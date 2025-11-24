Giá sầu riêng tại Thái Lan trong niên vụ 2026 có xu hướng giảm mạnh

Theo Hiệp hội Sản xuất Sầu riêng Thái Lan, giá sầu riêng tại nước này trong niên vụ 2026 dự kiến sẽ giảm đáng kể.

Nguyên nhân được cho là do một số yếu tố, bao gồm chất lượng sầu riêng, dư lượng cadmium và BY2, hệ thống vận chuyển và sự cạnh tranh từ các nước láng giềng.

Người trồng và các nhà kinh doanh lâu năm được khuyến khích sản xuất sầu riêng chất lượng cao và cố gắng duy trì giá trên 100 baht/kg (3,1 USD/kg) "vì một tương lai bền vững" của sầu riêng Thái Lan.

Ông Sanchai Kosalwatana, cố vấn Hiệp hội Sản xuất Sầu riêng Thái Lan dự báo năm 2026 sẽ là một năm đầy thách thức đối với người trồng sầu riêng, thậm chí có thể nhiều người không thể duy trì nghề. Đến năm 2027, dự báo sẽ chỉ còn lại những người trồng sầu riêng thực thụ mới trụ lại được.

Ông cho rằng giá sầu riêng trong những năm qua đã cao hơn giá trị thực tế từ 200-300% do sự cạnh tranh gay gắt giữa các nhà thu mua Trung Quốc, có thời điểm giá sầu riêng đầu vụ đạt tới 210-230 baht/kg (6,48-7,10 USD/kg).

Tuy nhiên, trong mùa sầu riêng năm 2025, giá sầu riêng đầu vụ đã giảm xuống còn khoảng 170-180 baht/kg (5,25-5,56 USD/kg), và đôi khi thậm chí xuống dưới 100 baht/kg (3,1 USD/kg), do số lượng nhà thu mua sầu riêng ít hơn.

Trong khi đó, Trung Quốc đã thắt chặt các biện pháp kiểm tra cadmium và BY2, theo tiêu chuẩn Cordex, đối với cả cùi và vỏ sầu riêng.

Sản lượng sầu riêng vụ đầu năm 2026 ước tính chỉ đạt 30% tổng sản lượng. Giá sầu riêng đầu mùa ước tính khoảng 180 baht/kg (5,56 USD/kg). Sầu riêng chín chiếm 60-70% tổng sản lượng, với giá trung bình dự kiến khoảng 120 baht/kg (3,7 USD/kg).

Có khả năng giá sầu riêng sẽ giảm xuống dưới 100 baht (3,10 USD/kg) trong một số giai đoạn, tương tự như năm 2025.

Ông Sanchai cho biết nếu sản lượng sầu riêng trong tháng Năm và tháng Sáu trùng với thời điểm sản xuất sầu riêng của Việt Nam, giá sầu riêng Việt Nam sẽ thấp hơn sầu riêng Thái Lan. Lợi thế của sầu riêng Thái Lan trong vụ tới sẽ trải dài qua cả mùa vụ.

Tuy nhiên, thách thức đặt ra là phải sản xuất được sầu riêng chất lượng cao, nghĩa là phải ngon và an toàn. Lượng thương gia Trung Quốc vào mua sầu riêng tại Thái Lan vụ tới dự kiến sẽ tăng so với năm ngoái, vốn đã chứng kiến sự sụt giảm đáng kể.

Mùa tới, sầu riêng xuất khẩu chất lượng sẽ được sàng lọc từ vườn trước khi chuyển đến trạm đóng gói cuối cùng trước khi xuất khẩu.

Tiêu chuẩn TAS 9070 bắt buộc của Cục Tiêu chuẩn Nông sản và Thực phẩm Quốc gia (ACFS) Thái Lan đã được triển khai nhằm tăng hiệu quả kiểm tra và chấp nhận sầu riêng cho các nhà máy thu gom và đóng gói.

Theo ông Sanchia, nông dân phải nỗ lực cải thiện chất lượng và quản lý chi phí. Nếu sầu riêng có thể bán với giá 80 baht/kg (2,47 USD), họ sẽ tồn tại được với biên lợi nhuận 40%. Trước đây, giá sầu riêng đã bị thổi phồng lên 200-300%. Đã đến lúc xem xét và cắt giảm chi phí.

Ảnh minh họa. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Trong khi đó, ông Manoch Naenkan, chủ một kho xuất khẩu tại Rayong và một nhà máy đóng gói theo hợp đồng, chia sẻ rằng trong năm 2025, số lượng đầu mối thu mua sầu riêng đã giảm từ 60 đầu mối Trung Quốc xuống còn khoảng 30-40 đầu mối, và cùng với hơn 10 đầu mối Thái Lan.

Nguyên nhân là do việc Trung Quốc phát hiện cadmium và BY2 trong sầu riêng, dẫn đến thua lỗ cho các thương nhân. Ông dự kiến sẽ có thêm khoảng 10% kho thu mua Trung Quốc mở cửa vào mùa tới.

Ông Manoch cho biết giá sầu riêng đầu vụ vào tháng BA tại vườn, ở mức 270-280 baht/kg (8,33-8,64 USD/kg) của giai đoạn 2022-2024 sẽ không còn nữa.

Đối với năm 2025, giá sầu riêng đầu vụ, chín nhanh vào cuối tháng Ba, đầu tháng Tư, giao dịch ở mức 200-220 baht/kg (6,17-6,79 USD/kg), nhưng ít giao dịch, không có hàng.

Tháng Tư, giá giảm xuống còn 160-170 baht/kg (4,94-5,25 USD/kg). Sau lễ Songkran, giá giảm xuống còn 140-150 baht/kg (4,32-4,63 USD/kg). Cuối tháng Tư, giá giảm xuống còn 120 baht/kg (3,70 USD/kg); tháng Năm, giá là 90-95 baht/kg (2,78-2,93 USD/kg).

Năm 2026, giá sầu riêng được chia thành ba vụ: vụ đầu tiên tại huyện Ao Cho, huyện Khlong Yai, huyện Khao Saming, tỉnh Trat, giá dự kiến là 180 baht (5,56 USD/kg); các vụ tiếp theo là 150 baht (4,63 USD/kg); và vụ chung là 80-120 baht (2,47-3,70 USD/kg). Giá bán trung bình tại vườn là 90 baht (2,78 USD/kg).

Số liệu thống kê của Hiệp hội Sản xuất Sầu riêng Thái Lan cho thấy năm 2025, sản lượng sầu riêng của Thái Lan đạt 1.539.212 tấn.

Khu vực phía Đông (các tỉnh Rayong, Chanthaburi và Trat) đạt 871.692 tấn, khu vực phía Nam đạt 559.295 tấn và các khu vực khác đạt 108.225 tấn. Năm 2026, xu hướng này dự kiến sẽ tăng lên do sản lượng mới tăng./.

Thái Lan củng cố vị thế "nhà cung cấp sầu riêng hàng đầu" cho Trung Quốc Sầu riêng Thái Lan vào thị trường Trung Quốc đạt gần 2,67 tỷ USD, chiếm 75% tổng lượng trái cây nhập khẩu của Trung Quốc trong quý 2 vừa qua - cải thiện đáng kể so với mức 42,5% ghi nhận hồi quý 1.