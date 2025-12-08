Đồng Tháp: Giá sầu riêng nghịch vụ biến động, nhà vườn vẫn thu lãi khá cao

Hiện nhà vườn trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đang bước vào cao điểm vụ thu hoạch sầu riêng nghịch vụ. Mặc dù giá sầu riêng liên tục biến động nhưng thời điểm này nhà vườn vẫn thu được lợi nhuận khá.

Tuy nhiên, nhìn xa hơn là bài toán lớn về chất lượng, mã số vùng trồng và quy trình kỹ thuật mà ngành hàng phải giải quyết để phát triển bền vững.

Bà Hồ Thị Xuân Đào, xã Hiệp Đức, tỉnh Đồng Tháp canh tác gần 2ha sầu riêng cho biết, hiện giá sầu riêng có tăng hơn so với những tháng đầu năm. Cụ thể, sầu riêng Monthong (Thái) mua xô tại vườn có giá khoảng 80.000-90.000 đồng/kg, Ri 6 từ 50.000-60.000 đồng/kg. Với giá bán này, trừ đi chi phí thì cũng thu lời khá.

Ông Dương Văn Đây, canh tác 2,7ha sầu riêng chuyên canh ở xã Ngũ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp cho hay, ông vừa xuất bán cho thương lái 10 tấn sầu riêng xử lý nghịch vụ cho thu nhập hơn 500 triệu đồng. Theo ông Đây, hiện giá sầu riêng sầu riêng Ri 6 ở mức từ 55.000-58.000 đồng/kg. Riêng sầu riêng Monthong (Thái) từ đang tăng cao, hiện ở mức 100.000 đồng/kg.

Theo Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Phú Quý Lương Văn Hận, hiện giá sầu riêng trên địa bàn biến động liên tục.

Tuần trước, sầu riêng Thái loại A bán được tăng lên mức 105.000 đồng/kg, hiện giảm còn hơn 90.000 đồng/kg. Sầu riêng Ri 6 tuần trước có giá khoảng 60.000 đồng/kg, nay giảm còn gần 50.000 đồng/kg. Năm nay, do thời tiết mưa nhiều nên sầu riêng đậu trái giảm, ảnh hưởng tới năng suất.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cái Bè Phan Thanh Sơn nêu rõ, trên địa bàn có khoảng 3.000ha cây ăn trái, trong đó, sầu riêng chiếm khoảng 70%. Hiện nông dân trên địa bàn đang vào mùa thu hoạch sầu riêng nghịch vụ. Có thời điểm, sầu riêng Thái được các thương lái thu mua tại vườn với giá từ 106.000-110.000 đồng/kg; sầu riêng Ri 6 từ 55.000-60.000 đồng/kg. Hiện sầu riêng đang hút hàng. Năm nay, năng suất sầu riêng cũng tương đương so với những năm trước.

Chủ tịch Hiệp hội sầu riêng tỉnh Đồng Tháp Võ Tấn Lợi thông tin, giá sầu riêng đang rất bấp bênh. Nếu như 4-5 ngày trước, giá sầu riêng Mongthong (Thái) còn cao, hiện đã giảm khoảng 20.000 đồng/kg. Hiện sầu riêng Thái loại A có giá dưới 100.000 đồng/kg, loại B khoảng 80.000 đồng/kg. Riêng sầu riêng Ri 6, hiện có giá khoảng từ 70.000-74.000 đồng/kg, nhưng đang khan hiếm, bởi hiện giống này đang tiêu thụ tốt. Với mức giá này, nông dân vẫn có lời.

Nông dân Đồng Tháp vận chuyển sầu riêng đi tiêu thụ. (Ảnh: Công Trí/TTXVN)

Theo Hiệp hội sầu riêng tỉnh Đồng Tháp, toàn tỉnh hiện có khoảng 34.300ha sầu riêng, trong đó hơn 50% diện tích đang cho trái; sản lượng năm 2025 khoảng 500.000 tấn. Tỉnh có 377 vùng trồng được cấp mã số, tương ứng 489 mã số với diện tích hơn 14.843 ha, chiếm 43,2% tổng diện tích trồng toàn tỉnh. Trong đó, mã số vùng trồng xuất khẩu là 393 mã số, diện tích hơn 14.011 ha, gồm 350 mã xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, 43 mã số xuất khẩu sang Nhật Bản, EU, Nga.

Năm 2025, hoạt động sản xuất và xuất khẩu sầu riêng tiếp tục mang lại lợi ích kinh tế lớn cho nông dân và doanh nghiệp, góp phần nâng cao thu nhập, chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp của tỉnh theo hướng bền vững. Trong 10 tháng đầu năm 2025, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã xuất khẩu được 50.987 tấn sầu riêng, chủ yếu sang thị trường Trung Quốc, với kim ngạch xuất khẩu đạt gần 200 triệu USD. Giá trị xuất khẩu tiếp tục tăng so với cùng kỳ, thể hiện uy tín và chất lượng sản phẩm sầu riêng của tỉnh trên thị trường quốc tế.

Thời gian qua, cùng với sự chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ giữa các địa phương, Hiệp hội ngành hàng, Hội Nông dân trong việc cấp và quản lý mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói, nông dân ngày càng nhận thức cao về tầm quan trọng của việc đăng ký mã số vùng trồng, tuân thủ quy trình kỹ thuật và yêu cầu của nước nhập khẩu. Doanh nghiệp tích cực đầu tư vùng nguyên liệu, trang thiết bị, cơ sở đóng gói đạt tiêu chuẩn xuất khẩu.

Hiệp hội sầu riêng tỉnh Đồng Tháp đã đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật cho hội viên, doanh nghiệp, góp phần hạn chế tình trạng gian lận mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói.Tình trạng vi phạm quy định về mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói đã cơ bản được khắc phục, đảm bảo tính minh bạch và uy tín cho thương hiệu sầu riêng của tỉnh.

Theo ông Võ Tấn Lợi, để nâng cao giá trị ngành hàng sầu riêng, nông dân phải canh tác theo hướng sạch, hữu cơ. Nếu nông dân cứ canh tác theo kiểu cũ thì chất lượng không cao, rất khó bán được giá cao, chưa kể là tác động đến cả ngành hàng.

Do đó, nông dân hiện đã ý thức được hạn chế này, tập trung canh tác theo hướng nâng cao chất lượng. Một trong những giải pháp quan trọng là đẩy mạnh liên kết chuỗi giá trị giữa nông dân-hợp tác xã-doanh nghiệp, hướng tới mô hình sản xuất, chế biến, xuất khẩu bền vững.

Trong thời gian tới, Hiệp hội sầu riêng tỉnh Đồng Tháp sẽ phối hợp chặt chẽ với cơ quan chuyên môn để sớm có giải pháp xử lý tình trạng nhiễm Cadimi, bảo vệ uy tín và thương hiệu sầu riêng của tỉnh. Đồng thời, xây dựng chiến lược quảng bá thương hiệu “Sầu riêng tỉnh Đồng Tháp” trên thị trường trong và ngoài nước.

Theo Hiệp hội sầu riêng tỉnh Đồng Tháp, hiện nay, việc sản xuất, tiêu thụ sầu riêng cũng còn gặp một số khó khăn. Về chủ quan, một số nhà vườn vẫn canh tác theo tập quán cũ, chưa tuân thủ quy trình kỹ thuật, dẫn đến chất lượng sản phẩm không đồng đều. Vùng trồng còn phân bố manh mún, không tập trung, gây khó khăn cho việc khảo sát, định vị và quản lý mã số vùng trồng. Một số cơ sở đóng gói chưa cập nhật đầy đủ hồ sơ, sổ sách truy xuất nguồn gốc, còn phụ thuộc vào thương lái trung gian.

Về khách quan, sản lượng trong vùng trồng được cấp mã số còn chưa đủ ổn định, khiến doanh nghiệp phải mua gom nhiều nguồn, gây khó khăn trong truy xuất nguồn gốc.Thời điểm thu hoạch rộ, doanh nghiệp không thu mua kịp, dẫn đến hợp đồng tiêu thụ chưa thực hiện đúng tiến độ. Mặt khác, ảnh hưởng thời tiết bất lợi làm giảm chất lượng quả sầu riêng ở một số khu vực./.

