Mỹ tăng cường tích trữ khiến giá đồng thế giới lập kỷ lục mới

Giá đồng đã tăng lên mức cao kỷ lục, sau khi Trung Quốc dành ưu tiên cho việc thúc đẩy tăng trưởng của nền kinh tế trong năm tới, trong bối cảnh Mỹ đang tích trữ kim loại này.

Giá đồng tăng tới 1,3% lên 11.771 USD/tấn, vượt kỷ lục được thiết lập trong phiên trước.

Đợt tăng giá mạnh này của đồng diễn ra sau khi các nhà lãnh đạo Trung Quốc ngày 8/12 khẳng định sẽ duy trì cách tiếp cận tài khóa “chủ động hơn” và giữ lập trường chính sách tiền tệ “tương đối nới lỏng.”

Bà Xu Wanqiu, chuyên gia phân tích thuộc công ty môi giới Trung Quốc Cofco Futures Co., nhận định các thông báo mới đây cho thấy nước này hướng tới một môi trường kinh tế vĩ mô chủ động hơn so với kỳ vọng của các nhà đầu tư.

Đồng sẽ được hưởng lợi từ các chính sách hỗ trợ cho việc nâng cấp lưới điện và nâng cao năng lực tính toán. Động lực tăng giá của kim loại này được cho là vẫn rất tích cực.

Thêm vào đó, số liệu thương mại của Trung Quốc cũng hỗ trợ giá đồng, với kim ngạch xuất khẩu vào tháng trước phục hồi vượt ước tính, đưa thặng dư thương mại của nước này lần đầu tiên vượt 1.000 tỷ USD.

Đồng là kim loại đóng vai trò quan trọng cho quá trình điện khí hóa và chuyển đổi năng lượng. Giá kim loại này đã tăng hơn 30% trên Sàn giao dịch Kim loại London (LME) trong năm nay.

Nhu cầu của các trung tâm dữ liệu và xe điện đã khiến nguồn cung toàn cầu khan hiếm, khi công suất luyện kim tăng nhanh hơn khả năng đáp ứng của các mỏ. Một loạt các mỏ ngừng hoạt động đã làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt nguyên liệu thô.

Đồng tăng giá mạnh hơn trong những tuần gần đây do hoạt động nhập khẩu kim loại này của Mỹ được đẩy mạnh trước khả năng Tổng thống Donald Trump sẽ áp thuế quan vào năm tới. Điều này đã làm giảm lượng dự trữ và đẩy mức phí cộng thêm ở những nơi khác lên mức cao chưa từng có, đồng thời khiến giá hợp đồng kỳ hạn tại New York tăng vọt so với giá tại LME.

Các nhà phân tích của công ty môi giới chứng khoán Citic Securities Co., Trung Quốc nhận định nguồn cung đồng tinh luyện toàn cầu có thể thiếu hụt 450.000 tấn vào năm 2026, một phần do hoạt động tích trữ ở Mỹ.

Các nhà phân tích của công ty này cho rằng giá đồng phải đạt mức trung bình trên 12.000 USD/tấn vào năm tới để thu hút số tiền đầu tư cần thiết cho việc tăng công suất, nhằm đảm bảo nguồn cung đủ trong trung và dài hạn./.

