Thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng giữa Việt Nam và Nhật Bản

Sáng 11/12, tại Hà Nội, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp Đô đốc Saito Akira, Tư lệnh Lực lượng Tự vệ trên biển Nhật Bản.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương khẳng định Việt Nam và Nhật Bản có mối quan hệ giao lưu hữu nghị từ lâu đời và có nhiều điểm tương đồng về văn hóa cũng như phong tục, tập quán.

Đặc biệt trong năm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (năm 2023), hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới; tạo động lực để tiếp tục thúc đẩy quan hệ song phương trên các lĩnh vực, trong đó có hợp tác quốc phòng.

Theo Đại tướng Nguyễn Tân Cương, quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản không ngừng được mở rộng, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất; là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước, thông qua các nội dung hợp tác nổi bật như trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp, nhất là cấp cao; hợp tác giữa các quân, binh chủng; đào tạo nguồn nhân lực; an ninh mạng; khắc phục hậu quả chiến tranh...

Đại tướng đánh giá cao những kết quả hợp tác tích cực, hiệu quả giữa Quân chủng Hải quân Việt Nam và Lực lượng Tự vệ trên biển Nhật Bản thời gian qua, tập trung vào các lĩnh vực (trao đổi đoàn các cấp; hợp tác đào tạo, tập huấn, trao đổi kinh nghiệm; tổ chức Tham vấn Sĩ quan tham mưu Hải quân; cử tàu thăm nhau; tham dự các hội nghị, hội thảo, sự kiện đa phương quốc tế do mỗi bên tổ chức...) góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật và tăng cường quan hệ hữu nghị, học hỏi, hiểu biết lẫn nhau giữa hai lực lượng.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương khẳng định lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam sẽ luôn ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi để lực lượng Hải quân hai nước tăng cường hợp tác hiệu quả, thực chất.

Đại tướng tin tưởng rằng với nền tảng được tạo dựng trong nhiều thập kỷ qua cùng với sự nhất trí và đồng thuận cao cũng như nỗ lực không ngừng của lãnh đạo và nhân dân hai nước, quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản tiếp tục có bước phát triển mới trên tất cả lĩnh vực phù hợp với nguyện vọng và lợi ích chung của nhân dân hai nước; đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực.

Đô đốc Saito Akira đánh giá cao mối quan hệ hợp tác song phương, trong đó có hợp tác giữa Bộ Quốc phòng hai nước Nhật Bản-Việt Nam. Đô đốc Saito Akira bày tỏ nhất trí cao với các ý kiến của Đại tướng Nguyễn Tân Cương; mong muốn mối quan hệ hợp tác giữa Bộ Quốc phòng hai nước nói chung, giữa Lực lượng Tự vệ trên biển Nhật Bản và Quân chủng Hải quân Việt Nam sẽ ngày càng phát triển sâu sắc./.

