Mỹ: Tranh cãi pháp lý leo thang trước thềm bầu cử giữa nhiệm kỳ

Ngày 4/2, giới chức hạt Fulton, bang Georgia, Mỹ đã đệ đơn kiện lên tòa án liên bang yêu cầu Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) trả lại toàn bộ phiếu bầu và tài liệu liên quan đến cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, bị thu giữ trong một cuộc khám xét gây tranh cãi, động thái làm gia tăng căng thẳng pháp lý giữa chính quyền địa phương và chính quyền của Tổng thống Donald Trump trước thềm bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11.



Theo các quan chức Fulton - hạt đông dân nhất bang và gồm cả thành phố Atlanta theo đảng Dân chủ, đặc vụ FBI tuần trước đã khám xét một kho lưu trữ gần Atlanta và thu giữ hàng trăm thùng phiếu bầu, băng máy kiểm phiếu, hình ảnh lá phiếu điện tử và danh sách cử tri từ cuộc tổng tuyển cử năm 2020. Tuy nhiên, chính quyền liên bang chưa công bố lý do cụ thể cho việc thu giữ này, trong khi lệnh khám xét của tòa vẫn được niêm phong.



Động thái diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Trump liên tục cáo buộc, nhưng không đưa ra bằng chứng, rằng gian lận bầu cử tại hạt Fulton đã khiến ông thất bại trước ứng cử viên Dân chủ Joe Biden trong cuộc bầu cử năm 2020.



Chủ tịch Hội đồng Ủy viên hạt Fulton Robb Pitts cho biết chính quyền địa phương đã nộp đơn yêu cầu tòa án buộc FBI hoàn trả toàn bộ hồ sơ bầu cử bị tịch thu.

Ông nhấn mạnh vụ việc này không chỉ liên quan đến hạt Fulton mà còn liên quan đến các cuộc bầu cử trên toàn bang Georgia và trên toàn nước Mỹ, đồng thời cam kết sẽ sử dụng mọi nguồn lực để bảo vệ hệ thống bầu cử và Hiến pháp.



Bà Sherry Allen, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử hạt, cho biết giới chức liên bang thậm chí từ chối cho sao chép các tài liệu trước khi mang đi.



Sự việc càng gây tranh cãi khi Giám đốc Tình báo Quốc gia Tulsi Gabbard - người phụ trách các mối đe dọa từ nước ngoài - có mặt tại hiện trường khám xét, dù đây là hoạt động thực thi pháp luật.

Trong thư gửi các nghị sỹ Dân chủ, bà Gabbard nói sự hiện diện của mình nằm trong thẩm quyền điều phối và phân tích tình báo liên quan đến an ninh bầu cử.



Nhà Trắng bác bỏ các lo ngại, khẳng định Tổng thống Trump không can thiệp vào các cuộc bầu cử địa phương năm 2025. Tuy vậy, ông Trump gần đây tuyên bố muốn “tiếp quản” hoặc “quốc hữu hóa” việc tổ chức bầu cử tại một số khu vực do đảng Dân chủ kiểm soát, đồng thời ủng hộ các biện pháp siết chặt yêu cầu xác minh quốc tịch cử tri.



Theo Hiến pháp Mỹ, các bang chịu trách nhiệm tổ chức bầu cử, trong khi Quốc hội chỉ có thể bổ sung quy định đối với các cuộc bầu cử liên bang. Nhiều thẩm phán trước đó đã chặn một số sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Trump vì cho rằng vượt thẩm quyền.



Hạt Fulton từ lâu là tâm điểm tranh cãi kể từ khi Tổng thống Trump thua sít sao tại Georgia năm 2020. Sau cuộc bầu cử, ông từng gây sức ép với Tổng thư ký bang yêu cầu “tìm” thêm 11.780 phiếu để đảo ngược kết quả. Dù vậy, nhiều cuộc kiểm toán và điều tra sau đó đều bác bỏ cáo buộc gian lận.



Giới chức Fulton khẳng định kể từ năm 2020, hạt đã tổ chức 17 cuộc bầu cử mà không ghi nhận sai phạm đáng kể, đồng thời cam kết tiếp tục theo đuổi vụ kiện để bảo vệ tính toàn vẹn của hệ thống bầu cử./.

