Azerbaijan và Kazakhstan cung cấp khí đốt tự nhiên cho các nước châu Âu

Azerbaijan đã chính thức bắt đầu cung cấp khí đốt tự nhiên cho Đức và Áo, đánh dấu bước mở rộng mới trong chiến lược đa dạng hóa nguồn cung năng lượng của châu Âu sau xung đột Ukraine.

Ngày 16/1, Socar - tập đoàn năng lượng nhà nước của Azerbaijan, thông báo khí đốt được vận chuyển qua tuyến đường ống xuyên biển Adriatic (TAP), nối từ biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Hy Lạp qua Hy Lạp và Albania tới Italy, trước khi tiếp tục được chuyển lên khu vực Trung Âu.

Socar nhấn mạnh các chuyến giao hàng qua Italy sang Đức và Áo đã mở rộng thị trường khí đốt Azerbaijan tại châu Âu, nâng tổng số nước nhập khẩu khí đốt của quốc gia Tây Á này lên 16.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh châu Âu đẩy mạnh tìm kiếm các nguồn năng lượng thay thế nhằm giảm phụ thuộc vào Nga. Tháng 6/2025, Socar đã ký hợp đồng cung cấp khí đốt kéo dài 10 năm với Sefe - doanh nghiệp năng lượng của Đức, với khối lượng 1,5 tỷ mét khối mỗi năm.

Azerbaijan dự kiến cung cấp cho Áo tối đa khoảng một tỷ mét khối khí đốt mỗi năm. Tổng xuất khẩu khí đốt của Azerbaijan sang châu Âu trong năm 2025 đạt 12,8 tỷ mét khối. Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý rằng khả năng tiếp tục tăng nguồn cung trong thời gian tới sẽ phụ thuộc vào việc mở rộng hạ tầng đường ống và đầu tư bổ sung vào các dự án năng lượng liên quan.

Không chỉ Azerbaijan, Kazakhstan cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu dầu thô sang Đức trong năm 2026, trong bối cảnh Berlin tăng cường tìm kiếm các nguồn cung thay thế dầu của Nga.

Ngày 16/1, Tập đoàn dầu khí quốc doanh KazMunayGas của Kazakhstan thông báo nước này đặt mục tiêu nâng lượng dầu xuất khẩu sang Đức lên khoảng 2,5 triệu tấn trong năm 2026, tăng so với mức 2,146 triệu tấn của năm ngoái.

Theo công ty vận hành đường ống dẫn dầu KazTransOil, trong năm 2025, khoảng 2,146 triệu tấn dầu của Kazakhstan đã được vận chuyển tới Đức thông qua đường ống Druzhba, tăng 44% so với năm trước đó.

Vai trò của Kazakhstan trong cơ cấu cung ứng năng lượng của Đức đang ngày càng gia tăng, đặc biệt đối với hoạt động cung cấp dầu cho nhà máy lọc dầu tại thành phố Schwedt, bang Brandenburg.

Kể từ sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, Đức đã đẩy mạnh đa dạng hóa nguồn nhập khẩu dầu, trong đó Kazakhstan nổi lên như một đối tác then chốt nhằm bảo đảm an ninh năng lượng trong trung và dài hạn./.

