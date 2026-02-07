Bế mạc Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng

Chiều 7/2, Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng do Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức đã bế mạc sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Hội nghị đã nghe bài phát biểu chỉ đạo quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm về những nội dung, nhiệm vụ định hướng hành động và yêu cầu trong tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, biến Nghị quyết thành hành động, biến hành động thành kết quả, biến kết quả thành thay đổi cụ thể trong đời sống nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tiếp thu và đáp từ ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh, ngay sau Hội nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng phải tiếp tục quán triệt, phổ biến, tuyên truyền Nghị quyết; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo hướng hành động, phát huy cao độ tinh thần tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin tiến mạnh trong kỷ nguyên mới của dân tộc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ “học tập, quán triệt” sang “hiểu sâu-hành động đúng-làm đến cùng”; kết hợp hài hòa giữa phương thức truyền thống với phát huy hiệu quả các ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số; đồng thời, chú trọng kiểm tra, giám sát, bảo đảm hiệu quả thực chất trong nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và trong từng bước triển khai thực hiện, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp, kết hợp trực tuyến từ điểm cầu Trung ương kết nối với 31.097 điểm cầu các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; điểm cầu các ban, bộ, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương và điểm cầu cấp cơ sở trên toàn quốc; với hơn 1.930.000 đại biểu tham dự tại các điểm cầu. Hội nghị được truyền hình, phát thanh trực tiếp trên các kênh, sóng của Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các nền tảng số; tiếp sóng trên hệ thống báo và phát thanh truyền hình địa phương trong cả nước.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Tại Hội nghị, đại biểu được nghe 10 chuyên đề, tập trung làm rõ nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIV của Đảng, đồng thời, làm sâu sắc các nội dung theo từng lĩnh vực:

Chuyên đề 1 “Một số vấn đề mới, cốt lõi và kinh nghiệm 40 năm đổi mới trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng” do đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương truyền đạt.

Chuyên đề 2 “Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng” do đồng chí Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ truyền đạt.

Chuyên đề 3 “Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIII và tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025); phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIV” do đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương truyền đạt.

Chuyên đề 4 “Đánh giá 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030 và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 2026-2030” do đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương truyền đạt.

Chuyên đề 5 “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong Kỷ nguyên mới” do đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam truyền đạt.

Chuyên đề 6 “Tư duy, nhận thức mới về quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc của Đại hội XIV” do đồng chí Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng truyền đạt.

Chuyên đề 7 “Tư duy, nhận thức mới về an ninh quốc gia của Đại hội XIV” do đồng chí Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an truyền đạt.

Chuyên đề 8 “Phát triển đối ngoại trong kỷ nguyên mới tương xứng với tầm vóc lịch sử, văn hóa và vị thế của đất nước” do đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao truyền đạt.

Chuyên đề 9 “Đề cương tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930-2030), định hướng, lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo (2030-2130) và Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội” do đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt.

Chuyên đề 10 “Đổi mới công tác kiểm tra, giám sát góp phần tăng cường kỷ cương, kỷ luật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV” do đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương truyền đạt./.

