Nhật Bản: Mỳ cốc với "thịt bí ẩn" trở lại các kệ hàng sau 7 năm vắng bóng

Đối với những người thích ăn mỳ ăn liền, những sợi mỳ dẻo dai trần trong nước nóng với hương vị thơm ngon luôn là yếu tố hấp dẫn nhất.

Nhưng với những người đã từng đam mê món mỳ cốc Cup Noodles, một yếu tố khác rất quan trọng còn góp phần khiến sự hấp dẫn đó tăng lên rất nhiều lần, đó là “thịt bí ẩn.”

"Thịt bí ẩn" là tên gọi mà nhà sản xuất mỳ ly Nissin đặt cho những miếng thịt nhỏ nổi trong nước dùng của thương hiệu mỳ ăn liền nổi tiếng nhất Nhật Bản này.

Tình yêu dành cho "thịt bí ẩn" mạnh đến nỗi vào năm 2018, sau khi Nissin đăng tải bức ảnh chụp một bát cơm phủ "thịt bí ẩn" lên Twitter, công chúng ngay lập tức phản hồi bằng cách kêu gọi công ty thực sự tung ra sản phẩm đó.

Để làm hài lòng số đông, Nissin đã sản xuất một lô "Bát thịt bí ẩn" phiên bản giới hạn cho dòng cơm ăn liền Cup Meshi của mình, và toàn bộ 10.000 hộp đã bán hết tại Nhật Bản chỉ trong 1,6 giây.

Tuy nhiên, phải đến 7 năm sau, Nissin mới có thể thực sự phục vụ các thực khách Nhật Bản của mình.

Trong tháng này, mỳ thịt bí ẩn không chỉ trở lại với dòng sản phẩm Cup Meshi mà còn không còn là mặt hàng độc quyền trực tuyến nữa, mà được bán tại các siêu thị và cửa hàng tiện lợi trên toàn quốc.

"Thịt bí ẩn" của Nissin. (Nguồn: Japan Today)

Cách chế biến Mỳ thịt bí ẩn Cup Noodle Kanzen Meshi mới tương tự như cách bạn chế biến mỳ ăn liền. Đầu tiên, bạn đun sôi nước và đổ vào cốc. Khuấy đều, đợi năm phút cho chín, thêm gói gia vị vào, và thế là xong.

Thay vì một bát cơm khô như trong bức ảnh năm 2018, món ăn này có nước dùng đậm đà như một bát súp, và hương vị nước dùng của Kanzen Meshi Mystery Meat Bowl tương tự như nước dùng mỳ ly Noodle, với vị tiêu và nước tương nồng nàn, cùng với vị thịt đậm đà đến từ phần thịt bí ẩn khá dồi dào.

À, và nếu bạn đang thắc mắc tại sao Nhật Bản, một quốc gia tự hào về chất lượng nguyên liệu cao cấp, lại có thể hào hứng đến vậy với thứ gọi là "thịt bí ẩn," công thức không phải là bí mật lớn: đó là sự kết hợp giữa thịt lợn băm, rau củ và các thành phần có nguồn gốc từ đậu nành.

Kanzen Meshi Mystery Meat Bowl có giá 398 yên. Nissin chưa nói gì về số lượng có hạn lần này, nhưng xét đến việc nhu cầu đã bị dồn nén trong bảy năm, các cửa hàng có thể sẽ bán hết hàng rất nhanh.

Trước đó, Nissin Food Products đã bán riêng những phần thịt này với tên gọi "thịt bí ẩn," một thuật ngữ được khách hàng của những bữa ăn nhanh, giá rẻ lan truyền rộng rãi.

Mỗi hộp 200 gram - tương đương với 47 ly mỳ ăn liền chứa các viên thịt này - được bán lẻ với giá 650 yen (4 USD).

Mặt sau của hộp có nhiều công thức nấu ăn gợi ý cho loại protein đã được ngâm nước này, bao gồm mỳ Ý sốt bolognese, bánh hamburger hoặc ớt nhồi.

Kể từ khi được nhà sáng lập Nissin, Momofuku Ando, ​​phát minh cách đây 66 năm, mỳ ăn liền đã chiếm lĩnh thế giới, với thị trường dự kiến ​​sẽ tăng gần gấp đôi lên 90,8 tỷ USD vào năm 2032 so với thập kỷ trước.

Đối với Nissin có trụ sở tại Tokyo, việc nắm bắt các xu hướng mới là một cách để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng trong một thị trường đang có rất nhiều lựa chọn hiện nay.

Trên cửa hàng trực tuyến của Nissin, khoảng 600 hộp được bán hết chỉ trong khoảng ba giờ - nhanh hơn hầu hết các sản phẩm mới khác, theo công ty.

“Tôi biết sản phẩm mới sẽ trở nên phổ biến, nhưng tôi không ngờ nó lại nổi tiếng đến mức như vậy,” Tomohiro Kono, thuộc bộ phận tiếp thị của Nissin, cho biết. “Khách hàng đã nói với chúng tôi qua trang web và mạng xã hội rằng họ muốn ăn nhiều loại thực phẩm có thành phần này.”

Sau khi thuật ngữ này trở nên phổ biến trên mạng xã hội, Nissin bắt đầu sử dụng “thịt bí ẩn” trong hoạt động tiếp thị của mình vào năm 2016, và cuối cùng cung cấp mỳ ly với khẩu phần bổ sung của loại thực phẩm này./.

Nissin rót tiền đưa mỳ ăn liền trở lại "ngôi vương" Nissin Foods Holdings dự kiến đầu tư lớn để mở rộng hoạt động tại Nhật Bản và các quốc gia khác, nhằm tăng cường nhu cầu mỳ ăn liền giá rẻ và tạo ra những phiên bản lành mạnh hơn.