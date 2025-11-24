Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm nhân sự 3 địa phương

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã ký ban hành các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm nhân sự 3 tỉnh thành phố: Hà Nội, Lâm Đồng, Hà Tĩnh.

Tại Nghị quyết số 1894/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Ngọc Tuấn kể từ ngày 13/11/2025.

Tại Nghị quyết số 1905/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng khóa X, nhiệm kỳ 2021 2026 đối với ông Trần Hồng Thái kể từ ngày 17/11/2025.

Tại Nghị quyết số 1906/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lưu Văn Trung kể từ ngày 17/11/2025.

Tại Nghị quyết số 1907/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Tú Anh kể từ ngày 18/11/2025.

Tại Nghị quyết số 1908/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Dương Tất Thắng kể từ ngày 18/11/2025./.

Phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Nguyễn Thị Nguyệt và ông Hồ Huy Thành.