Vàng tăng trước thềm cuộc họp Fed, USD xuống gần mức thấp nhất trong một tháng

Giá vàng châu Á tăng nhẹ trong phiên ngày 8/12, nhờ đồng USD yếu đi trong bối cảnh các nhà giao dịch ngày càng tin tưởng rằng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiến hành cắt giảm lãi suất tại cuộc họp chính sách trong tuần này.

Khoảng 13 giờ 43 phút ngày 8/12 (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tăng 0,5% lên 4.215,69 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn của Mỹ ổn định ở mức 4.244,80 USD/ounce.

Chỉ số đồng USD giảm nhẹ và dao động gần mức thấp nhất trong một tháng, ghi nhận được hôm 4/12, khiến vàng vốn được giao dịch bằng đồng bạc xanh trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư nước ngoài.

Ông Tim Waterer, trưởng phòng phân tích thị trường tại công ty môi giới hợp đồng chênh lệch (CFD) KCM Trade, nhận định số liệu về giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) lõi được công bố không cho thấy có biến động bất thường nào, giúp Fed duy trì kế hoạch cắt giảm lãi suất trong tuần này.

Ngoài ra, đồn đoán về chính sách tiền tệ được nới lỏng hơn đang đẩy giá vàng tăng lên.

CFD là một loại thỏa thuận giữa bên mua và bên bán. Hợp đồng được thực hiện nhờ vào khoảng chênh lệch giá của chứng khoán hoặc loại tài sản nào đó tại thời điểm mở lệnh và thời điểm đóng lệnh.

CFD cho phép các nhà giao dịch kiếm lời từ biến động giá của một tài sản mà không cần thực sự sở hữu tài sản đó. Giao dịch CFD giúp giảm thiểu được chi phí và những bất lợi của hình thức giao dịch truyền thống.

Theo ông Tim, dự đoán về một đợt cắt giảm lãi suất trong tuần này đang kìm hãm đồng USD, tạo không gian cho giá vàng tăng thêm.

Số liệu kinh tế gần đây cho thấy chi tiêu tiêu dùng của Mỹ trong tháng 9/2025 chỉ tăng ở mức vừa phải sau ba tháng tăng mạnh liên tiếp. Điều này cho thấy nền kinh tế đã mất đà vào cuối quý 3/2025 trong bối cảnh thị trường lao động kém khởi sắc và chi phí sinh hoạt gia tăng làm hạn chế nhu cầu.

Trước đó, số liệu việc làm trong khu vực tư nhân cũng cho thấy mức sụt giảm mạnh nhất trong hơn hai năm rưỡi trong tháng 11/2025.

Những bình luận mang tính ôn hòa từ một số quan chức Fed đã tiếp tục củng cố kỳ vọng về việc nới lỏng chính sách tiền tệ.

Công cụ FedWatch của CME cho thấy thị trường đang đoán định khoảng 88% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp trong tuần này.

Về lý thuyết, lãi suất thấp hơn có xu hướng làm tăng sức hấp dẫn của các tài sản không sinh lời như vàng.

Trên thị trường các kim loại quý khác, giá bạc tăng 0,1% lên 58,35 USD/ounce, sau khi đạt mức cao kỷ lục 59,32 USD/ounce hôm 5/12.

Tính từ đầu năm 2025 đến nay, giá trị của kim loại này đã tăng gấp hai lần. Trong khi đó, giá bạch kim tăng 0,8% lên 1.654,05 USD/ounce và giá palladium tăng 0,7% lên 1.467,25 USD/ounce.

Tại thị trường Việt Nam, lúc 15 giờ 10 phút ngày 8/12, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 152,50-154,50 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc mua vàng tháng thứ 13 liên tiếp Ngân hàng Trung Quốc duy trì mua vàng, nâng dự trữ lên hơn 74 triệu ounce, trong bối cảnh giá vàng thế giới ổn định trên 4.000 USD/ounce.