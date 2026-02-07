Thủ tướng: Thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng XIV, đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới

Sáng 7/2, tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng do Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã giới thiệu chuyên đề “Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng” (chương trình hành động).

Vừa mang tầm chiến lược, vừa cụ thể, khả thi

Thủ tướng Chính phủ cho biết Chương trình hành động là bước đột phá nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội với mục tiêu phải giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phát triển nhanh, bền vững đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; phấn đấu tăng trưởng kinh tế hai con số; không ngừng cải thiện và nâng cao toàn diện đời sống Nhân dân hướng đến thực hiện thành công 2 mục tiêu chiến lược 100 năm; đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Theo Thủ tướng, Chương trình hành động có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là cách làm đổi mới, vừa mang tính chiến lược, tổng thể, vừa mang tính cụ thể, sát thực tiễn, tiết kiệm thời gian, khả thi, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội sớm đi vào thực tiễn, phát huy hiệu quả đối với mọi lĩnh vực để Nhân dân nhanh chóng được thụ hưởng thành quả của Đại hội XIV.

Chương trình hành động đã lượng hóa, cụ thể hóa và thể hiện sinh động, rõ ràng Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng bằng những nhiệm vụ, đề án, dự án cụ thể; gồm 12 nhóm nhiệm vụ chủ yếu, 06 nhiệm vụ trọng tâm và 03 đột phá chiến lược, đặc biệt 3 phụ lục là điểm nhấn, thể hiện rõ 30 chỉ tiêu chủ yếu của cả nước, 38 chỉ tiêu của các ngành, lĩnh vực, địa phương và 272 nhiệm vụ, đề án, dự án, công trình quan trọng, chiến lược giai đoạn 2026-2030 mang tính “xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái” như dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam, nhà máy điện hạt nhân, sân bay, bến cảng lớn, cơ sở dữ liệu quốc gia, nhà máy sản xuất chip, các dự án văn hóa, xã hội…

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng tại điểm cầu chính Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ chỉ rõ Chương trình hành động thể hiện sự đổi mới trong tư duy, cách nghĩ, cách làm; lấy Nhân dân làm trung tâm, chủ thể; đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu “lựa chọn đúng - triển khai nhanh - làm đến nơi đến chốn - đo lường bằng kết quả cụ thể”; lấy hiệu quả thực thi, mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo. Phương châm thực hiện nhiệm vụ, công việc là chuyển mạnh từ “nói” sang “làm”, chuyển từ “nhận thức” thành “hành động”, khắc phục triệt để tình trạng “nói nhiều, làm ít,” “nói hay, làm dở,” “nói không đi đôi với làm”; góp phần chấm dứt lối làm việc quan liêu, hình thức, xa rời Nhân dân, xa rời thực tiễn.

Chương trình hành động nhấn mạnh sự đột phá trong tổ chức thực hiện gắn với phân cấp, phân quyền, phân công, phân bổ nguồn lực và hệ thống đo lường, đánh giá kết quả. Thông qua việc xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, phân công nhiệm vụ cụ thể, theo tinh thần “6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ kết quả”; bám sát tình hình thực tiễn, vận dụng sáng tạo các Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện; đồng thời phải xây dựng hệ thống theo dõi, giám sát, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện, bảo đảm số hóa theo “thời gian thực.”

Xác lập mô hình tăng trưởng mới, phát triển xã hội bền vững

Thủ tướng Chính phủ cho biết Chương trình hành động xác định tiếp tục xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển nhanh và bền vững đất nước; chuyển đổi trạng thái từ tập trung quản lý sang kiến tạo phát triển và thực sự trở thành lợi thế cạnh tranh quốc gia; hoàn thiện thể chế gắn với tăng cường phân cấp, phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực thực thi, tăng cường kiểm tra, giám sát; chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm. Trong đó, xây dựng khung khổ pháp lý thúc đẩy phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, công nghệ tài chính, tài sản mã hóa, trí tuệ nhân tạo, thương mại điện tử, công nghệ mới…

Thông tin về việc xác lập mô hình tăng trưởng mới, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Thủ tướng Chính phủ cho biết, Chương trình hành động thể hiện lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chính; tập trung nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Đẩy mạnh phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, kinh tế tri thức; nâng cao năng lực sản xuất các ngành công nghiệp nền tảng, chiến lược như, điện tử, cơ khí chế tạo, vật liệu mới, năng lượng nguyên tử, đường sắt; phát triển mạnh các ngành, lĩnh vực mới nổi như, chíp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, năng lượng tái tạo; phát triển, vận hành các mô hình kinh tế mới như, trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do, khu kinh tế qua biên giới, kinh tế không gian tầm thấp, kinh tế dữ liệu…

Các đại biểu dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng tại điểm cầu Chính phủ. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Theo Thủ tướng, Chương trình hành động xác định phát triển mạnh mẽ, toàn diện văn hóa, con người Việt Nam. Tập trung phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; phát huy giá trị văn hóa, tinh thần theo nguyên tắc dân tộc, khoa học, đại chúng, trở thành nền tảng, sức mạnh nội sinh, thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững. Thực hiện hiệu quả Hệ giá trị quốc gia, Hệ giá trị văn hóa, Hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam. Trong đó, triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa; Phát triển mạnh công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí; xây dựng một số công trình văn hóa, thể thao mang tầm quốc tế…

Thông tin về nội dung xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại, ngang tầm khu vực và thế giới, Thủ tướng Chính phủ cho biết Chương trình hành động nêu rõ tập trung xây dựng nền giáo dục quốc dân theo hướng “chuẩn hóa, hiện đại hóa, dân chủ hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế”; thực hiện tiếp cận bình đẳng về giáo dục, nâng cao toàn diện chất lượng giáo dục, đào tạo; tăng cường dạy và học ngoại ngữ, đẩy mạnh các phương thức giáo dục tích hợp, nghiên cứu khoa học, phát triển kỹ năng số, năng lực trí tuệ nhân tạo và đào tạo công dân toàn cầu; xây dựng cơ chế, chính sách đột phá và đầu tư phát triển một số cơ sở giáo dục đại học ngang tầm các nước tiên tiến; đẩy mạnh đào tạo nhân lực chất lượng cao trong các ngành, lĩnh vực chiến lược, trọng điểm như đào tạo 100 ngàn kỹ sư bán dẫn đến năm 2030…

Về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, tập trung thực hiện Kế hoạch 01 của Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 71 của Chính phủ, trọng tâm là nâng tầm tiềm lực khoa học, công nghệ quốc gia. Tập trung phát triển 11 nhóm công nghệ chiến lược; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ở mọi cấp, mọi ngành; tăng cường đầu tư hạ tầng cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số, công dân số, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo quốc gia trên toàn quốc.

Chương trình hành động xác định phải quản lý phát triển xã hội bền vững; bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội, chăm lo đời sống nhân dân. Với quyết tâm “không hy sinh tiến bộ, công bằng xã hội, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần,” “không để ai bị bỏ lại phía sau,” xây dựng cơ chế, chính sách tiếp cận công bằng, bình đẳng về y tế, giáo dục; tập trung nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân trên cơ sở dữ liệu số theo thời gian thực, xây dựng sổ sức khỏe điện tử; xây dựng chính sách lao động, việc làm để thích ứng với vấn đề già hóa dân số nhanh. Trong đó, thực hiện hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, giáo dục đào tạo, văn hóa, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi…

Thể chế thông thoáng, hạ tầng thông suốt, con người thông minh

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Chương trình hành động thể hiện rõ việc phải quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu trên cơ sở ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số; tăng cường quốc phòng, an ninh; xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; đẩy mạnh triển khai đồng bộ, sáng tạo hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện, hiệu quả.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu tham quan triển lãm "Những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế và văn hóa Việt Nam." (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Về nội dung phát huy mạnh mẽ vai trò chủ thể của Nhân dân, dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, Thủ tướng Chính phủ cho biết Chương trình hành động đề ra việc thực hiện đúng quan điểm “Dân là gốc,” “sức mạnh từ Nhân dân,” Nhân dân là chủ thể, là trung tâm, là mục tiêu, động lực và là nguồn lực cho phát triển, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Theo đó, tập trung xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách thực hiện hiệu quả phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng,” phát huy vai trò của Nhân dân tham gia hoạch định chính sách. Phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; tăng cường dân chủ cơ sở; làm tốt các chính sách về dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, người Việt Nam ở nước ngoài...

Chương trình hành động chỉ rõ tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, do Ðảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Tập trung xây dựng nền hành chính nhà nước dân chủ, pháp quyền, chuyên nghiệp, phục vụ Nhân dân gắn với xây dựng nền quản trị quốc gia hiện đại, hiệu quả; hoàn thiện các đề án vị trí việc làm gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; chú trọng cơ chế thu hút, tuyển dụng, trọng dụng và đãi ngộ nhân tài. Quyết liệt phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; quản lý, sử dụng hiệu quả tài sản công, tài sản quốc gia…

Thủ tướng cho biết Chương trình hành động xác định tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện; nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng, phát huy bản chất của Đảng là đạo đức, văn minh.

Tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, cán bộ; nâng cao hiệu quả công tác dân vận; củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, đặc biệt chú ý đến cơ sở; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Nắm vững 5 nguyên tắc hoạt động của Đảng và thực hiện hiệu quả 5 phương thức lãnh đạo của Đảng.

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, cùng với 12 nhóm nhiệm vụ chủ yếu nêu trên, Chương trình hành động xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược. Với tinh thần “thể chế thông thoáng, hạ tầng thông suốt, con người thông minh,” tập trung xây dựng, triển khai chiến lược hoàn thiện hệ thống pháp luật trong kỷ nguyên mới; xây dựng nền tảng pháp lý mở, công khai, minh bạch; tiếp tục hoàn thiện mô hình chính quyền 3 cấp; xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, kết nối trong nước, quốc tế; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển đột phá trong các ngành, lĩnh vực chiến lược, nền tảng và góp phần tăng năng suất lao động xã hội.

Chương trình hành động phải được thực hiện đồng bộ, hiệu quả

Để thực hiện hiệu quả Chương trình hành động, Thủ tướng Chính phủ gợi mở 6 giải pháp cụ thể. Trong đó, cần có sự chủ động, tích cực, linh hoạt của các cấp, các ngành, các địa phương, với việc tất cả các cấp, các ngành, các địa phương, các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chủ động, khẩn trương xây dựng ngay các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện cụ thể với tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, xác định rõ trọng tâm, trọng điểm; phân công nhiệm vụ bảo đảm “6 rõ”; kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc.

Các đại biểu dự Hội nghị. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Để sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào thực tiễn đời sống xã hội, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương tập trung rà soát, hoàn thiện hệ thống các quy định pháp luật trên tất cả các lĩnh vực; thể chế hóa đầy đủ, kịp thời Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các Nghị quyết chuyên đề chiến lược của Bộ Chính trị, tháo gỡ điểm nghẽn, giảm chi phí tuân chủ cho người dân, doanh nghiệp; kiên quyết không để khó khăn, vướng mắc về thể chế, pháp luật gây ách tắc, cản trở sự phát triển và ảnh hưởng đến việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Đề nghị giải pháp huy động nguồn lực, Thủ tướng Chính phủ cho rằng cần xây dựng cơ chế, chính sách đột phá khơi thông, phân bổ, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ gồm các nguồn lực từ Nhà nước, người dân, doanh nghiệp, từ vốn vay, nguồn lực từ trong nước và ngoài nước, từ đầu tư trực tiếp và gián tiếp…; tập trung phấn đấu tăng thu, tiết kiệm chi; tăng tỷ trọng chi cho đầu tư phát triển; phát hành trái phiếu để đầu tư các công trình hạ tầng chiến lược; phát huy hơn nữa vai trò “vốn mồi” từ ngân sách Nhà nước để thu hút đầu tư tư nhân, đầu tư nước ngoài; khuyến khích các hình thức hợp tác công tư, nhất là "lãnh đạo công-quản trị tư", "đầu tư công-quản lý tư," "đầu tư tư-sử dụng công"…

Nêu giải pháp về phát triển nguồn nhân lực, Thủ tướng đề nghị tập trung đào tạo, phát triển đội ngũ nhân lực chất lượng cao cho hệ thống hành chính nhà nước và khu vực tư nhân; rà soát, có chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài, nhất là trong những lĩnh vực then chốt của nền kinh tế; xây dựng cơ chế đặc thù, vượt trội thu hút nhà khoa học, chuyên gia là người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài.

Về nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ, Thủ tướng nhấn mạnh phải đẩy mạnh phát triển, ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ hiện đại, nhất là đối với 11 nhóm công nghệ chiến lược, các công nghệ lõi, công nghệ nguồn; khuyến khích đổi mới sáng tạo; thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số, chuyển đổi xanh trong tất cả các ngành, lĩnh vực; tập trung xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống, liên thông, thống nhất, dùng chung”; phát triển mạnh Chính phủ số, chính quyền số, xã hội số, công dân số để nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả và phát huy vai trò quản lý, kiến tạo phát triển của các cấp chính quyền, đặc biệt là cấp cơ sở.

Về quản lý nhà nước, quản trị quốc gia, Thủ tướng đề nghị tập trung xây dựng hệ thống quản lý nhà nước, quản trị quốc gia hiện đại, hiệu quả, phục vụ và kiến tạo phát triển từ Trung ương đến địa phương, đặc biệt là cấp cơ sở; quản trị phải khoa học, thông minh gắn với chuyển đổi số theo tinh thần “Trung ương làm gương, địa phương noi theo”; phát động mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của người dân, doanh nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Thủ tướng Chính phủ cho rằng tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả Chương trình hành động có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào thực tiễn đời sống xã hội.

Với tinh thần “nguồn lực bắt nguồn từ tư duy, tầm nhìn; động lực bắt nguồn từ sự đổi mới, sáng tạo; sức mạnh bắt nguồn từ Nhân dân, doanh nghiệp”, “tiết kiệm thời gian, coi trọng trí tuệ và sự quyết đoán kịp thời, đúng thời điểm,” Thủ tướng Chính phủ đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các địa phương, các cơ quan trong hệ thống chính trị tập trung quán triệt nghiêm túc, triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả Chương trình hành động với phương châm “1 mục tiêu, 2 đảm bảo, 3 có, 4 không, 5 hóa, 6 rõ."

Trong đó: 1 mục tiêu xuyên suốt là độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc; 2 bảo đảm là bảo đảm phát triển để ổn định, ổn định để thúc đẩy phát triển và bảo đảm an ninh, an toàn, an dân; 3 có là có sự đóng góp của Nhà nước, của doanh nghiệp, của Nhân dân; 4 không là không lãng phí một ngày, không chậm trễ trong một tuần, không bỏ lỡ cơ hội trong một tháng và không để bị động trong cả năm; 5 hóa là xanh hóa, số hóa, tối ưu hóa nguồn lực, thông minh hóa trong quản trị, hài hòa hóa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp; 6 rõ là rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ kết quả.

Với nguyên tắc “Đảng đã lãnh đạo, Chính phủ thống nhất, Quốc hội đồng tình, Nhân dân ủng hộ, Tổ quốc mong đợi, bạn bè quốc tế giúp đỡ thì chỉ bàn làm, không bàn lùi,” “không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm,” Thủ tướng Chính phủ tin tưởng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta sẽ thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng XIV, đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội./.

