An Giang đẩy nhanh các dự án phục vụ Hội nghị Cấp cao APEC 2027

Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang đang tăng tốc, quyết liệt trong triển khai các dự án hạ tầng trọng điểm, sẵn sàng cho sự kiện chính trị và đối ngoại đặc biệt quan trọng của quốc gia: Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương năm 2027 (Hội nghị APEC 2027).

Cụ thể, Quyết định số 948/QĐ-TTg ngày 17/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ, giao tỉnh An Giang thực hiện 21 dự án phục vụ Hội nghị APEC 2027, chia làm 2 nhóm.

Đối với, nhóm 10 dự án đầu tư công, tỉnh đã ban hành 9/9 lệnh xây dựng công trình khẩn cấp; trong đó, 9 dự án phê duyệt đầu tư và lựa chọn nhà thầu thi công gồm: Dự án xây dựng kè và san lấp mặt bằng xây dựng Trung tâm hội nghị APEC và các công trình chức năng; ngầm hóa hạ tầng kỹ thuật khu vực An Thới; ngầm hóa hạ tầng kỹ thuật khu vực Dương Đông; đại lộ APEC; đầu tư hạ tầng kỹ thuật, chuyển đổi số xây dựng trung tâm giám sát điều hành thông minh quản lý toàn diện đặc khu Phú Quốc; đường tỉnh ĐT.975; hồ nước Cửa Cạn; nhóm dự án khu tái định cư. Riêng dự án tuyến tàu điện đô thị đoạn 1, lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt thực hiện là Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Mặt Trời Phú Quốc.

Theo Sở Tài chính An Giang, các dự án đầu tư công phục vụ APEC được bố trí nguồn vốn năm 2025 với tổng vốn hơn 4.296 tỷ đồng, trong đó, ngân sách Trung ương 2.751 tỷ đồng, ngân sách địa phương trên 1.545 tỷ đồng.

Đẩy mạnh giải ngân 100% kế hoạch vốn này, tỉnh yêu cầu nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc thi công các dự án, công trình đúng tiến độ, an toàn và chất lượng, không để gián đoạn tốc độ giải ngân.

Tiếp đến, nhóm 11 dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) và đầu tư kinh doanh có 7 dự án đã lựa chọn nhà đầu tư dự án, tiếp tục lựa chọn nhà đầu tư 4 dự án còn lại là nhà máy xử lý nước thải tập trung khu vực Dương Đông và nhà máy xử lý nước thải tập trung khu vực An Thới, nhà máy nước Dương Đông 2 đã phê duyệt chủ trương đầu tư và phương án lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt, Trung tâm hội nghị APEC đang thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư.

Ông Bùi Thành Trung, Chủ tịch Sun Group vùng miền Nam cho biết, Sun Group là nhà đầu tư 5 dự án; trong đó, dự án mở rộng sân bay quốc tế Phú Quốc phục vụ APEC 2027, khai thác máy bay lớn, đáp ứng quy hoạch, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh cho vùng Tây Nam Bộ, tổng mức đầu tư khoảng 25.998 tỷ đồng, 100% vốn nhà đầu tư.

Phân kỳ đầu tư giai đoạn 1 (QI/2027), công suất 10 triệu khách/năm, vốn đầu tư 18.975 tỷ đồng; giai đoạn 2 (2027 - 2030), công suất 20 triệu khách/năm, vốn đầu tư 7.023 tỷ đồng.

Dự kiến nhà ga hành khách T2 hoàn thành cuối tháng 3/2027, nhà ga Vip trung tuần tháng 10/2026 và đường cất hạ cánh số 2 hoàn thành 30/6/2026.

Cạnh đó, đầu tư xây dựng Trung tâm hội nghị APEC phục vụ đối ngoại, chính trị quốc gia. Quy mô dự án hơn 16ha với trung tâm hội nghị và triển lãm 6.500 chỗ, nhà hát đa năng 4.000 chỗ, công viên APEC với tổng mức đầu tư 21.860 tỷ đồng, 100% vốn nhà đầu tư. Đến nay, tiến độ chung công trình đạt khoảng 34% và dự kiến thi công hoàn thành 31/01/2027.

Tiếp đến, nâng cấp tuyến ĐT.975 phục vụ di chuyển cho hoạt động APEC, kết nối sân bay với các khu đô thị - du lịch trọng điểm, từng bước hình thành đô thị biển đảo và cụ thể hóa các quy hoạch đã được phê duyệt đến năm 2050. Chiều dài tuyến 19,26km, tổng mức đầu tư 2.500 tỷ đồng, nguồn vốn ngân sách nhà nước, thi công hoàn thành tháng 1/2027.

Tương tự, tuyến tàu điện đô thị đoạn 1 phục vụ hoạt động APEC, di chuyển hành khách từ Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc về Trung tâm hội nghị APEC.

Đây là dự án giao thông công cộng chất lượng cao, năng lực vận tải lớn, ổn định, tin cậy, an toàn, thân thiện môi trường, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và du khách đến khu vực Nam đảo.

Chiều dài tuyến 17,7 km, trên tuyến bố trí 5 - 7 nhà ga, 1 trung tâm bảo dưỡng phương tiện; tốc độ thiết kế 70 - 100 km/h, tổng mức đầu tư 8.949 tỷ đồng gồm 30% vốn nhà đầu tư, 70% vốn ngân sách nhà nước, thi công hoàn thành tháng 6/2027.

Ngoài ra, dự án đại lộ APEC là trục giao thông chính, phục vụ hậu cần, di chuyển và an ninh cho APEC 2027, đồng thời là trục phát triển đô thị quan trọng, nâng cao kết nối và thúc đẩy kinh tế - xã hội Phú Quốc.

Chiều dài tuyến khoảng 3km, nền đường rộng 68m, tổng mức đầu tư 1.817 tỷ đồng; trong đó, vốn nhà đầu tư (1,4km) và vốn ngân sách nhà nước (1,6km), thi công hoàn thành tháng 12/2026.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng nhấn mạnh, Phú Quốc tăng tốc hoàn thiện hạ tầng phục vụ Hội nghị Cấp cao APEC 2027. Các dự án trọng điểm tại Phú Quốc đã được khởi công, khởi động và đang thi công.

Đối với các dự án đầu tư công, tỉnh chỉ đạo thường xuyên kiểm tra và đôn đốc tiến độ, đồng thời thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công các dự án.

Công trình mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. (Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN)

Mục tiêu là đảm bảo tiến độ, thi công hoàn thành các dự án đúng kế hoạch phục vụ Hội nghị APEC. Các dự án APEC, góp phần hoàn thiện hạ tầng đặc khu Phú Quốc trở nên hiện đại, đồng bộ, hướng tới mục tiêu đưa Phú Quốc trở thành trung tâm du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, thương mại dịch vụ đẳng cấp quốc tế.

Việc tổ chức Hội nghị APEC 2027 được Đảng và Nhà nước giao trọng trách cho tỉnh An Giang là một nhiệm vụ chính trị, đối ngoại đặc biệt quan trọng. Đây không chỉ là trách nhiệm lớn lao mà còn là cơ hội vàng để tạo ra sự bứt phá về kết cấu hạ tầng, dịch vụ và không gian phát triển của tỉnh nói chung và đặc khu Phú Quốc nói riêng.

Để phục vụ việc phối hợp với Ban Chỉ đạo quốc gia APEC 2027, Tỉnh ủy An Giang đã ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh để phục vụ và tổ chức Hội nghị cấp cao APEC.

Cạnh đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt đề án tổng thể các hoạt động của tỉnh phục vụ cho việc tổ chức các hoạt động của năm APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc để tổ chức thực hiện. Đồng thời, kiện toàn Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo cấp tỉnh và thành lập các Tiểu ban.

Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đã chỉ đạo 7 Tiểu ban chủ động triển khai, xây dựng các tiểu đề án, kế hoạch chi tiết việc chuẩn bị và triển khai thực hiện nhiệm vụ trong giai đoạn 2025-2027.

Cụ thể về đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; vật chất và hậu cần; tuyên truyền và văn hóa; an ninh và y tế; chỉnh trang, nâng cấp hạ tầng đặc khu Phú Quốc… phục vụ cho việc tổ chức các hoạt động của năm APEC 2027.

Song song đó, tỉnh chỉ đạo ngành chức năng phối hợp với đặc khu Phú Quốc tăng cường bố trí tái định cư, giải phóng mặt bằng để bàn giao mặt bằng thi công các dự án đúng tiến độ, mục tiêu đã đề ra.

Được biết, có 13 dự án cần thu hồi đất với tổng diện tích hơn 1.100 ha, ảnh hưởng khoảng 4.521 hộ dân; trong đó, có 2.551 hộ đủ điều kiện bố trí tái định cư. Tỉnh chỉ đạo đôn đốc triển khai thực hiện các khu tái định cư An Thới, Hồ Suối Lớn, Hàm Ninh và Cửa Cạn.

Ngoài ra, tỉnh chủ động nguồn vật liệu thi công xây dựng các công trình hạ tầng phục vụ Hội nghị APEC 2027, dự án đầu tư công và công trình trọng điểm quốc gia, nhằm bảo đảm tiến độ và chất lượng dự án công trình.

Theo Sở Xây dựng An Giang, tổng nhu cầu dự kiến vật liệu xây dựng các dự án APEC hơn 16,3 triệu m³ cát đắp, trên 4,8 triệu m³ đá các loại và khoảng 5,2 triệu m³ đất đắp.

Tỉnh đã phê duyệt danh mục khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo Nghị quyết số 66.4/2025/NQ-CP ngày 21/9/2025 của Chính phủ để phục vụ các công trình, dự án đầu tư công và các công trình trọng điểm quốc gia, công trình APEC với tổng trữ lượng dự kiến gần 400 triệu m³ đá xây dựng, đất và cát san lấp.

Ông Trần Minh Khoa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quốc chia sẻ, bên cạnh việc đang hoàn thiện cơ sở hạ tầng, Phú Quốc đang tập trung xây dựng nền tảng “mềm” phục vụ APEC 2027 gồm tuyên truyền vận động người dân, doanh nghiệp cùng chung tay xây dựng đặc khu xanh, sạch đẹp và văn minh, đặc biệt xây dựng hình ảnh mỗi người dân là đại sứ du lịch; đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực về ngoại ngữ, kỹ năng lễ tân...

Đặc khu đang tập trung xanh hóa, số hóa, an ninh trật tự và triển khai đề án xây dựng Phú Quốc trở thành đơn vị kiểu mẫu và văn minh đô thị, nhất là chuyển đổi xanh để đưa Phú Quốc hướng tới đô thị không phát thải đầu tiên của Việt Nam.

Lãnh đạo tỉnh An Giang khẳng định luôn nghiêm túc, khẩn trương tổ chức thực hiện các chỉ đạo của Trung ương trong triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn đặc khu Phú Quốc, chủ động xử lý các vướng mắc thuộc thẩm quyền, hoặc khẩn trương báo cáo Chính phủ khi vượt thẩm quyền.

Tỉnh quyết tâm giữ vững mục tiêu “tiến độ - chất lượng - an toàn - minh bạch”, nhằm đảm bảo các điều kiện tốt nhất phục vụ Hội nghị APEC 2027./.

