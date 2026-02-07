Điểm hẹn văn hóa đặc biệt trong ngày đầu Xuân Bính Ngọ 2026

Trong những ngày đầu Xuân Bính Ngọ 2026, Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất đã trở thành điểm hẹn văn hóa đặc biệt, tái hiện sinh động không khí Tết Việt trong không gian hiện đại, giàu tính trải nghiệm.

Trong những ngày đầu Xuân Bính Ngọ 2026, Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất đã trở thành điểm hẹn văn hóa đặc biệt, tái hiện sinh động không khí Tết Việt trong không gian hiện đại, giàu tính trải nghiệm. Hội chợ đã mang đến bức tranh văn hóa đậm bản sắc, tạo dấu ấn trong đời sống xã hội đầu năm mới.

Tại các phân khu như “Tinh hoa Văn hóa Việt Nam”, “Tết Sum vầy”, “Du xuân quê hương - Sản vật Bốn phương”, hình ảnh Tết cổ truyền hiện diện qua các gian trưng bày, hoạt động trải nghiệm và chương trình nghệ thuật. Những nét quen thuộc như bánh chưng, câu đối, trò chơi dân gian, chợ xuân được tái hiện hài hòa, gợi không khí sum vầy, ấm áp cho người dân và du khách.

Điểm nhấn của không gian Tết Việt là sự kết hợp giữa truyền thống và đổi mới. Các giá trị văn hóa không chỉ được bảo tồn mà còn được làm mới thông qua cách tổ chức không gian, ứng dụng công nghệ và sự tham gia của nghệ nhân, làng nghề, doanh nghiệp văn hóa. Qua đó, văn hóa gắn với kinh tế, góp phần kích cầu tiêu dùng và lan tỏa bản sắc dân tộc.

Với sự hòa quyện giữa truyền thống và hiện đại, Hội chợ Mùa Xuân 2026 đã khẳng định vai trò là điểm nhấn văn hóa ý nghĩa trong những ngày đầu Xuân Bính Ngọ, góp phần lan tỏa hình ảnh một Việt Nam năng động, hội nhập nhưng giàu bản sắc./.