Mỹ: Thống đốc Fed Stephen Miran thôi làm cố vấn kinh tế Nhà Trắng

Ngày 3/2, Nhà Trắng thông báo Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Stephen Miran đã rút lui khỏi vị trí cố vấn kinh tế cho chính quyền Tổng thống Donald Trump, nhằm thực hiện cam kết với Thượng viện về việc rời các vị trí tại Nhà Trắng nếu tiếp tục đảm nhiệm chức vụ tại ngân hàng trung ương.

Trong tuyên bố, người phát ngôn Nhà Trắng Kush Desai cho biết ông Miran đã chính thức nộp đơn xin rút khỏi Hội đồng Cố vấn Kinh tế (CEA), phù hợp với cam kết đưa ra trong quá trình được Thượng viện phê chuẩn vào Hội đồng Thống đốc Fed.

Ông Desai đánh giá Thống đốc Miran là “một tài sản lớn của Nhà Trắng” và "là thành viên quan trọng trong ê-kíp kinh tế của chính quyền Tổng thống Trump."

Ông Miran đảm nhiệm cả hai vai trò từ tháng 9 năm ngoái. Vào thời điểm đó, ông Miran được bổ nhiệm tạm thời thay thế cựu Thống đốc Adriana Kugler vừa bất ngờ từ chức vào tháng Tám. Ông Miran không rời chức Chủ tịch CEA mà chỉ xin nghỉ không hưởng lương với lý do nhiệm kỳ tại Fed dự kiến kết thúc vào ngày 31/1.

Việc ông Miran đồng thời giữ vai trò cố vấn kinh tế tại Nhà Trắng và Thống đốc Fed đã làm dấy lên lo ngại về tính độc lập của ngân hàng trung ương, đặc biệt từ phía đảng Dân chủ.

Dù nhiệm kỳ tại Fed đã kết thúc vào cuối tháng 1 nhưng ông Miran vẫn tiếp tục tại vị cho đến khi Tổng thống bổ nhiệm người kế nhiệm. Do đó, đầu tuần này, các Thượng nghị sỹ đảng Dân chủ đã gửi thư yêu cầu ông Miran “lập tức” rời khỏi Hội đồng Thống đốc Fed, cho rằng việc kéo dài nhiệm kỳ chỉ làm trầm trọng thêm những lo ngại về xung đột vai trò.

Đáp lại, ông Miran khẳng định việc đảm nhiệm song song 2 vị trí là do ông chỉ lấp vào vị trí khuyết trong một thời gian ngắn và ông cam kết bảo vệ tính độc lập của Fed./.

