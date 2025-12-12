Bảo đảm nguồn cung phục vụ tiêu dùng dịp cuối năm và Tết Nguyên đán

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 406/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2025, trong đó yêu cầu các bộ ngành, địa phương quyết liệt triển khai các đợt thi đua cao điểm khắc phục khó khăn, tăng tốc, bứt phá, tạo chuyển biến mạnh mẽ theo phương châm “đổi mới tư duy, kiến tạo phát triển, quyết tâm hành động, gương mẫu đi đầu, tận tâm cống hiến, vì dân phục vụ."

Nghị quyết nêu thời gian tới, dự báo tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; căng thẳng địa chính trị, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gay gắt; tăng trưởng toàn cầu chậm phục hồi, nợ công tại nhiều quốc gia tăng cao.

Ở trong nước, khó khăn, thách thức và thời cơ, thuận lợi đan xen nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn. Trước bối cảnh đó, nhất là từ nay đến hết năm 2025, khối lượng công việc còn rất lớn, Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục theo dõi sát diễn biến tình hình, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, phối hợp chặt chẽ, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trên các lĩnh vực; vừa tăng tốc, bứt phá để quyết tâm thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2025, vừa tạo đà, tạo lực, tạo thế, tạo nền tảng thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2026.

Thúc đẩy, bảo đảm giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025

Các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục khẩn trương tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và quyết định, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Kịp thời đánh giá tác động của thiên tai, bão lũ để rà soát kịch bản tăng trưởng, quyết tâm thực hiện nhất quán mục tiêu ưu tiên giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế để tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững.

Điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phối hợp hài hòa, chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác nhằm kiểm soát lạm phát, góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững, bảo đảm thanh khoản và an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng; tăng cường kiểm tra, thanh tra, kiểm soát chặt chẽ dòng vốn tín dụng, để hướng tín dụng vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng; tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng, nợ xấu; điều hành tỷ giá, lãi suất phù hợp với tình hình thị trường để ổn định thị trường tiền tệ, ngoại tệ, tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, thu hút đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương quản lý tài chính, ngân sách nhà nước, chống thất thu, mở rộng cơ sở thu, nhất là từ thương mại điện tử, dịch vụ ăn uống, các cửa hàng bán lẻ gắn với các giải pháp truyền thông, hướng dẫn kịp thời cho người dân, doanh nghiệp, phấn đấu tăng thu ngân sách nhà nước ít nhất 25% so với dự toán; rà soát, xây dựng các mức thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu phù hợp với lộ trình hội nhập quốc tế.

Tiếp tục triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ giao. Tiếp tục chủ động, quyết liệt, tập trung giải quyết dứt điểm các dự án tồn đọng, doanh nghiệp, ngân hàng yếu kém, góp phần giải phóng nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Bảo đảm nguồn cung phục vụ tiêu dùng dịp cuối năm và Tết Nguyên đán

Các bộ, ngành, địa phương phải chủ động nắm chắc tình hình và có giải pháp phù hợp, hiệu quả ổn định thị trường, phát triển sản xuất trong nước, bảo đảm nguồn cung, nhất là lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu phục vụ tiêu dùng trong những tháng cuối năm 2025 và dịp Tết Nguyên đán 2026, không để thiếu hàng, tăng giá đột biến. Tăng cường phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, gian lận xuất xứ, hàng giả, hàng kém chất lượng...

Thúc đẩy đầu tư, kích cầu tiêu dùng và phát triển mạnh các động lực tăng trưởng mới, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Đẩy nhanh tiến độ, khẩn trương đàm phán, ký kết các hiệp định thương mại tự do (FTA) dịp cuối năm 2025 và đầu năm 2026 với Pakistan, Kuwait, Trung Đông, Brazil, Nam Mỹ, Algeria... và khai thác có hiệu quả các FTA đã ký kết; tiếp tục đàm phán Hiệp định thương mại đối ứng với Hoa Kỳ theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa.

Trước 31/1/2026 phải xây xong nhà bị đổ, sập, nước cuốn trôi

Chính phủ yêu cầu tập trung khắc phục hậu quả bão lũ; hoàn thành sửa chữa nhà bị hư hỏng trước ngày 31/12/2025, xây dựng lại nhà bị đổ, sập, nước cuốn trôi trước ngày 31/1/2026.

Làm tốt công tác dự báo, cảnh báo sớm bão lũ, mưa lớn, nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất; tăng cường năng lực cộng đồng và chính quyền địa phương 2 cấp, nhất là cấp xã về phòng, chống thiên tai trong tình hình mới.

Tiếp tục rà soát quy trình vận hành đơn hồ và liên hồ chứa, xả lũ của hệ thống thủy điện, bảo đảm an toàn, hiệu quả ứng phó trong trường hợp khẩn cấp; chủ động sơ tán, di dời các hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm, có nguy cơ cao bị sạt lở, lũ cuốn trôi; rà soát, nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch các khu vực bố trí dân cư để thích ứng với tình hình thiên tai cực đoan, biến đổi khí hậu hiện nay; hỗ trợ, tạo thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp ổn định đời sống, khôi phục sản xuất kinh doanh.

Hoàn thành xử lý “điểm nghẽn” do quy định pháp luật trong năm 2025

Chính phủ yêu cầu các cơ quan chức năng liên quan khẩn trương tổ chức sớm việc soạn thảo để kịp thời ban hành các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 10; hoàn thành việc xử lý “điểm nghẽn” do quy định pháp luật trong năm 2025. Sửa đổi, bổ sung 319 văn bản quy phạm pháp luật trong năm 2025 để thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh đã được phê duyệt; hoàn thành mục tiêu 100% thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp được thực hiện trực tuyến, thông suốt, liền mạch, hiệu quả, giảm tối đa giấy tờ và 100% thủ tục hành chính được thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi cấp tỉnh trong năm 2025; tập trung triển khai hiệu quả Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP của Chính phủ quy định cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu.

Bảo đảm lương, thưởng Tết cho người lao động

Các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai các Nghị quyết của Bộ Chính trị, Chương trình hành động của Chính phủ về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân và các Chương trình mục tiêu quốc gia đã được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư.

Chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thực hiện đầy đủ chính sách đối với người có công, các đối tượng chính sách khác, đặc biệt chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đồng bào vùng bị thiệt hại do thiên tai, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo...; bảo đảm lương, thưởng Tết cho người lao động; tổ chức tốt các chương trình văn hóa, nghệ thuật đáp ứng nhu cầu Nhân dân trong dịp năm mới và Tết Nguyên đán gắn với phát triển du lịch các địa phương.

Tiếp tục củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Đẩy mạnh ngoại giao kinh tế, ngoại giao khoa học công nghệ, thúc đẩy vận động, thu hút FDI chất lượng cao, ODA thế hệ mới, tài chính xanh, chuyển đổi số, logistics, bán dẫn; hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, hiệu quả, thực chất, đi đôi với bảo đảm độc lập, tự chủ và tự cường quốc gia, tham gia tích cực, hiệu quả đối với các vấn đề chung của khu vực và thế giới. Làm tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Triển khai quyết liệt các giải pháp chống khai thác IUU, gỡ cảnh báo “Thẻ vàng," đầu tư cơ sở hạ tầng nghề cá, chuyển đổi số trong lĩnh vực thủy sản hướng tới phát triển bền vững ngành thủy sản.

Chuẩn bị tốt công tác tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV

Các bộ, ngành, địa phương chuẩn bị tốt công tác tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Quyết liệt triển khai các đợt thi đua cao điểm khắc phục khó khăn, tăng tốc, bứt phá, tạo chuyển biến mạnh mẽ theo phương châm “đổi mới tư duy, kiến tạo phát triển, quyết tâm hành động, gương mẫu đi đầu, tận tâm cống hiến, vì dân phục vụ”; những nơi không bị ảnh hưởng của thiên tai thì tiếp tục đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, hoàn thành vượt mức kế hoạch để bảo đảm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2025.

Thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để chuẩn bị mọi điều kiện vật chất, kỹ thuật tổ chức Lễ khánh thành, khởi công các công trình, dự án quy mô lớn, ý nghĩa chào mừng Đại hội XIV của Đảng vào dịp 19/12/2025; khen thưởng kịp thời cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án giao thông trọng điểm có tiến độ hoàn thành thông xe kỹ thuật năm 2025, hoàn thành mục tiêu 3.188km đường bộ cao tốc, 1.700km đường bộ ven biển và phần xây lắp Cảng hàng không Quốc tế Long Thành giai đoạn 1.

Khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 theo đúng hướng dẫn của Trung ương.

Tăng cường xây dựng kế hoạch, thực hiện các chương trình truyền thông trước, trong và sau các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội quan trọng của đất nước; định hướng dư luận xã hội phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế-xã hội; biểu dương những nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt. Đẩy mạnh đấu tranh phản bác thông tin xấu, độc, sai sự thật, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.../.

