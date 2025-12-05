Thông tin từ Vườn quốc gia Cúc Phương (tỉnh Ninh Bình) ngày 5/12 cho biết, Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam vừa phối hợp với Vườn quốc gia Cúc Phương cứu hộ khẩn cấp 12 cá thể tê tê Java từ một vụ vận chuyển trái phép trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Trước đó, chiều ngày 3/12, tại xóm Khuổi Luông, xã Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng), Tổ công tác Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp Tổ Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Cao Bằng trong quá trình làm nhiệm vụ đã phát hiện một xe ôtô 7 chỗ vận chuyển 2 thùng xốp dán kín có dấu hiệu nghi vấn buôn bán, vận chuyển trái phép động vật hoang dã.

12 cá thể tê tê Java được giải cứu kịp thời. (Ảnh: TTXVN phát)

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong các thùng xốp chứa tổng số 12 cá thể tê tê Java còn sống - loài đang bị đe dọa tuyệt chủng và được pháp luật bảo vệ ở mức cao nhất.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam đã phối hợp với các cán bộ, nhân viên Vườn quốc gia Cúc Phương vượt hàng trăm cây số để tới cứu hộ khẩn cấp số cá thể tê tê kể trên. Toàn bộ số động vật đã được tịch thu, phục vụ điều tra làm rõ vụ vi phạm.

Đại diện Vườn quốc gia Cúc Phương cho biết, qua kiểm tra, sơ cứu số cá thể tê tê kể trên cho thấy động vật bị nhồi nhét thức ăn nhằm tăng trọng lượng trước khi bán và đều bị mất nước, kiệt sức.

Hiện 12 cá thể tê tê đang được các lực lượng đưa về Trung tâm Cứu hộ tại Vườn quốc gia Cúc Phương để tiếp tục chăm sóc và phục hồi.

Đại diện Vườn quốc gia Cúc Phương cũng cho rằng, dịp cuối năm hoạt động săn bắt, vận chuyển buôn bán trái phép động vật hoang dã diễn ra phức tạp với nhiều thủ đoạn.Trong thời gian qua, các lực lượng tại Vườn quốc gia Cúc Phương đã tổ chức nhiều đợt cứu hộ và tái thả các cá thể tê tê Java về tự nhiên, góp phần bảo vệ nhiều cá thể động vật nguy cấp, quý hiếm thuộc nhóm IB, đang bị đe dọa tuyệt chủng trên toàn cầu.

Gần đây nhất, cuối tháng 11, Vườn quốc gia Cúc Phương đã phối hợp cùng Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam và Vườn quốc gia Bạch Mã (thành phố Huế) đã thả 7 cá thể tê tê Java trở lại môi trường tự nhiên./.

