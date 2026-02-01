Vi phạm quy định đất đai, Công ty TNHH Thép Long An bị thu hồi hơn 49.000 m2 đất

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Tây Ninh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh đã ban hành quyết định thu hồi đất của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thép Long An do vi phạm về đất đai theo quy định tại khoản 8 Điều 81 Luật Đất đai năm 2024 (trước đây là điểm i khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai năm 2013). Tổng diện tích đất thu hồi hơn 49.000 m2.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh quyết định thu hồi, không bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại và giá trị còn lại của tài sản gắn liền với đất đối với diện tích hơn 22.600 m² đất thuộc thửa đất số 243, 260, tờ bản đồ số 03 (đối với dự án Nhà máy luyện phôi thép, cán thép) và diện tích gần 26.400 m² đất thuộc thửa đất số 234, tờ bản đồ số 03 (đối với dự án mở rộng Nhà máy luyện phôi thép, cán thép) của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thép Long An tại xã Mỹ Yên, tỉnh Tây Ninh (trước đây là xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An).

Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh yêu cầu Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thép Long An chấp hành nghiêm chỉnh các nội dung theo quyết định thu hồi đất; có trách nhiệm thực hiện bàn giao đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường để thực hiện chỉnh lý thu hồi đất.

Đồng thời, yêu cầu Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Yên thông báo việc thu hồi đất và trao quyết định thu hồi đất cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thép Long An; tổ chức cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất theo quy định trong trường hợp Công ty TNHH Thép Long An không thực hiện bàn giao đất;…

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Tây Ninh, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thép Long An triển khai thực hiện dự án xây dựng Nhà máy luyện phôi thép, cán thép tại xã Mỹ Yên, tỉnh Tây Ninh từ năm 2002 với 2 vị trí.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thép Long An đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An (cũ) giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất với diện tích gần 33.700 m2 (trong đó cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thép Long An với diện tích hơn 22.600 m², cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Liễu Bình Chiến với diện tích hơn 11.000 m²) để triển khai thực hiện dự án xây dựng Nhà máy luyện phôi thép và cán thép tại vị trí thứ nhất.

Doanh nghiệp này đã khởi công xây dựng nhà máy tại vị trí này từ năm 2002 và hoạt động đến năm 2012 thì ngừng hoạt động, tháo dỡ toàn bộ nhà xưởng, máy móc thiết bị theo yêu cầu của Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An do trong quá trình hoạt động gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân xung quanh khu vực.

Hiện trạng khu đất có xây dựng 2 nhà văn phòng, phần diện tích còn lại là đất trống, hiện nay doanh nghiệp không còn hoạt động trên phần diện tích này.

Tại vị trí thứ vị trí 2, Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An có văn bản chấp thuận địa điểm và quy mô diện tích cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thép Long An mở rộng dự án Nhà máy thép với tổng diện tích gần 7,9 ha.

Đồng thời, Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An có quyết định cho cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thép Long An chuyển mục đích sử dụng đất với diện tích hơn 78.400 m2 để xây dựng mở rộng nhà máy luyện phôi thép, cán thép xây dựng và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng từ năm 2004, thời hạn sử dụng đến năm 2054; đến năm 2010, Ủy ban Nhân dân tỉnh có quyết định điều chỉnh diện tích dự án này giảm xuống còn gần 26.400 m2.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thép Long An đã bồi thường với diện tích gần 26.400 m2. Tuy nhiên, toàn bộ khu đất sau hơn 20 năm vẫn là đất trống chưa xây dựng công trình; doanh nghiệp cũng chưa thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ diện tích hơn 78.400 m2 thành diện tích gần 26.400 m2 theo quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Theo ông Phạm Văn Tâm, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Tây Ninh, năm 2019, Sở Tài nguyên và Môi trường Long An tiến hành thanh tra và có kết luận Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thép Long An chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thép Long An được gia hạn sử dụng 24 tháng và phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án theo quy định tại Điểm i khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai năm 2013 (nay là khoản 8 Điều 81 Luật Đất đai năm 2024). Tuy nhiên, đến nay doanh nghiệp này không lập thủ tục gia hạn tiến độ sử dụng đất.

Trong quá trình xử lý, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã 2 lần làm việc với các ngành, địa phương và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thép Long An về vấn đề trên nhưng doanh nghiệp vẫn chưa nộp hồ sơ xin gia hạn tiến độ sử dụng đất.

Do đó, căn cứ theo quy định của Luật đất đai, Sở Nông nghiệp và Môi trường có tờ trình và Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành thông báo thu hồi đất và sau đó là quyết định thu hồi đất của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thép Long An theo trình tự./.

