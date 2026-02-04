Hải quan bố trí trực 24/7 đảm bảo thông quan nhanh hàng hóa xuất nhập khẩu

Ngày 4/2, Cục Hải quan ra công văn hỏa tốc số 8883/CHQ-GSQL gửi các Chi cục hải quan khu vực, Ban Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan nhằm thực hiện công điện số 08/CĐ-TTg ngày 03/02/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tháo gỡ ngay các vướng mắc, khó khăn trong kiểm tra thực phẩm, hàng hóa xuất, nhập khẩu bảo đảm thông quan kịp thời, thông suốt, tuyệt đối không để ách tắc, gây khó khăn cho doanh nghiệp.

Theo đó, Cục Hải quan yêu cầu Chi cục trưởng Chi cục hải quan khu vực bố trí lãnh đạo, công chức trong đơn vị trực 24/7 để đảm bảo giải quyết thông quan nhanh đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong đợt cao điểm sát Tết Nguyên đán, ưu tiên giải quyết thông ngay đối với hàng hóa là thực phẩm nhập khẩu đã đảm bảo hồ sơ theo quy định và hướng dẫn có liên quan của các Bộ chuyên ngành.

Bên cạnh đó, các Chi cục Hải quan khu vực báo cáo ngay về Cục Hải quan (qua Ban Giám sát Quản lý) về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết thủ tục hải quan đối với mặt hàng thực phẩm nhập khẩu.

Riêng đối với số liệu thực phẩm còn tồn đọng tại cảng chưa làm thủ tục, chưa thông quan, các Chi cục báo cáo về Cục Hải quan (Ban Giám sát Quản lý) vào 8 giờ sáng và 13 giờ 30 hàng ngày (số liệu báo cáo theo 3 nhóm hàng hóa quy định tại Phụ lục II, III, IV ban hành kèm theo Nghị định số 46/2026/NĐ-CP ngày 26/12/2026 của Chính phủ, gồm: hàng hóa đã đăng ký tờ khai nhưng chưa thông quan và hàng hóa đến cảng/cửa khẩu nhưng doanh nghiệp chưa đăng ký tờ khai).

Cùng với đó, Ban Công nghệ thông tin và thống kê Hải quan phải bố trí cán bộ trực đảm bảo hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan hoạt động thông suốt trong đợt cao điểm này.

Tại công văn, Cục Hải quan yêu cầu các đơn vị quán triệt đến cán bộ, công chức nghiêm túc thực hiện./.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 08/CĐ-TTg ngày 3/2 về việc tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 46/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật an toàn thực phẩm. Công điện nêu rõ việc khẩn trương tháo gỡ ngay các khó khăn, vướng mắc trong kiểm tra thực phẩm, hàng hóa xuất, nhập khẩu, bảo đảm thông quan kịp thời, thông suốt, tuyệt đối không để tiếp tục ách tắc, gây khó khăn cho doanh nghiệp. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp chặt chẽ, tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ.

