có nhiều kinh nghiệm tổ chức các sự kiện hội chợ, triển lãm lớn ở khu vực. Để có được thành công này, Thái Lan đã phát huy tối đa hiệu quả của hoạt động kết nối với việc đảm bảo các tiêu chí về số lượng và chất lượng của hàng hóa trưng bày.

Đây là đánh giá của ông Lê Hữu Phúc, Tham tán Thương mại Việt Nam tại Thái Lan, trong cuộc trò chuyện với phóng viên TTXVN tại Bangkok nhân dịp Việt Nam đang tổ chức Hội chợ Mùa Xuân 2026 tại thủ đô Hà Nội.



Theo ông Lê Hữu Phúc, nhìn từ kinh nghiệm của Thái Lan, một hội chợ uy tín cần có những “ông lớn” của các ngành tham gia, bởi sự góp mặt của những thương hiệu lớn có vai trò dẫn dắt thị trường không chỉ thu hút khách tham quan, mà còn "hút" cả các thương hiệu nhỏ và các doanh nghiệp nhỏ cũng sẽ tự động tìm đến.



Bên cạnh đó, việc tổ chức các hoạt động kết nối đóng vai trò hết sức quan trọng. Thay vì để các đơn vị và khách hàng tự tham gia, tự trải nghiệm, Ban tổ chức các cuộc triển lãm cần tổ chức các sự kiện kết nối kinh doanh và các hội thảo chuyên đề với sự góp mặt của các diễn giả có uy tín. Uy tín của Ban tổ chức và công tác truyền thông cũng sẽ quyết định mức độ thành công của một hội chợ hay triển lãm.



Cũng theo lời ông Lê Hữu Phúc, Thái Lan thường tập trung tổ chức các hội chợ, triển lãm chuyên ngành với thời gian giãn cách hợp lý. Bên cạnh đó, nước này thường thuê Ban tổ chức là các công ty đa quốc gia chuyên ngành trong lĩnh vực tiến hành triển lãm, hội chợ để đạt hiệu quả cao nhất.



Tham tán thương mại Việt Nam tại Thái Lan cho biết thêm Thái Lan có văn hóa và ẩm thực tương đồng với Việt Nam. Các sản phẩm thực phẩm của Thái Lan có hương vị tương đối phù hợp đối với người Việt Nam, trong khi nhiều sản phẩm tiêu dùng khác có lợi thế về uy tín từ nhiều năm qua.

Một số nhóm mặt hàng “Made in Thailand” được khách hàng Việt Nam đến nay vẫn ưa chuộng như hóa mỹ phẩm, các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, điện tử và đồ gia dụng, thực phẩm ăn nhanh và trái cây, sản phẩm thời trang và phụ kiện. Đây đều là những mặt hàng có thể thúc đẩy hợp tác hơn nữa.



Tuy nhiên, trong thời buổi tiêu dùng thông minh hiện nay, Tham tán thương mại Lê Hữu Phúc cho rằng các sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao đang ngày càng thu hút người sử dụng.

Nếu như trước đây Thái Lan chỉ được biết đến như một nước nông nghiệp thì hiện nay họ đã khẳng định vị thế trong các lĩnh vực như sản xuất nông nghiệp thông minh thông qua việc sử dụng các loại cảm biến đất, hệ thống tưới tiêu tự động điều khiển bằng trí tuệ nhân tạo (AI) và thiết bị bay không người lái để phun thuốc bảo vệ thực vật…

Ngoài ra, Thái Lan cũng phát triển các loại thực phẩm tương lai như thịt thực vật hay thực phẩm chức năng có hàm lượng công nghệ sinh học cao. Đây là cơ hội tốt để các doanh nghiệp Việt Nam có thể học hỏi kinh nghiệm và kiến thức, cũng như áp dụng các mô hình kinh doanh mới phù hợp với thực tiễn của mình thông qua việc tìm tiếm đối tác phù hợp và thúc đẩy hợp tác qua nhiều hoạt động xúc tiến mà các hội chợ, triển lãm là một trong số đó.



Ông Lê Hữu Phúc cho biết thêm, nền kinh tế xương sống mới của Thái Lan trong kỷ nguyên AI là sản xuất linh kiện bán dẫn, bao gồm vi mạch tích hợp và bảng mạch in PCB.

Đây là những linh kiện quan trọng phục vụ cho hệ thống máy chủ dữ liệu và thiết bị viễn thông, cũng như cho các trung tâm dữ liệu. Thái Lan còn là "cứ điểm" sản xuất các loại thiết bị gia dụng thông minh của các hãng lớn như DAIKIN, Mitsubishi, Panasonic...

Những nền tảng sản xuất chất lượng cao như vậy có thể là cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam đặt hàng OEM (nhà sản xuất thiết bị gốc) cho các sản phẩm mang nhãn hiệu và thiết kế riêng của mình.



Theo nhận định của ông Lê Hữu Phúc, trong khi người Việt Nam rất ưa chuộng các sản phẩm đồ gia dụng và mỹ phẩm của Thái Lan, thì ở chiều ngược lại, người tiêu dùng Thái Lan cũng rất hâm mộ nhiều mặt hàng của Việt Nam nhờ sự đa dạng hương vị và tính thời trang độc đáo.

Một số sản phẩm của Việt Nam đã thâm nhập và có chỗ đứng tại thị trường Thái như các loại nông sản và trái cây khô (do có sự khác biệt về mùa vụ và hương vị đa dạng), một số sản phẩm thời trang thương hiệu có xuất xứ từ Việt Nam, cùng với các loại thực phẩm chế biến, đồ uống, hải sản và nguyên liệu thô.

Chính vì thế, trong năm qua, quan hệ kinh tế thương mại giữa hai nước đã đạt được một số kết quả rất đáng khích lệ, với kim ngạch trao đổi hai chiều đạt 22,1 tỷ USD, tăng 9% so với năm trước đó.

Thái Lan tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), trong khi Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ hai của Thái Lan trong khối.

Về đầu tư, năm 2025, Việt Nam ghi nhận 1,15 tỷ USD vốn đăng ký mới từ Thái Lan và tổng lũy kế các khoản đầu tư của Thái Lan vào Việt Nam đạt 15,4 tỷ USD, rót vào 793 dự án.



Tham tán thương mại Việt Nam tại Thái Lan cho biết, để thúc đẩy hơn nữa các hoạt động hợp tác kinh tế song phương, đặc biệt trong bối cảnh hai nước đã thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện, thời gian tới, Thương vụ sẽ tập trung vào 4 hoạt động trụ cột, gồm nghiên cứu thị trường, xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp và truyền thông nhằm rà soát các quy định nhập khẩu cũng như lưu hành hàng hóa của nước sở tại; đồng thời triển khai các hoạt động xúc tiến với trọng tâm quảng bá nhóm ngành hàng xuất khẩu mũi nhọn và tích cực phổ biến thông tin tới doanh nghiệp ở trong nước.

Cụ thể hơn, Thương vụ sẽ tập trung triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại và phát triển thị trường xuất khẩu theo định hướng kết nối các chuỗi cung ứng, bao gồm hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận nền tảng thương mại điện tử để giúp tăng lượng sản phẩm tiêu thụ tại Thái Lan; đẩy mạnh hợp tác kinh tế địa phương, nhất là với các tỉnh ở Đông Bắc Thái Lan; và thúc đẩy kết nối kinh doanh giữa các doanh nghiệp trong nước với các doanh nghiệp kiều bào tại Thái Lan.



Trong bối cảnh cả hai nước đang nỗ lực thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, ông Lê Hữu Phúc nhấn mạnh Thương vụ sẽ tích cực tìm kiếm các cơ hội kết nối doanh nghiệp hai bên trong các lĩnh vực như phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, các doanh nghiệp công nghệ, năng lượng tái tạo. Đây cũng là xu thế tất yếu và còn nhiều dư địa để thúc đẩy hợp tác song phương trong tương lai./.

