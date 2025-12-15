Ấn Độ hủy hàng trăm chuyến bay do lớp sương mù ô nhiễm

Giới chức Ấn Độ cho biết hàng trăm chuyến bay đã bị hủy hoặc chậm trễ trong ngày 15/12, khi sương mù dày đặc bao trùm thủ đô New Delhi và các khu vực lân cận, làm suy giảm nghiêm trọng tầm nhìn.

Theo báo The New Indian Express, do điều kiện tầm nhìn kém, hãng hàng không IndiGo đã thông báo hủy 109 chuyến bay, trong khi Air India hủy 37 chuyến.

Hãng Air India Express cho biết có 20 chuyến bay trong mạng lưới hoạt động tại miền Bắc Ấn Độ bị ảnh hưởng.

Báo Hindustan Times đưa tin khoảng 400 chuyến bay đã bị chậm do tầm nhìn hạn chế khi một lớp sương mù dày bao phủ khu vực thủ đô.

Trong khi đó, chỉ số chất lượng không khí (AQI) trung bình tại Delhi ghi nhận ở mức 498, nằm trong ngưỡng cao của mức “nguy hại nghiêm trọng.”

Trước đó 1 ngày, Ấn Độ đã tăng cường các biện pháp kiểm soát ô nhiễm tại thủ đô New Delhi và các khu vực lân cận, sau khi chất lượng không khí suy giảm xuống mức tồi tệ nhất kể từ đầu mùa Đông.

Chính quyền Delhi đã khuyến cáo người dân, đặc biệt là trẻ em và những người mắc bệnh về hô hấp hoặc tim mạch, hạn chế ra ngoài và sử dụng khẩu trang khi cần thiết.

Hoạt động công nghiệp, giao thông cùng tình trạng xây dựng tràn lan được xác định là những nguyên nhân chính gây ô nhiễm không khí tại thành phố này. Tình trạng ô nhiễm thường trở nên nghiêm trọng hơn trong các tháng mùa Đông./.

