Đại tướng Võ Nguyên Giáp - nhịp cầu nối tình đoàn kết giữa Việt Nam và Algeria

Trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Algeria được nâng cấp lên Đối tác Chiến lược trong chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, đồng thời hướng tới kỷ niệm 50 năm Đại tướng Võ Nguyên Giáp thăm và có bài phát biểu lịch sử tại Algeria (tháng 1/1976), từ ngày 9-14/12, Hội những người bạn quốc tế của Cách mạng Algeria và ông Võ Hồng Nam, con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp đồng thời là ủy viên Ban Chấp hành Hội, đã có nhiều hoạt động đầy ý nghĩa tại thủ đô Algiers.

Các hoạt động nhằm tri ân, ghi nhận tình đoàn kết cách mạng Việt Nam-Algeria, đồng thời lan tỏa những giá trị nhân văn, góp phần tăng cường tình hữu nghị và thúc đẩy đối ngoại nhân dân giữa hai nước.

Tại buổi gặp gỡ Chủ tịch Hội những người bạn quốc tế của Cách mạng Algeria, nhà ngoại giao kỳ cựu và cựu Đại sứ Algeria Noureddine Djoudi, hai bên đã cùng ôn lại những thời khắc lịch sử trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của hai nước.

Ông Võ Hồng Nam tặng sách về Điện Biên Phủ - bản tiếng Arập cho Bộ trưởng Bộ Cựu chiến binh và Người có công Algeria Abdelmalek Tacherift. (Ảnh: Nguyễn An/TTXVN)

Hai bên cũng trao đổi về các giải pháp nhằm “truyền lửa,” nâng cao nhận thức và ý chí cách mạng cho thế hệ trẻ Việt Nam và Algeria trong bối cảnh mới.

Tại cuộc gặp ông Võ Hồng Nam, Bộ trưởng Cựu chiến binh và Người có công Algeria Abdelmalek Tacherift bày tỏ lòng ngưỡng mộ sâu sắc trước những đóng góp to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đối với phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.

Ông khẳng định Việt Nam là hình mẫu tiêu biểu không chỉ trong đấu tranh giành độc lập, mà còn trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, đồng thời bày tỏ mong muốn Việt Nam tiếp tục đóng vai trò tích cực hơn nữa trong tiến trình thúc đẩy hòa bình và tiến bộ toàn cầu.

Ông Tacherift cho biết lần đầu tiên được gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp là khi còn là sinh viên, tham dự buổi nói chuyện của Đại tướng tại Sân vận động Algiers.

Ông đặc biệt ấn tượng với hình ảnh so sánh sắc sảo của Đại tướng khi ví các thế lực đế quốc thực dân như “những học trò kém cỏi, lưu ban mãi nhưng vẫn không rút ra được bài học lịch sử.”

Về phần mình, ông Võ Hồng Nam bày tỏ xúc động trước những tình cảm chân thành, sâu sắc mà Bộ trưởng Tacherift cho nhân dân Việt Nam và cá nhân Đại tướng Võ Nguyên Giáp; đồng thời đề xuất nhiều hình thức phối hợp với Bộ Cựu chiến binh để tuyên truyền, giáo dục giới trẻ nhằm lan tỏa hơn nữa tình cảm truyền thống hiếm có của nhân dân hai nước suốt hơn 70 năm qua, đặc biệt là trong bối cảnh hai nước đã nâng quan hệ lên Đối tác Chiến lược.

Ông Võ Hồng Nam đại diện gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp giao lưu cùng các cựu chiến binh Algeria. (Ảnh: Nguyễn An/TTXVN)

Cũng trong dịp này, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Algeria, Đại tướng Saïd Chengriha, đã gửi thư tri ân tới gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Trong thư, ông bày tỏ sự trân trọng đối với cuốn sách “Điện Biên Phủ” của Đại tướng, bản tiếng Arab được giới thiệu lần đầu tại Bảo tàng Quốc gia Moujahid nhân chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Đại tướng Saïd Chengriha nêu bật những đóng góp to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đối với cách mạng và nhân dân Algeria, phong trào giải phóng dân tộc tại châu Phi, cũng như sự phát triển của quan hệ hữu nghị Việt Nam-Algeria; bày tỏ tin tưởng vào triển vọng thúc đẩy hơn nữa các thỏa thuận song phương trong khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Algiers, ông Võ Hồng Nam cho biết nhân dân Algeria rất hiếu khách và dành tình cảm đặc biệt cho Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng như cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam.

Tranh Đại tướng Võ Nguyên Giáp gặp Tổng thống Houari Boumediene - quà tặng của Thủ tướng Phạm Minh Chính cho bảo tàng Moujahid - được trưng bày ở vị trí trang trọng. (Ảnh: Nguyễn An/TTXVN)

Trong chuyến thăm Bảo tàng quốc gia Moujahid nhân ngày 11/12-một ngày có ý nghĩa đặc biệt đối với phong trào cách mạng Algeria, ông Nam xúc động khi thấy bức tranh Đại tướng Võ Nguyên Giáp gặp Tổng thống Houari Boumediene - quà tặng của Thủ tướng Phạm Minh Chính cho bảo tàng - được trưng bày ở vị trí trang trọng, thể hiện tấm lòng trân quý không chỉ đối với cá nhân Đại tướng, mà còn đối với tình hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc.

Tại đây, đoàn cũng có dịp tiếp xúc và trao đổi với các cựu chiến binh Algeria. Các cựu chiến binh bày tỏ sự kính trọng sâu sắc đối với Chiến thắng Điện Biên Phủ và vai trò của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, khẳng định sự kiện lịch sử này đã tạo ra ảnh hưởng sâu rộng tới các nước thuộc địa và phong trào giải phóng dân tộc trên toàn thế giới.

Nhiều người nhắc lại việc từ năm 1958, các chiến sỹ cách mạng Algeria đã sang Việt Nam học tập kinh nghiệm về chiến tranh nhân dân, góp phần làm nên thắng lợi của cuộc đấu tranh giành độc lập, đưa đất nước Bắc Phi trở thành quốc gia độc lập vào năm 1962./.

