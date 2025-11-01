Quảng Trị: Tiếp nhận cá thể Tê tê thuộc nhóm nguy cấp, quý hiếm từ người dân

Sáng 1/11/2025, Công an phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng có liên quan tiếp nhận 1 cá thể Tê tê thuộc nhóm IB nguy cấp, quý hiếm từ người dân.

Cụ thể, vào khoảng 20 giờ 30 phút tối 31/10, trên đường đi làm về, anh Lê Văn Huân (trú tại Khu phố 2, phường Nam Đông Hà) khi di chuyển đến khu vực nút giao đường Nguyễn Huệ-Đặng Tất đã phát hiện 1 cá thể Tê tê nặng khoảng 3kg.

Ngay sau đó, anh Huân đã trình báo cơ quan chức năng.

Nhận được thông tin, Công an phường Nam Đông Hà, Hạt Kiểm lâm Cam Lộ- Đông Hà, đại diện Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Nam Đông Hà đã đến nhà anh Huân để làm thủ tục bàn giao cá thể Tê tê trên cho Hạt Kiểm lâm để tiếp tục chăm sóc và xử lý theo quy định của pháp luật.

Tê tê là một trong những loài động vật được xếp vào nhóm IB, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm theo quy định tại Nghị định 84/2021/NĐ-CP của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2019/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp. Đây là loài được bảo vệ nghiêm ngặt theo Công ước CITES nhằm ngăn chặn nguy cơ săn bắt, buôn bán trái phép dưới mọi hình thức...

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã có nhiều người dân liên tiếp trình báo và bàn giao các cá thể động vật hoang dã cho các cơ quan chức năng. Điều này cho thấy ý thức bảo vệ động vật hoang dã, nhất là những loài thuộc danh mục nguy cấp, quý hiếm đã và đang ngày càng được nâng cao trong cộng đồng./.

