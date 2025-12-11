Chính trị

Thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng giữa Việt Nam và Nhật Bản

Theo Đại tướng Nguyễn Tân Cương, quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản không ngừng mở rộng, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất; là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước.

Hồng Pha
Đại tướng Nguyễn Tân Cương tiếp Đô đốc Saito Akira. (Ảnh: Báo Quân đội nhân dân)
Đại tướng Nguyễn Tân Cương tiếp Đô đốc Saito Akira. (Ảnh: Báo Quân đội nhân dân)

Sáng 11/12, tại Hà Nội, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp Đô đốc Saito Akira, Tư lệnh Lực lượng Tự vệ trên biển Nhật Bản.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương khẳng định Việt Nam và Nhật Bản có mối quan hệ giao lưu hữu nghị từ lâu đời và có nhiều điểm tương đồng về văn hóa cũng như phong tục, tập quán.

Đặc biệt trong năm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (năm 2023), hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới; tạo động lực để tiếp tục thúc đẩy quan hệ song phương trên các lĩnh vực, trong đó có hợp tác quốc phòng.

Theo Đại tướng Nguyễn Tân Cương, quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản không ngừng được mở rộng, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất; là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước, thông qua các nội dung hợp tác nổi bật như trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp, nhất là cấp cao; hợp tác giữa các quân, binh chủng; đào tạo nguồn nhân lực; an ninh mạng; khắc phục hậu quả chiến tranh...

Đại tướng đánh giá cao những kết quả hợp tác tích cực, hiệu quả giữa Quân chủng Hải quân Việt Nam và Lực lượng Tự vệ trên biển Nhật Bản thời gian qua, tập trung vào các lĩnh vực (trao đổi đoàn các cấp; hợp tác đào tạo, tập huấn, trao đổi kinh nghiệm; tổ chức Tham vấn Sĩ quan tham mưu Hải quân; cử tàu thăm nhau; tham dự các hội nghị, hội thảo, sự kiện đa phương quốc tế do mỗi bên tổ chức...) góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật và tăng cường quan hệ hữu nghị, học hỏi, hiểu biết lẫn nhau giữa hai lực lượng.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương khẳng định lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam sẽ luôn ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi để lực lượng Hải quân hai nước tăng cường hợp tác hiệu quả, thực chất.

Đại tướng tin tưởng rằng với nền tảng được tạo dựng trong nhiều thập kỷ qua cùng với sự nhất trí và đồng thuận cao cũng như nỗ lực không ngừng của lãnh đạo và nhân dân hai nước, quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản tiếp tục có bước phát triển mới trên tất cả lĩnh vực phù hợp với nguyện vọng và lợi ích chung của nhân dân hai nước; đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực.

Đô đốc Saito Akira đánh giá cao mối quan hệ hợp tác song phương, trong đó có hợp tác giữa Bộ Quốc phòng hai nước Nhật Bản-Việt Nam. Đô đốc Saito Akira bày tỏ nhất trí cao với các ý kiến của Đại tướng Nguyễn Tân Cương; mong muốn mối quan hệ hợp tác giữa Bộ Quốc phòng hai nước nói chung, giữa Lực lượng Tự vệ trên biển Nhật Bản và Quân chủng Hải quân Việt Nam sẽ ngày càng phát triển sâu sắc./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Việt Nam-Nhật Bản #Quốc phòng #Đối tác Chiến lược toàn diện Nhật Bản
Theo dõi VietnamPlus

Quan hệ Việt Nam-Nhật Bản

Tin liên quan

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Tin cùng chuyên mục

Đoàn tàu metro tuyến Bến Thành-Suối Tiên. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Đột phá thể chế, tối ưu môi trường đầu tư

Thành phố cần một “tấm áo mới” rộng, mạnh mẽ hơn để tạo lập một sân chơi quốc tế, sẵn sàng đón “sóng” dòng vốn đầu tư nước ngoài chất lượng cao, tăng nguồn lực để phát triển xứng tầm.