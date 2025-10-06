Lời khai ban đầu của đối tượng bắn chết 3 người trong 1 gia đình tại Đồng Nai

Chiều 6/10, Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức họp báo thông tin về kết quả điều tra ban đầu vụ án đặc biệt nghiêm trọng “giết người, cướp tài sản” xảy ra ngày 2/10/2025 tại xã Đắk Nhau, tỉnh Đồng Nai khiến 3 người trong gia đình tử vong.

Tại buổi họp báo, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, ngày 3/10, sau khi phát hiện thảm án, Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Giết người, cướp tài sản và tàng trữ vũ khí quân dụng.”

Đồng thời xác lập chuyên án 1025G, lên kế hoạch, thành lập 15 tổ công tác với hơn 500 cán bộ, chiến sỹ tham gia phá án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, nhất là phát động quần chúng nhân dân tham gia tố giác tội phạm, lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai đã thu được nhiều nguồn tin giá trị; từ đó xác định nhận dạng đối tượng, hướng đến và hướng rời khỏi hiện trường của đối tượng.

Trong vòng 56 giờ sau khi phát hiện sự việc, Công an tỉnh Đồng Nai đã xác định được nghi can, ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Lê Sỹ Tùng, 33 tuổi (ngụ phường Phước Long, tỉnh Đồng Nai) khi đối tượng đang lẩn trốn tại phường Phước Long.

Đồng thời, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối tượng trong vụ án; thu giữ các vật chứng, tang vật là số tiền 52 triệu đồng đối tượng cướp được trong vụ án.

Tại cơ quan công an, đối tượng đã khai nhận đã dùng súng bắt chết 3 người nhà anh Thiên và dùng cưa phá két sắt của gia đình nạn nhân.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đến thời điểm hiện tại, đánh giá lời khai của đối tượng phù hợp với tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng để xác định các phạm vi, tình tiết liên quan.

Trước đó, sáng 3/10, Công an xã Đắk Nhau nhận tin báo về vụ nghi án mạng nghiêm trọng xảy ra tại đại lý thu mua nông sản Thiên Hạnh (ở thôn 6, xã Đắk Nhau) do vợ chồng anh Đỗ Duy Thiên làm chủ.

Tại hiện trường, cảnh sát xác định 3 nạn nhân gồm anh Đỗ Duy Thiên (47 tuổi, trú tại thôn 6, xã Đắk Nhau, tỉnh Đồng Nai); Chu Hồng Hạnh (48 tuổi, vợ anh Thiên) và cháu Đ.T.Th., (11 tuổi, cháu anh Thiên).

Thi thể vợ chồng anh Thiên cùng cháu trai ở ngoài hiên nhà và trong phòng với nhiều vết thương. Một số vật dụng trong nhà cũng bị xáo trộn.

Qua khám nghiệm, công an xác định 3 nạn nhân tử vong đều do bị đạn bắn vào đầu. Trích xuất camera của gia đình vào thời điểm xảy ra vụ án mạng có một người đàn ông đội mũ bảo hiểm trùm kín mặt và đeo khẩu trang xuất hiện trong sân nhà./.

