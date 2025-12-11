Tổng Bí thư: Phòng, chống tham nhũng phải “kiên trì, quyết tâm, đồng thuận, toàn diện và đột phá”

Sáng 11/12, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo Trung ương) đã tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực dự và chủ trì Hội nghị.

Hội nghị tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến trên 4.000 điểm cầu ở các ban, bộ, ngành Trung ương, các quân khu, quân chủng, binh chủng thuộc lực lượng vũ trang và các tỉnh, thành phố, xã, phường, đặc khu trong cả nước, với tổng số hơn 190.000 đại biểu.

"Kiên trì, quyết tâm, đồng thuận, toàn diện và đột phá”

Nhìn lại công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng và sau 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đã có những bước tiến mạnh cơ bản hoàn thành các mục tiêu yêu cầu mà nghị quyết đã đề ra.

Nhất là tại nhiệm kỳ Đại hội XIII, trong bối cảnh đất nước ta gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhiều vấn đề mới, chưa có tiền lệ. Sự ra đi của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là mất mát rất lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

Có thời điểm cán bộ, đảng viên và nhân dân băn khoăn, lo lắng, kể cả dư luận nước ngoài cũng quan tâm theo dõi công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực có được tiếp tục hay là chững lại, trùng xuống.

Đảng ta đã thể hiện một khối đoàn kết thống nhất, bản lĩnh, vững vàng, lãnh đạo đất nước ta vượt qua những khó khăn. Bằng những kết quả cụ thể, đã khẳng định công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực không chững lại mà còn có bước tiến mạnh đột phá lớn, đạt nhiều kết quả rất quan trọng; góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Một kết quả lớn nổi bật: Nhận thức lý luận về các phương châm, nguyên tắc, biện pháp công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực có sự trưởng thành vượt bậc và ngày càng hoàn thiện; đã mở rộng từ chống tham nhũng sang chống tiêu cực, lãng phí; tổ chức Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đảm bảo trên dưới đồng lòng dọc ngang thông suốt, khắc phục tình trạng "trên nóng dưới lạnh," khẳng định cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ngày càng trưởng thành và đi vào chiều sâu.

Chứng minh một cách rõ ràng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, không kìm hãm mà thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, xử lý cán bộ sai phạm không làm yếu đảng mà làm đảng ta ngày càng mạnh hơn.

Công tác phát hiện, xử lý là điểm sáng. Qua các vụ án, vụ việc đã vạch mặt chỉ tên đối tượng tham nhũng đã chứng minh bản chất tư lợi và đưa ra ánh sáng nhiều thủ đoạn tham nhũng tinh vi trên các lĩnh vực, nhất là sự câu kết hình thành các nhóm lợi ích để trục lợi đã thu hồi tối đa tài sản cho nhà nước.

Nhiều vụ án đã thu hồi 100% tài sản bị thất thoát, bị chiếm đoạt. Một số vụ án điều tra truy tố xét xử vắng mặt cả bị can, bị cáo bỏ trốn, phân hóa, xử lý các đối tượng vi phạm đảm bảo vừa nghiêm khắc vừa nhân văn. Người bị xử lý tâm phục khẩu phục.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, chúng ta cũng đã xử lý kỷ luật 174 cán bộ diện Trung ương quản lý, có cả một số đồng chí nguyên lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, trong đó xử lý hình sự 66 cán bộ kể cả đương chức và nghỉ hưu.

Công tác phòng ngừa đã được triển khai toàn diện và thực chất hơn, tạo ra nhiều chuyển biến rõ rệt, hoàn thiện thể chế theo tư duy mới. Niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ đã được nâng cao. Đây là thước đo quan trọng nhất của công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm, phát biểu kết luận Hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm nhiệt liệt biểu dương, khen ngợi, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của những thành tích, kết quả đã đạt được trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng trong suốt thời gian qua.

Bên cạnh các kết quả đạt được vẫn còn những tồn tại, hạn chế, Tổng Bí thư đề nghị xác định rõ trách nhiệm, có kế hoạch, biện pháp để khắc phục hiệu quả, không để nhắc lại và tuyệt đối không được để tái diễn trong thời gian tới.

Đồng tình với các bài học nêu trong báo cáo tổng kết, Tổng Bí thư đã khái quát thành 10 chữ dễ nhớ, dễ thực hiện, đó là: "Kiên trì, quyết tâm, đồng thuận, toàn diện và đột phá."

Nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Tổng Bí thư chỉ rõ tham nhũng là khuyết tật bẩm sinh của quyền lực, là "giặc nội xâm" đe dọa sự trong sạch của đảng, sự tồn vong của chế độ. Đây là cuộc đấu tranh ngay trong mỗi con người, mỗi cơ quan, tổ chức, đơn vị và địa phương rất khó khăn, phức tạp, đòi hỏi phải quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt, kiên trì, liên tục.

“Trong giai đoạn tới, nhiều công trình dự án lớn sẽ được triển khai, nhiều chủ trương chính sách mới được áp dụng với cơ chế "thông thoáng" hơn để phát triển kinh tế-xã hội, bên cạnh những mặt tích cực sẽ tiềm ẩn những nguy cơ phát sinh tham nhũng, lãng phí tiêu cực nếu không được kiểm soát chặt chẽ. Vì vậy, tuyệt đối không được chủ quan, không được thỏa mãn với những kết quả đã đạt được tinh thần chung là phải quyết liệt hơn, hiệu quả hơn bền vững hơn. Kiên quyết, kiên trì trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, không có vùng cấm, không có ngoại lệ với quyết tâm chính trị cao nhất từ trung ương đến cơ sở, góp phần xây dựng đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển đất nước trong giai đoạn mới,” Tổng Bí thư nhấn mạnh.

3 yêu cầu, 5 trọng tâm và 3 đột phá

Tổng Bí thư nêu rõ 3 yêu cầu chung: Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phải đặt lợi ích quốc gia dân tộc, lợi ích của nhân dân lên trên hết; góp phần xây dựng Đảng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả thực sự liêm chính phục vụ nhân dân và thúc đẩy phát triển đất nước.

Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, phải kiên quyết, kiên trì, thường xuyên, liên tục xử lý nghiêm nhưng nhân văn, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, đồng thời bảo vệ cán bộ đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lẽ chung, không để "sợ sai, sợ trách nhiệm," cản trở sự phát triển.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Chuyển mạnh sang phòng ngừa, lấy phòng ngừa là chính, là trọng tâm, phát huy vai trò, tính chiến đấu của các tổ chức, cơ sở đảng và sự giám sát của nhân dân để đề cao trách nhiệm, nêu gương của người đứng đầu, chủ động nhận diện, dự báo, cảnh báo, vi phạm từ sớm, từ xa, từ cơ sở chi bộ, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn, không để tái diễn các sai phạm cũ.

Về 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, Tổng Bí thư đề nghị thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa từ sớm, từ xa, từ gốc để "không thể" tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Phòng ngừa phải trở thành yêu cầu bắt buộc trong mọi chương trình kế hoạch, nhiệm vụ xây dựng đảng, hệ thống chính trị, phát triển kinh tế-xã hội của mỗi cơ quan, tổ chức, đơn vị địa phương ở từng chi bộ; tiếp tục hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực trong mọi lĩnh vực, quyền lực càng cao thì giám sát phải càng chặt chẽ, xóa bỏ triệt để cơ chế xin cho, bịt kín những "kẽ hở," không để "lợi ích nhóm" cài cắm, thao túng trong các cơ chế chính sách, quy hoạch, các văn bản pháp luật; triển khai thực chất, nâng cao hiệu quả các biện pháp công khai, minh bạch, trách nhiệm, giải trình, kiểm soát tài sản, thu nhập; tăng cường tự kiểm tra , giám sát ngay từ cơ sở, từ chi bộ...

Kiên trì tuyên truyền giáo dục và thực hành văn hóa liêm chính và thúc đẩy các điều kiện đảm bảo để cán bộ, đảng viên "không cần," "không muốn" tham nhũng, lãng phí tiêu cực.

Phải đưa giáo dục liêm chính trở thành việc làm thường xuyên, tự giác, tự nguyện như "cơm ăn, nước uống, áo mặc hàng ngày" và trở thành nội dung yêu cầu bắt buộc của tất cả các cấp học, cơ sở giáo dục trong từng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị; phải xây dựng chiến lược, hành động quyết tâm thực hiện bằng được mục tiêu xây dựng quốc gia liêm chính, xã hội liêm chính với ba trụ cột trọng tâm: thể chế liêm chính, nền công vụ liêm chính, đội ngũ cán bộ công chức liêm chính; sớm cải cách mạnh mẽ chính sách tiền lương, chính sách nhà ở để đảm bảo cuộc sống để cán bộ đảng viên không cần tham nhũng, lãng phí tiêu cực và phải tăng cường cải cách tư pháp.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tiếp tục xu thế chủ động tiến công phát hiện và xử lý nghiêm đồng bộ các hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo nguyên tắc "không có vùng cấm, không có ngoại lệ," "bất vị thân" không ai được phép vượt quá "lằn ranh đỏ."

Đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ở địa phương cơ sở; phải đảm bảo xây dựng bộ máy chính quyền địa phương hai cấp thực sự liêm chính gần dân, phục vụ nhân dân.

Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy và nâng cao năng lực hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan chức năng phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Tổng Bí thư chỉ rõ 3 đột phá: phải đột phá về thể chế, đây là công việc đã và đang tích cực triển khai, cần tập trung khắc phục ngay những sơ hở, thiếu sót trong các quy định của pháp luật và quy định của Đảng để không chấp nhận việc đổ lỗi cho cơ chế pháp luật khi xảy ra vi phạm; phải sớm hoàn thiện bộ chỉ số đánh giá hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Phải đột phá về công tác cán bộ, phải tập trung triển khai có hiệu quả các quy định mới của bộ chính trị về công tác cán bộ, siết chặt kỷ luật kỷ cương tăng cường quản lý giám sát cán bộ kiên quyết loại bỏ bộ máy những cán bộ tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đùn đẩy né tránh trách nhiệm không dám làm.

Mỗi cán bộ đảng viên nhất là người đứng đầu các cấp ủy phải gương mẫu tự giác khép mình vào tổ chức tuân thủ các quy định vượt qua những cám dỗ nhận thức rất rõ công quỹ là của dân công quyền là vì dân.

Nên mọi việc đều phải xuất phát từ dân vì dân, không được vì riêng tư, không làm ảnh hưởng đến niềm tin của nhân dân. Bất kỳ ai có hành vi tham nhũng, lãng phí tiêu cực, cản trở đổi mới, cản trở sự phát triển của đất nước không chỉ có lỗi rất lớn mà còn có tội với Đảng, Nhà nước và nhân dân và chắc chắn sẽ bị xử lý nghiêm khắc.

Phải đột phá về ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số, đảm bảo công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình, tập trung xây dựng chính quyền số, xã hội số, công dân số, hoàn thiện cơ sở dữ liệu, mở rộng hóa đơn điện tử, đấu thầu, đấu giá, công khai trên nền tảng số, kiểm soát tài sản, thu nhập bằng công nghệ có cơ chế lộ trình bảo đảm minh bạch tài sản trong toàn xã hội, đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, kiểm soát các giao dịch lớn qua hệ thống ngân hàng...

Tổng Bí thư đề nghị mỗi cán bộ đảng viên hãy gương mẫu tự soi, tự sửa rèn luyện liêm chính. Mỗi cơ quan hãy xây dựng một môi trường làm việc minh bạch, kỷ luật. Mỗi người dân hãy tiếp tục đồng hành, giám sát và góp sức vào công cuộc quan trọng này.

Với quyết tâm chính trị cao nhất, sự đồng hành, đồng lòng ủng hộ của nhân dân, Tổng Bí thư tin tưởng sẽ tiếp tục đẩy lùi tham nhũng, lãng phí tiêu cực để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Xây dựng Đảng ta thật sự là đạo đức, là văn minh, đất nước ta giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Tại Hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trao Huân chương các loại cho 35 tập thể và 56 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực./.

