Chính trị

Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác cán bộ

Ông Vũ Đại Thắng chuyển sinh hoạt từ Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh đến Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội; ông Quản Minh Cường chuyển sinh hoạt từ Đoàn ĐBQH tỉnh Cao Bằng đến Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh.

PV
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác cán bộ.

Tại Nghị quyết số 1923/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị: ông Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh chuyển sinh hoạt từ Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh đến Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội.

Tại Nghị quyết số 1927/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị: ông Quản Minh Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng chuyển sinh hoạt từ Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng đến Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh.

ttxvn-quan-minh-cuong-resize.jpg
Ông Quản Minh Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh. (Ảnh: Văn Đức/TTXVN)

Tại Nghị quyết số 1928/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn cho thôi giữ chức vụ Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Quảng Ninh đối với ông Vũ Đại Thắng.

Tại Nghị quyết số 1930/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu ông Quản Minh Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, đại biểu Quốc hội khóa XV giữ chức vụ Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Quảng Ninh./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn #công tác cán bộ TP. Hà Nội Quảng Ninh
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Đoàn tàu metro tuyến Bến Thành-Suối Tiên. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Đột phá thể chế, tối ưu môi trường đầu tư

Thành phố cần một “tấm áo mới” rộng, mạnh mẽ hơn để tạo lập một sân chơi quốc tế, sẵn sàng đón “sóng” dòng vốn đầu tư nước ngoài chất lượng cao, tăng nguồn lực để phát triển xứng tầm.