Bộ Công Thương đề nghị tháo gỡ vướng mắc kiểm tra an toàn thực phẩm tại cửa khẩu

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) vừa có công văn số 135/XNK-TMQT gửi Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm.

Công văn nêu rõ, thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long tại Văn bản số 1012/VPCP-KGVX ngày 31/01/2026 của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý kiến nghị tháo gỡ khó khăn trong thực hiện thủ tục kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm theo Nghị định số 46/2026/NĐ-CP ngày 26/01/2026 của Chính phủ, Cục Xuất nhập khẩu đề nghị Sở Công Thương các tỉnh, thành phố phối hợp triển khai một số nội dung.

Đối với Sở Công Thương các tỉnh biên giới, Cục Xuất nhập khẩu đề nghị tăng cường trao đổi, đàm phán với chính quyền địa phương và cơ quan quản lý của nước có chung đường biên giới nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện thủ tục kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm;

Cục Xuất nhập khẩu đề nghị các địa phương biên giới tăng thời gian thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động thông quan, đặc biệt đối với các mặt hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam trong các dịp lễ, Tết, tránh để phát sinh ùn ứ hoặc ách tắc hàng hóa tại khu vực cửa khẩu.

Bên cạnh đó, các địa phương thường xuyên cập nhật diễn biến giao nhận, thông quan hàng hóa tại cửa khẩu và các vấn đề liên quan, kịp thời trao đổi, phản ánh với Bộ Công Thương và các bộ, ngành, cơ quan có liên quan để phối hợp xử lý những vấn đề phát sinh.

Đối với Sở Công Thương các tỉnh, thành phố, Cục Xuất nhập khẩu đề nghị phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn triển khai các giải pháp nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện thủ tục kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm; thường xuyên cập nhật thông tin, tình hình từ các tỉnh biên giới để chủ động cân nhắc, điều chỉnh nhịp độ đưa hàng lên biên giới và nhập khẩu hàng hóa về Việt Nam phù hợp với năng lực thông quan của các cửa khẩu.

Các địa phương tăng cường công tác thông tin, khuyến cáo doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên địa bàn thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan chức năng đối với thủ tục kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm; cập nhật diễn biến thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu biên giới để chủ động xây dựng kế hoạch xuất nhập khẩu phù hợp, hạn chế phát sinh ùn ứ và các tác động bất lợi khác.

Sở Công Thương các địa phương cũng được đề nghị kịp thời trao đổi, phản ánh với Sở Công Thương các tỉnh biên giới, Bộ Công Thương và các bộ, ngành, cơ quan liên quan để phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh./.

