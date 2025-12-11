Đà Nẵng đặt mục tiêu tăng trưởng trên 11% trong năm 2026

Tại Kỳ họp cuối năm 2025, Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã đề xuất kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2026 đạt từ 11% trở lên.

Cụ thể, theo Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh, năm 2026 là năm bản lề triển khai các định hướng lớn của nhiệm kỳ, trong khi nhiều cơ chế, chính sách mới sau sáp nhập và tổ chức lại mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đang trong giai đoạn hoàn thiện và đi vào vận hành. Do đó, việc lựa chọn kịch bản phù hợp giúp thành phố có dư địa điều hành linh hoạt, tránh rủi ro gây áp lực lên cung-cầu vốn, giá cả, lao động và hạ tầng kỹ thuật-xã hội. Vì vậy, thành phố đề xuất kịch bản tốc độ tăng GRDP theo giá so sánh năm 2026 ước đạt từ 11% trở lên.

Ông Hồ Kỳ Minh cho rằng việc đặt mục tiêu tăng trưởng ở mức hợp lý sẽ tạo điều kiện ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm cân đối lớn của nền kinh tế, duy trì niềm tin của nhà đầu tư và cộng đồng doanh nghiệp.

Theo kịch bản đề xuất, giá trị gia tăng khu vực dịch vụ tăng khoảng 11,5-12,5%, tiếp tục đóng vai trò chủ lực; khu vực công nghiệp-xây dựng tăng khoảng 12,5-13,5% (trong đó công nghiệp tăng 10,5-11,5%, xây dựng tăng 19-20%); khu vực nông, lâm, thủy sản tăng khoảng 3-3,5%.

Dự kiến quy mô GRDP (theo giá hiện hành) năm 2026 của thành phố Đà Nẵng ước đạt trên 367.000 tỷ đồng. GDP bình quân đầu người khoảng 4.900-5.000 USD/người. Tổng vốn đầu tư thực hiện (giá hiện hành) khoảng 106.000 nghìn tỷ đồng, tương đương 26-27% GRDP.

Cũng theo kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2026 thì một số chỉ tiêu kinh tế-xã hội đặt ra cho năm 2026 gồm thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước tăng từ 10%; chỉ số sản xuất công nghiệp IIP năm 2026 tăng 9-10% so với năm 2025; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa dự kiến tăng 11-12% so với 2025; kim ngạch nhập khẩu hàng hóa dự kiến tăng 7-8% so với năm 2025...

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cũng cho biết trong năm 2025, thực hiện chủ trương sáp nhập địa giới hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chính quyền thành phố đã tập trung cao độ trong công tác điều hành, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao theo đúng kế hoạch và đảm bảo việc vận hành thông suốt của bộ máy hành chính ở địa phương trong giai đoạn mới.

Đến nay, các lĩnh vực kinh tế chủ lực của thành phố vẫn giữ được đà tăng trưởng tích cực, đời sống nhân dân ổn định, an sinh xã hội được đảm bảo, công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần đảm bảo kịch bản tăng trưởng đề ra.

Thảo luận tại kỳ họp, các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng nêu ý kiến thống nhất kết quả đạt được trong năm 2025. Mặc dù đối diện những khó khăn, thách thức chung nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt, sự vào cuộc của toàn bộ hệ thống chính trị, doanh nghiệp và nhân dân, tình hình kinh tế thành phố năm 2025 đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Quy mô nền kinh tế ước đạt 316.057 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng GRDP ước đạt 9,18%. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực dịch vụ-công nghiệp-nông nghiệp phù hợp với định hướng phát triển.

Nhiều đại biểu cũng ý kiến, để đạt được mức tăng trưởng GRDP trong năm 2026 từ 11% trở lên cần có giải pháp căn cơ, quyết liệt hơn nữa. Cụ thể, trên lĩnh vực kinh tế-ngân sách, các đại biểu đề nghị tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ vướng mắc sau thanh tra và tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Việc thu hút các nhà đầu tư chiến lược, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính, công nghệ cao và FDI, được xem là yếu tố then chốt để tạo tăng trưởng bền vững; gắn với đó là nhiệm vụ chuẩn bị quỹ đất sạch và hạ tầng cho Trung tâm tài chính quốc tế, Khu Thương mại tự do./.

