Giá dầu tăng 1,5% sau khi Mỹ phong tỏa tàu chở dầu Venezuela

Giá dầu thế giới đã tăng 1,5% trong phiên giao dịch chiều 17/12 sau khi Mỹ thực hiện lệnh phong tỏa toàn diện đối với các tàu chở dầu bị trừng phạt ra vào Venezuela.

Động thái này làm gia tăng căng thẳng địa chính trị trong bối cảnh thị trường đang lo ngại về nhu cầu.

Cụ thể, vào lúc 14 giờ 30 phút (giờ Việt Nam), giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 87 xu Mỹ (1,5%) lên 59,79 USD/thùng, trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 85 xu Mỹ (1,5%) lên 56,12 USD/thùng.

Theo các nhà giao dịch dầu thô tại châu Á, đà tăng giá trong ngày 17/12 chủ yếu nhờ sự phục hồi của hoạt động mua vào các hợp đồng kỳ hạn, sau khi thị trường chạm ngưỡng tâm lý dưới 60 USD/thùng vào phiên giao dịch trước đó.

Về triển vọng thị trường, ông Emril Jamil, chuyên gia phân tích cấp cao tại LSEG, nhận định khó xảy ra đợt tăng giá đột biến trong ngắn hạn, trừ khi xuất hiện các hành động trả đũa nhắm vào hệ thống dầu khí tại khu vực châu Mỹ.

Hiện tại, tâm lý thị trường vẫn bị chi phối bởi nỗi lo dư cung toàn cầu.

Tuy nhiên, xét về dài hạn, bất kỳ sự gián đoạn nguồn cung dai dẳng nào cũng sẽ hỗ trợ giá các loại dầu thô nặng./.

