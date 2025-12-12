Đồng Nai: Bắt nghi phạm bắn chết người phụ nữ khi đang ở nhà

Cơ quan công an xác định Nguyễn Văn Dương là thủ phạm gây án; thu giữ 1 khẩu súng hơi nén bắn đạn chì bên trong vẫn có 5 viên đạn; 592 viên đạn chì khác và nhiều vật chứng khác liên quan đến vụ án.

Ngày 12/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Dương để điều tra làm rõ vụ việc dùng súng bắn người phụ nữ tử vong xảy ra tại phường An Lộc.

Theo điều tra ban đầu, do có mâu thuẫn với chị Trần Thị Xuân Trang từ trước nên Nguyễn Văn Dương nảy sinh ý định giết chị Trang.

Khoảng tháng 8/2024, Dương lên mạng xã hội đặt mua súng và đạn để thực hiện hành vi. Đến chiều ngày 6/12/2025, Dương bắn chị Trang từ vườn nhà mình.

Dù được đưa đi cấp cứu kịp thời, nhưng do vết thương quá nặng nên chị Trang đã tử vong.

Qua khám nghiệm hiện trường cơ quan công an đã xác định Dương là thủ phạm gây án; thu giữ 1 khẩu súng hơi nén bắn đạn chì bên trong vẫn có 5 viên đạn cùng 592 viên đạn chì khác và nhiều vật chứng khác liên quan đến vụ án./.