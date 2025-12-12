Gặp mặt cơ quan đại diện ngoại giao và báo chí nước ngoài thường trú ở Việt Nam

Ngày 12/12, tại Hà Nội, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã chủ trì buổi gặp mặt thường niên của Bộ Ngoại giao với các cơ quan đại diện ngoại giao và các cơ quan thông tấn, báo chí thường trú tại Việt Nam.

Tham dự buổi gặp mặt có các đại biện, đại diện, tùy viên báo chí, cán bộ phụ trách truyền thông, văn hóa của các cơ quan đại diện ngoại giao các nước và tổ chức quốc tế, cùng đông đảo phóng viên, trợ lý báo chí của các văn phòng báo chí nước ngoài thường trú tại Việt Nam.

Đây là dịp để Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện ngoại giao, các văn phòng báo chí nước ngoài thường trú cùng nhìn lại công tác phối hợp trong năm qua cũng như cùng trao đổi, gửi gắm những kỳ vọng trong năm mới, qua đó thắt chặt sự gắn kết, tình cảm hữu nghị, hợp tác lâu dài.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng chia sẻ đối với Việt Nam, năm 2025 là một năm đầy tự hào với những dấu ấn lịch sử và những bước đột phá chiến lược.

Việc tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh và 50 năm Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước không chỉ nhằm tôn vinh quá khứ hào hùng của Việt Nam mà còn là những sự kiện mang tính bước ngoặt, thể hiện hình ảnh một đất nước Việt Nam hòa bình, năng động, đầy sức sống, sẵn sàng bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Tăng trưởng GDP cao hàng đầu khu vực Đông Nam Á, kim ngạch thương mại đạt mức kỷ lục, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tăng mạnh đã phản ánh sức sống của nền kinh tế Việt Nam cũng như sự tin tưởng của các nhà đầu tư nước ngoài đối với tiềm năng và triển vọng phát triển của Việt Nam.

Hoạt động đối ngoại năm 2025 diễn ra sôi động. Cùng với việc duy trì quan hệ ngoại giao với 194 quốc gia, Việt Nam đã nâng cấp quan hệ với 17 quốc gia, đưa tổng số đối tác ở cấp độ Đối tác Toàn diện trở lên lên 42.

Việc trúng cử thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2026-2028 với số phiếu cao; tổ chức thành công một loạt sự kiện đa phương lớn như Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng - "Công ước Hà Nội"; Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ 2 và Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Đối tác vì tăng trưởng xanh và Mục tiêu toàn cầu (P4G)… tiếp tục khẳng định Việt Nam là đối tác đáng tin cậy và là thành viên chủ động, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh những thành tựu mà Việt Nam đạt được trong năm qua luôn có sự đồng hành, hợp tác, giúp đỡ quý báu của bạn bè quốc tế, trong đó có các cơ quan đại diện ngoại giao, các phóng viên, trợ lý của các văn phòng báo chí nước ngoài thường trú tại Việt Nam - những người đóng vai trò kết nối, lan tỏa hình ảnh một Việt Nam năng động và thân thiện đến với cộng đồng quốc tế một cách khách quan, gần gũi và sống động.

Cảm ơn sự phối hợp, đồng hành của các phóng viên nước ngoài, Thứ trưởng khẳng định Bộ Ngoại giao sẽ luôn lắng nghe, cung cấp thông tin, hỗ trợ thủ tục và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hoạt động báo chí nước ngoài tại Việt Nam. Việc ban hành quy định mới chính thức miễn yêu cầu giấy phép lao động cho các phóng viên thường trú nước ngoài tại Việt Nam (Nghị định 219/2025) và hỗ trợ đẩy nhanh việc cấp phép thành lập và mở lại một số văn phòng báo chí thường trú, thể hiện sự trân trọng và cam kết của Bộ Ngoại giao trong việc thúc đẩy mối quan hệ hợp tác toàn diện với cộng đồng truyền thông quốc tế.

Hướng về năm 2026, năm có ý nghĩa đặc biệt đối với Việt Nam với việc tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng - cột mốc lịch sử đánh dấu sự khởi đầu Kỷ nguyên mới của dân tộc; bầu cử hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; triển khai các sự kiện đối ngoại quan trọng cũng như chuẩn bị cho các sự kiện đa phương sắp tới như APEC 2027…, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng mong tiếp tục nhận được sự đồng hành, quan tâm và những tình cảm quý báu của các cơ quan đại diện ngoại giao, các tổ chức quốc tế và các hãng thông tấn, báo chí nước ngoài thường trú dành cho Việt Nam, đặc biệt trong việc lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa thông tin, hình ảnh về một Việt Nam phát triển năng động, hòa bình, thân thiện… tới bạn bè thế giới.

Lấy hình ảnh con ngựa theo văn hóa phương Đông tượng trưng cho năng lượng, tốc độ và sức bền và cũng phản ánh tinh thần, bầu không khí tại Việt Nam hiện nay, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng và các đại biểu, khách mời đã cùng trao gửi những lời chúc mừng và hy vọng về một năm Bính Ngọ 2026 tràn đầy năng lượng, hòa bình, thịnh vượng đối với mỗi quốc gia và toàn thế giới./.

