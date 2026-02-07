Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng

Tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng ngày 7/2/2026, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các địa phương, các cơ quan trong hệ thống chính trị tập trung quán triệt nghiêm túc, triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả Chương trình hành động với phương châm “1 mục tiêu, 2 đảm bảo, 3 có, 4 không, 5 hóa, 6 rõ”./.
Đảng bộ tại Trung Quốc quyết tâm sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào thực tiễn công tác
Đảng ủy tại Trung Quốc tổ chức cho toàn thể cán bộ, đảng viên tham dự trực tuyến Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, thể hiện quyết tâm cụ thể hóa tinh thần nghị quyết thành chương trình hành động.
Toàn cảnh chuyến thăm Campuchia của Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao
Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Phnom Penh từ tối 6/2, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Campuchia.
Thành lập Ban Chỉ đạo Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam
Ban Chỉ đạo Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930-2030), định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo (2030-2130) do Tổng Bí thư Tô Lâm làm Trưởng ban.
Quy định mới của Bộ Chính trị về chế độ đảng phí
Chi bộ xem xét, đề nghị cấp ủy có thẩm quyền quyết định xóa tên trong danh sách đảng viên với trường hợp đảng viên không đóng đảng phí 3 tháng trong năm mà không có lý do chính đáng.
Bế mạc Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
Tại Hội nghị, đại biểu được nghe 10 chuyên đề, tập trung làm rõ nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIV của Đảng, đồng thời làm sâu sắc các nội dung theo từng lĩnh vực.
Quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV: Tư duy, nhận thức mới về quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc
Chiều 7/2, tại Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV, Đại tướng Phan Văn Giang trình bày chuyên đề về tư duy, nhận thức mới nhằm tăng cường quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.
Quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV: Tăng cường niềm tin và khát vọng phát triển
Sau hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV, nhiều cán bộ, đảng viên và người dân Tây Ninh bày tỏ sự phấn khởi, tin tưởng vào định hướng phát triển mới và kỳ vọng đất nước bứt phá trong giai đoạn tới.
Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV: Đổi mới công tác kiểm tra, giám sát
Trình bày chuyên đề tại Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV, đồng chí Trần Sỹ Thanh nêu rõ yêu cầu chuyển đổi số toàn diện, tăng cường giám sát thường xuyên và phòng ngừa vi phạm ngay từ cơ sở.
Thắt chặt tinh thần sâu sắc, quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa Việt Nam-Campuchia
Chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định rằng hai nước lựa chọn con đường song hành, sát cánh cùng nhau vì an ninh và thịnh vượng chung, bất kể tình hình thế giới biến động như thế nào.
Phát triển đối ngoại tương xứng với tầm vóc, vị thế đất nước trong kỷ nguyên mới
Trình bày báo cáo tại Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV, Bộ trưởng Lê Hoài Trung nêu rõ yêu cầu phát triển đối ngoại toàn diện, hiện đại, góp phần giữ vững môi trường hòa bình và nâng cao vị thế quốc gia.
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
TTXVN trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.
Tổng Bí thư: Thống nhất tư duy xuyên suốt là chuyển mạnh từ nói sang làm
Nghị quyết Đại hội XIV đã xác định mục tiêu phát triển và đặt ra yêu cầu phải nâng cao năng lực hiện thực hóa các mục tiêu thành kết quả cụ thể, đo đếm được, người dân được thụ hưởng trực tiếp.
Quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV: Giữ vững hòa bình, ổn định để phát triển bền vững
Tại hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV, Đại tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh tư duy an ninh mới, lấy phát triển làm nền tảng giữ ổn định, bảo đảm môi trường hòa bình cho mục tiêu tăng trưởng bền vững.
Tiếp tục Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XIV
Chiều 7/2, Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng tiếp tục diễn ra tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội. Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Hội nghị.
Campuchia mở quốc yến chào mừng Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp nhà nước
Chào mừng chuyến thăm cấp Nhà nước tới Campuchia của Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn cấp cao Việt Nam, tối 6/2/2026, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Samdech Techo Hun Sen chủ trì Quốc yến chào mừng.
Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV: 10 nhóm nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng
Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sáng 7/2, báo cáo chuyên đề công tác xây dựng Đảng đã nêu mục tiêu, giải pháp đột phá và xác định 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm triển khai trong nhiệm kỳ Đại hội XIV.
Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước
Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV nhấn mạnh vai trò của đại đoàn kết trong sự nghiệp phát triển, bảo vệ đất nước và xây dựng xã hội phồn vinh.
Quyết tâm đổi mới mạnh mẽ, thực hiện thành công chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội
Nghị quyết Đại hội đã đề ra 12 định hướng, 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược, đồng thời có Chương trình hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ có thể triển khai thực hiện ngay.
Thủ tướng: Thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng XIV, đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới
Tại Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV, Thủ tướng đã giới thiệu chuyên đề “Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.”
Định hình tư duy phát triển mới, kiến tạo kỷ nguyên vươn mình của dân tộc
Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, đã trình bày báo cáo chuyên đề: “Một số vấn đề mới, cốt lõi và kinh nghiệm 40 năm đổi mới trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.”
Bầu cử Hội đồng Nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2026-2031
Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được ấn định vào 15/3.
Việt Nam và Mỹ tăng cường hợp tác trong khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện
Trong các cuộc gặp với quan chức Mỹ, bà Nguyễn Minh Hằng khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện với Mỹ và mong muốn hai bên duy trì hoạt động tiếp xúc cấp cao.
Khai mạc Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
Tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.
Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XIV
Sáng 7/2, tại Nhà Quốc hội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.
5 trụ cột chiến lược mở ra kỷ nguyên vươn mình của dân tộc
Đại sứ Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải khẳng định Đại hội XIV “đã thành công rực rỡ, thành công rất tốt đẹp,” là mốc son trong lịch sử 96 năm của ĐCS Việt Nam và trong dòng chảy lịch sử của đất nước.
Phái đoàn Lào chúc Tết Bính Ngọ 2026 Phái đoàn Việt Nam tại Geneva
Đại sứ Mai Phan Dũng nhấn mạnh trong những năm qua, quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt-Lào không ngừng được củng cố và phát triển sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực.
Đại sứ Trịnh Đức Hải trao bản sao Quốc thư cho Bộ Ngoại giao Pháp
Thay mặt Bộ châu Âu và Ngoại giao Pháp, Phó Cục trưởng Cục Lễ tân Mathieu Carmona nhiệt liệt hoan nghênh Đại sứ Trịnh Đức Hải đến Paris nhận nhiệm vụ.
Nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đoàn Duy Thành từ trần
Đồng chí Đoàn Duy Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ), từ trần vào hồi 6 giờ 43 phút ngày 6/2, hưởng thọ 97 tuổi.
Tổng Bí thư kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Campuchia
Chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm không chỉ góp phần củng cố nền tảng chính trị vững chắc cho quan hệ Việt Nam-Campuchia mà còn tạo xung lực mới thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai nước.
Tuyên bố chung giữa Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Campuchia
Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm đến Vương quốc Campuchia theo lời mời của Quốc vương Campuchia, ngày 6/2, hai bên đã ra Tuyên bố chung.