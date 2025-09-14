Vụ án mạng nghiêm trọng tại Đắk Lắk: Động viên, thăm hỏi gia đình nạn nhân

Ngày 14/9, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn đã đến thăm viếng, chia buồn với gia đình các nạn nhân trong vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại phường Thành Nhất khiến 3 người chết, 1 người bị thương.

Ông Nguyễn Thiên Văn gửi lời chia buồn sâu sắc tới thân nhân các nạn nhân, mong muốn gia đình lo hậu sự chu toàn cho người đã mất.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã hỗ trợ 50 triệu đồng để lo tang lễ và chi phí điều trị tại bệnh viện cho một nạn nhân.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn biểu dương tinh thần dũng cảm cứu người đối với cháu T.C.K (sinh năm 2013, hàng xóm của gia đình nạn nhân). Tại thời điểm xảy ra án mạng, cháu K đã nhanh trí mở cửa cứu cháu T.T.P (sinh năm 2012, là người trong gia đình nạn nhân) thoát khỏi truy sát của nghi phạm.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thành Nhất Nguyễn Đình Tâm thông tin từ khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương thường xuyên đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân, kịp thời hướng dẫn và giải quyết các thủ tục cần thiết để giúp gia đình vượt qua khó khăn.

Trước đó, vào khoảng 1 giờ ngày 13/9, đối tượng Nguyễn Nam Đại Thuận đến nhà chị N.T.K.H (sinh năm 1992, trú tại phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk) rồi dùng dao đâm liên tiếp vào các thành viên trong gia đình chị H.

Hậu quả là chị H; bà T.T.D (sinh năm 1970, là mẹ chị H) và anh B.V.N (sinh năm 2002, là em chị H) tử vong. Cháu T.T.P. (sinh năm 2012, là con trai chị H) cũng bị đối tượng tấn công dẫn đến bị thương nặng nhưng đã kịp thời chạy thoát sang nhà hàng xóm và được đưa đi cấp cứu, đã qua cơn nguy kịch.

Đến khoảng 8 giờ 30 phút cùng ngày, Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ đối tượng Thuận khi người này đang lẩn trốn tại phường Ea Kao.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và tạm giam Nguyễn Nam Đại Thuận để điều tra về tội “Giết người” theo Điều 123 và “Cướp tài sản” theo Điều 168 Bộ luật Hình sự./.

Bắt tạm giam kẻ gây thảm án làm 3 thân nhân tử vong tại Đắk Lắk Chiều 13/9, Công an tỉnh Đắk Lắk đã ban hành các quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Nam Đại Thuận để điều tra về tội “Giết người.”