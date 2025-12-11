Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác cán bộ.

Tại Nghị quyết số 1923/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị: ông Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh chuyển sinh hoạt từ Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh đến Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội.

Tại Nghị quyết số 1927/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị: ông Quản Minh Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng chuyển sinh hoạt từ Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng đến Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh.

Ông Quản Minh Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh. (Ảnh: Văn Đức/TTXVN)

Tại Nghị quyết số 1928/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn cho thôi giữ chức vụ Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Quảng Ninh đối với ông Vũ Đại Thắng.

Tại Nghị quyết số 1930/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu ông Quản Minh Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, đại biểu Quốc hội khóa XV giữ chức vụ Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Quảng Ninh./.

