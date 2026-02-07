Hơn 50 người mẫu, diễn viên khoác Việt phục tham gia diễu hành “Bách hoa bộ hành” tại Hội chợ Mùa Xuân 2026, mang đến màn trình diễn giàu cảm xúc, kết nối văn hóa truyền thống với không gian hiện đại.

Ngày 7/2, hơn 50 người mẫu, diễn viên tham gia "Bách hoa bộ hành" cùng tái hiện vẻ đẹp vàng son của cổ phục Việt tại Hội chợ Mùa Xuân 2026.

Hoạt động diễu hành "Bách hoa bộ hành" đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách với màn trình diễn Việt phục được phục dựng công phu, tái hiện vẻ đẹp trang phục truyền thống Việt Nam qua nhiều giai đoạn lịch sử.

Với chủ đề "Dáng Việt trên yên ngựa," những bộ Việt phục ngày Xuân đã xuất hiện duyên dáng trong cuộc diễu hành đặc biệt cùng ngựa, tái hiện vẻ đẹp hào hoa, trang nghiêm mà phóng khoáng của văn hóa Việt xuyên suốt các thế kỷ.

Khác biệt hoàn toàn với những màn trình diễn sân khấu thông thường, đây là một trải nghiệm tương tác trực tiếp không rào chắn, xóa nhòa khoảng cách giữa người biểu diễn và công chúng.

Hành trình diễu hành được thiết kế như một câu chuyện kể bằng hình ảnh. Khởi đầu từ Nhà Kim Quy với chương "Cùng Thiên Mã khai hội Mùa Xuân," đoàn người và ngựa di chuyển xuyên qua các trục hành lang trưng bày, biến không gian hội chợ thành một sàn catwalk độc đáo nhất từ trước đến nay.

Hơn 50 người mẫu và diễn viên khoác lên mình những bộ Việt phục được phục dựng công phu, tái hiện vẻ đẹp trang nghiêm nhưng cũng đầy phóng khoáng của trang phục dân tộc thời Nguyễn và đầu thế kỷ 20.

Hình ảnh đoàn kỵ binh uy nghi dẫn đầu, theo sau là những tà áo dài tung bay giữa không gian kiến trúc hiện đại của VEC tạo nên một hiệu ứng thị giác mãn nhãn.

Tại sự kiện, anh Nguyễn Thành Nam - Đại diện dự án "Bách hoa bộ hành" cho biết, việc tham gia hoạt động trong khuôn khổ Hội chợ Mùa Xuân là một trải nghiệm rất đặc biệt.

Hình ảnh người trẻ khoác lên mình những bộ Việt phục cổ xuất hiện giữa không gian hội chợ hiện đại chính là thông điệp mà dự án muốn gửi gắm: Văn hóa truyền thống không chỉ tồn tại trong bảo tàng hay các không gian lễ nghi trang trọng mà hoàn toàn có thể được người trẻ yêu mến, gìn giữ và gắn với đời sống đương đại qua những hoạt động gần gũi với cộng đồng như diễu hành hay mặc trong sinh hoạt thường ngày.

"Bản thân mỗi thành viên tham gia hoạt động này đều chung mong muốn góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa Việt và tinh thần của người trẻ trong kỷ nguyên vươn mình. Đó là hành trình đi ra thế giới với sự tự tin nhưng vẫn luôn mang theo căn cốt quá khứ, để chính những giá trị ấy làm nên bản sắc và niềm tự hào của chúng ta," anh Thành Nam bày tỏ.

Bày tỏ hào hứng khi hòa vào dòng người theo dõi đoàn diễu hành, ông Dư Văn Ngọc (Hà Nội) cho biết đây là lần đầu ông tham dự một hội chợ có quy mô lớn, được tổ chức với không gian đẹp, bài bản. Việc đưa các hoạt động văn hóa vào không gian hội chợ đã tạo nên điểm nhấn riêng, giúp không khí chung trở nên sinh động hơn.

"Sự tham gia của các bạn trẻ trong hoạt động trình diễn, tổ chức cho thấy tinh thần trân trọng, gìn giữ và lan tỏa văn hóa truyền thống theo cách gần gũi với đời sống, qua đó giúp các giá trị văn hóa tiếp tục được tiếp nối trong đời sống đương đại," ông Dư Văn Ngọc nói.

Cùng gia đình du Xuân tại Hội chợ Mùa Xuân, anh Phạm Hùng Trường (ở Hưng Yên) đánh giá cao cách tổ chức khi kết hợp hài hòa giữa hoạt động mua sắm và trải nghiệm văn hóa, qua đó mang đến những khoảnh khắc ý nghĩa cho người dân và du khách khi đến hội chợ.

"Đây là dịp để các thành viên trong gia đình cùng trực tiếp chứng kiến những hình ảnh quen thuộc của văn hóa dân tộc trong không khí ngày Xuân," anh Trường chia sẻ, đồng thời bày tỏ sự trân trọng với những người tổ chức hoạt động, góp phần giữ gìn, lan tỏa văn hóa truyền thống của dân tộc.

Trong khi đó, Naya Eleven (TikToker người Nga) cho biết, cô cảm thấy ấn tượng khi lần đầu được chứng kiến hoạt động trình diễn Việt phục trong không gian Hội chợ Mùa Xuân.

Theo Naya Eleven, các bộ trang phục truyền thống xuất hiện giữa dòng người tham quan tạo nên cảm giác gần gũi, sống động.

"Việc giới thiệu Việt phục thông qua hình thức diễu hành giúp người xem dễ tiếp cận hơn và hiểu thêm về văn hóa Việt Nam. Mọi thứ diễn ra tự nhiên, thân thiện, không khí rất cởi mở, vui tươi khiến trải nghiệm của tôi trở nên đáng nhớ. Đây thực sự là một kỷ niệm đẹp trong hành trình khám phá văn hóa Việt Nam của tôi," nữ TikToker chia sẻ./.

Với chủ đề “Kết nối thịnh vượng - Đón Xuân huy hoàng,” Hội chợ Mùa Xuân 2026 được định vị không chỉ là hoạt động thương mại-dịch vụ quy mô lớn, mà còn là nhiệm vụ chính trị quan trọng, góp phần kích cầu tiêu dùng, phát triển thị trường trong nước dịp cao điểm Tết; kết nối sản xuất-phân phối-thị trường, mở rộng hệ thống tiêu thụ và chuỗi cung ứng nội địa; quảng bá sản phẩm Việt Nam, thương hiệu Việt Nam, thúc đẩy hợp tác-đầu tư-thương mại; lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc, tạo không khí phấn khởi, sôi động trong dịp Tết cổ truyền.