Trải nghiệm hương vị năm châu giữa lòng Thủ đô Hà Nội

Liên hoan Ẩm thực Quốc tế 2025 tại Hà Nội là cơ hội để thử nghiệm nhiều món nổi tiếng thế giới như taco của Mexico, doner kebab của Thổ Nhĩ Kỳ, các hương vị đặc trưng của Ấn Độ và nhiều món khác.

Với chủ đề “Trip of Flavors – Hành trình vị giác khắp năm châu,” Liên hoan Ẩm thực Quốc tế 2025 diễn ra trong hai ngày 22-23/11, từ 9 đến 21 giờ tại Khu Ngoại giao Đoàn (298 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội).

Sự kiện mang đến hơn 120 gian hàng, trong đó gồm hơn 50 đại sứ quán, lãnh sự quán, trung tâm văn hóa nước ngoài. Sự hiện diện đông đảo góp phần định vị Việt Nam trong vai trò “ngôi nhà chung của văn hóa thế giới.”

Tại liên hoan, thực khách có cơ hội thưởng thức các món đặc trưng của nhiều nền ẩm thực: Taco Mexico đậm đà, bánh doner cuộn Thổ Nhĩ Kỳ giàu hương vị, bánh ngọt Pháp thơm ngọt bơ sữa, hay các món Ấn Độ với nhiều gia vị đặc trưng. Các gian hàng quốc tế cũng mang đến những hương vị truyền thống đặc sắc, góp phần làm phong phú “bản đồ ẩm thực” của sự kiện.

Khu vực “Ba miền đất Việt” thu hút đông đảo khách tham quan với loạt món quen thuộc như phở Hà Nội, nem rán, mì Quảng, nem lụi, bánh dân gian Huế, bánh xèo và bánh mì Sài Gòn.

Trong hai ngày tổ chức, Liên hoan Ẩm thực Quốc tế 2025 còn mang tới các hoạt động như Fashion Food Show, Global Beer Fest, Nhật ký Ẩm thực không biên giới hay Đại lộ Ẩm thực Toàn cầu, giúp sự kiện trở thành nơi giao lưu sôi động giữa ẩm thực, nghệ thuật và công nghệ.

Diễn ra trong thời điểm cuối năm, Liên hoan Ẩm thực Quốc tế 2025 được kỳ vọng trở thành điểm đến văn hóa nổi bật của Hà Nội, đồng thời lan tỏa hình ảnh một Việt Nam thân thiện, sáng tạo và giàu bản sắc trong dòng chảy hội nhập./.

