Giá dầu duy trì gần mức cao nhất 2 tuần giữa dự đoán Fed hạ lãi suất

Giá dầu châu Á đã neo ở mức cao nhất trong hai tuần hôm 8/12, trong bối cảnh các nhà đầu tư dự đoán Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất trong tuần này để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nhu cầu năng lượng, đồng thời theo dõi sát sao các rủi ro địa chính trị đe dọa nguồn cung từ Nga và Venezuela.

Khoảng 14 giờ 22 phút ngày 8/12 theo giờ Việt Nam, giá dầu Brent biển Bắc tăng 14 xu (0,22%) lên 63,89 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ của Mỹ (WTI) tăng 15 xu (0,25%) lên 60,23 USD/thùng.

Trước đó, giá hai loại dầu chủ chốt này chốt phiên 5/12 ở mức cao nhất kể từ ngày 18/11.

Dữ liệu của LSEG cho thấy thị trường đang đặt cược 84% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp 9-10/12/2025.

Tuy nhiên, các bình luận từ thành viên hội đồng thống đốc cho thấy đây có thể sẽ là một trong những cuộc họp gây chia rẽ nhất trong nhiều năm qua, khiến các nhà đầu tư càng tập trung hơn vào định hướng chính sách và động thái nội bộ của ngân hàng này.

Trong một lưu ý gửi khách hàng, các nhà phân tích của ngân hàng ANZ cho biết các kịch bản khác nhau từ nỗ lực mới nhất của Tổng thống Donald Trump nhằm chấm dứt tình hình căng thẳng Nga-Ukraine có thể tạo ra một sự biến động nguồn cung dầu, dự kiến khoảng hơn 2 triệu thùng/ngày.

Ông Vivek Dhar, nhà phân tích tại Ngân hàng Commonwealth Bank of Australia, nhận định triển vọng giá dầu thế giới hiện đang bị chi phối bởi hai kịch bản hoàn toàn trái ngược nhau.

Tương lai của giá dầu đang phụ thuộc rất lớn vào diễn biến của cuộc xung đột: nếu hai bên đạt thỏa thuận hòa bình thì giá dầu sẽ giảm, trong khi xung đột leo thang sẽ khiến giá dầu tăng cao.

Ông Dhar cũng bày tỏ lo ngại về tình trạng dư cung có thể xảy ra, đặc biệt khi dầu và các chế phẩm từ dầu Nga “tìm cách lách” các lệnh trừng phạt hiện nay, từ đó đẩy giá dầu xuống mốc 60 USD/thùng trong năm 2026.

Trong khi đó, theo các nguồn tin của Reuters, các nước thành viên Nhóm các quốc gia công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) và Liên minh châu Âu đang thảo luận về việc thay thế mức giá trần đối với dầu xuất khẩu của Nga bằng một lệnh cấm hoàn toàn đối với các dịch vụ hàng hải. Động thái này có thể sẽ tiếp tục làm giảm nguồn cung từ nhà sản xuất dầu lớn thứ hai thế giới.

Ở một diễn biến khác, các nguồn tin thương mại và nhà phân tích cho biết, những nhà máy lọc dầu độc lập của Trung Quốc đã tăng cường mua dầu của Iran từ các kho dự trữ trên đất liền, sử dụng hạn ngạch nhập khẩu mới được cấp, qua đó giúp giảm bớt tình trạng dư cung./.

