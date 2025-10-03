Đồng Nai: Án mạng nghiêm trọng, 3 người trong một gia đình tử vong

Ngày 3/10, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an xã Đắk Nhau khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ vụ việc 3 người trong một gia đình tử vong, nghi án mạng nghiêm trọng.

Các nạn nhân là Đỗ Duy Thiên (47 tuổi, ngụ thôn 6, xã Đắk Nhau, tỉnh Đồng Nai), Chu Hồng Hạnh (48 tuổi, vợ ông Thiên) và cháu Đ.T.Th (11 tuổi, cháu ông Thiên).

Trước đó, khoảng 8 giờ ngày 3/10, Công an xã Đắk Nhau nhận tin báo về vụ việc nghiêm trọng xảy ra tại đại lý thu mua nông sản Thiên Hạnh (ở thôn 6, xã Đắk Nhau) do vợ chồng ông Đỗ Duy Thiên làm chủ.

Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường, báo cáo Công an tỉnh phối hợp điều tra, làm rõ.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định thi thể 3 nạn nhân là vợ chồng ông Thiên cùng cháu trai ở hiên nhà và trong phòng với nhiều vết thương, nghi bị sát hại. Một số vật dụng trong nhà cũng bị xáo trộn.

Vụ án đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ./.

Vụ án mạng nghiêm trọng tại Đắk Lắk: Động viên, thăm hỏi gia đình nạn nhân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn đã đến thăm viếng, chia buồn với gia đình các nạn nhân trong vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại phường Thành Nhất khiến 3 người chết, 1 người bị thương.