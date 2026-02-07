Chính trị

Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng

Thủ tướng đề nghị tập trung quán triệt nghiêm túc, triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả Chương trình hành động với phương châm “1 mục tiêu, 2 đảm bảo, 3 có, 4 không, 5 hóa, 6 rõ."

infographics-chuong-trinh-hanh-dong-thuc-hien-nghi-quyet-dai-hoi-xiv.jpg

Tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng ngày 7/2/2026, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các địa phương, các cơ quan trong hệ thống chính trị tập trung quán triệt nghiêm túc, triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả Chương trình hành động với phương châm “1 mục tiêu, 2 đảm bảo, 3 có, 4 không, 5 hóa, 6 rõ”./.

