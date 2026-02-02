Giá đồng tiếp tục lao dốc sau thông tin nhân sự mới của Fed

Giá đồng tiếp tục giảm sâu trong phiên 2/2, nối dài đà bán tháo từ cuối tuần trước trong bối cảnh giới đầu tư chuẩn bị đối mặt với những biến động mới sau khởi đầu đầy sóng gió của năm 2026.

Trên Sàn giao dịch Kim loại London (LME), giá kim loại đỏ có thời điểm giảm tới 3,3%, xuống mức 12.722 USD/tấn.

Biến động này diễn ra ngay sau khi đồng thiết lập mức đỉnh kỷ lục trên 14.500 USD/tấn trong phiên 29/1, rồi bất ngờ lao dốc xuống dưới mốc 13.000 USD/tấn ngay trong phiên giao dịch 30/1.

Thị trường sụt giảm mạnh sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 30/1 thông báo đề cử ông Kevin Warsh giữ chức Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Ông Warsh được biết đến là người có quan điểm cứng rắn trong việc chống lạm phát. Động thái này ngay lập tức tác động đến tâm lý nhà đầu tư, đảo chiều đà tăng nóng của thị trường trước đó.

Trong tuần qua, thị trường kim loại cơ bản và kim loại quý đã thu hút dòng vốn đầu tư lớn, đặc biệt là từ Trung Quốc, do những hoài nghi về triển vọng của đồng USD. Tuy nhiên, tin tức về nhân sự mới của Fed đã khiến giá cả đảo chiều nhanh chóng.

Tính đến 9 giờ 20 phút sáng 2/2 theo giờ Thượng Hải, giá đồng giao dịch ở mức 12.819 USD/tấn, giảm 2,8%. Các kim loại khác như nhôm, nickel và thiếc cũng đồng loạt giảm./.

