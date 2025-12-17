Liên minh châu Âu thông qua kế hoạch loại bỏ dần khí đốt nhập khẩu từ Nga

Ngày 17/12, Nghị viện châu Âu (EP) đã thông qua kế hoạch của Liên minh châu Âu (EU) nhằm loại bỏ dần việc nhập khẩu khí đốt của Nga vào cuối năm 2027.

Đây cũng có một trong những rào cản pháp lý cuối cùng để lệnh cấm nhập khẩu khí đốt của Nga có thể trở thành luật.

Kế hoạch đã được thông qua với 500 phiếu thuận, 120 phiếu chống và 32 phiếu trắng.

Theo thỏa thuận được EU nhất trí đầu tháng 12 này, việc nhập khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) được loại bỏ dần trước ngày 31/12/2026 và khí đốt qua các đường ống dẫn khí trước ngày 30/9/2027.

Đặc biệt, các quốc gia thành viên EU có thể gia hạn đến ngày 31/10/2027 trong trường hợp mức dự trữ của họ thấp hơn mức lấp đầy bắt buộc.

Cụ thể, đối với hợp đồng cung cấp ngắn hạn được ký trước ngày 17/6/2025, lệnh cấm nhập khẩu khí đốt Nga sẽ áp dụng từ ngày 25/4/2026 đối với LNG và ngày 17/6/2026 đối với khí đốt qua đường ống dẫn khí.

Đối với hợp đồng dài hạn nhập khẩu LNG được ký trước ngày 17/6/2025, lệnh cấm sẽ áp dụng từ ngày 1/1/2027, phù hợp với gói trừng phạt thứ 19 mà EU áp dụng với Nga. Nhập khẩu khí đốt qua đường ống dẫn khí theo hợp đồng dài hạn sẽ chỉ được phép cho đến ngày 30/9/2027.

Trong trường hợp các quốc gia thành viên gặp khó khăn trong việc lấp đầy mức dự trữ bắt buộc, lệnh cấm nhập khẩu đối với khí đốt qua đường ống dẫn khí sẽ chỉ áp dụng kể từ ngày 1/11/2027.

Những sửa đổi đối với các hợp đồng hiện có không được dẫn đến tăng khối lượng hoặc giá cả. Do đó, chậm nhất là vào tháng 11/2027, EU sẽ loại bỏ hoàn toàn việc nhập khẩu khí đốt của Nga.

Hiện lệnh cấm nhập khẩu khí đốt của Nga vẫn cần được phê chuẩn chính thức tại cuộc họp cấp Bộ trưởng của EU, dự kiến diễn ra vào đầu năm 2026, nhưng thủ tục này được xem mang tính hình thức./.

