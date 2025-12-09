7 loại trái cây tự nhiên, cung cấp dưỡng chất tốt cho làn da khỏe mạnh

Một làn da khỏe mạnh, rạng rỡ là mơ ước của nhiều người. Bạn có biết rằng bên cạnh các sản phẩm chăm sóc da, chế độ ăn uống cũng đóng vai trò quan trọng trong việc nuôi dưỡng làn da từ sâu bên trong?

Lợi ích của trái cây với sức khỏe làn da

Các chuyên gia dinh dưỡng luôn khẳng định trái cây giàu chất chống oxy hóa giúp ngăn ngừa tổn thương oxy hóa. Làn da sẽ chỉ rạng rỡ nếu bạn khỏe mạnh từ bên trong. Đó là lý do tại sao việc bổ sung đủ lượng chất dinh dưỡng thông qua thực phẩm là điều bắt buộc.

Nguồn cung cấp dồi dào các chất dinh dưỡng và vitamin thiết yếu là trái cây. Trái cây giàu vitamin C rất tốt cho việc làm mờ vết thâm mụn và làm sáng da. Trái cây có vitamin B rất tốt cho việc cải thiện sức khỏe làn da tổng thể. Thực phẩm giàu vitamin A giảm mụn trứng cá.

Dưới đây là 7 loại trái cây nên bổ sung vào chế độ ăn uống của bạn để có làn da khỏe mạnh.

1. Dưa hấu

Dưa hấu vừa là loại quả giúp giải nhiệt trong những ngày hè nóng nực mà còn tốt cho sức khoẻ làn da.

Với hàm lượng nước cao và sự kết hợp của các vitamin A, B6, C, dưa hấu giúp làm trắng da, phục hồi vùng da bị xỉn màu và bảo vệ làn da dưới ánh nắng gay gắt.

Chính vì vậy, dưa hấu được coi là mỹ phẩm tự nhiên, an toàn có tác dụng dưỡng da tốt mà không hề gây tác dụng phụ.

2. Kiwi

(Ảnh: iStock)

Với lượng dưỡng chất dồi dào, kiwi được biết đến là loại quả có ích cho làn da của con người. Theo tạp chí Healthline, trong quả kiwi có chứa hàm lượng lớn vitamin C góp phần vào quá trình sản sinh collagen giúp da dẻ sáng mịn và săn chắc hơn.

Cùng với vitamin C, vitamin E có trong quả kiwi còn có thể tạo một lớp ‘‘màng chắn’’ bảo vệ da khỏi tình trạng nám sạm, xỉn màu khi phải tiếp xúc nhiều với ánh sáng mặt trời.

3. Quả mâm xôi

Quả mâm xôi cũng chứa nhiều vitamin C giúp giữ cho làn da khỏe mạnh - điều này giúp bạn trông trẻ hơn. Ngoài ra, các chất dinh dưỡng trong quả mâm xôi cũng hỗ trợ việc sản sinh collagen và đảo ngược tổn thương trên da do tia UV

4. Quả việt quất

Quả việt quất chứa các hợp chất gọi là anthocyanin, tạo nên màu xanh lam hoặc tím cho trái cây và rau quả.

Anthocyanin được biết đến là chất chống oxy hóa mạnh mẽ, có thể giúp ngăn ngừa lão hóa da và tổn thương do tia UV; tăng cường độ ẩm và chức năng hàng rào bảo vệ da.

5. Chuối

(Ảnh: iStock)

Trong chuối có chứa nhiều vitamin như A, E… Đây là những vitamin có khả năng ngăn ngừa các tế bào bị lão hóa, đặc biệt là vùng da.

Ngoài ra, trong chuối cũng chứa các chất axit amin, vitamin A và C là các thành phần hoàn hảo nhằm giúp cải thiện, tăng độ đàn hồi ở da cũng như hỗ trợ điều trị tàn nhang, thâm nám. Do đó, lời khuyên dành cho các chị em nên ăn chuối hàng ngày để giúp làn da luôn khỏe mạnh, trẻ trung, hạn chế được nếp nhăn xuất hiện sớm.

6. Quả bơ

Trong thành phần của quả bơ có chứa một lượng dầu tự nhiên có khả năng thấm sâu vào da để nuôi dưỡng, cấp nước cho làn da, từ đó sẽ giúp ngăn ngừa quá trình lão hóa sớm. Không chỉ vậy, đặc tính dưỡng ẩm của quả bơ còn giúp bảo vệ làn da tránh khỏi những tác hại từ môi trường.

Cụ thể, các chất chống oxy hóa dồi dào trong quả bơ như vitamin E và C có khả năng giúp bảo vệ tế bào da khỏi những tác hại của các gốc tự do - căn nguyên dẫn đến tính trạng lão hóa và nếp nhăn trên da. Trong khi đó, axit oleic và chất diệp lục có trong quả bơ còn giúp giảm tình trạng mẩn đỏ và viêm da.

7. Dâu tây

Dâu tây rất giàu chất chống oxy hóa và axit ellagic giúp làm chậm quá trình lão hóa. Loại trái cây này cũng cấp nước cho da, làm sáng và tẩy tế bào chết.

Ngoài ra, dâu tây có đặc tính làm se da, chống viêm và chống oxy hóa mạnh, điều trị bỏng, bảo vệ làn da của bạn khỏi tia UV. Những ai bị mụn có thể sử dụng dâu tây để loại bỏ tình trạng tồi tệ trên da. Trái cây này còn được giới chuyên gia mệnh danh là ‘siêu thực phẩm chữa lành’./.

Các loại thực phẩm bổ sung quá mức gây hại cho làn da Việc bổ sung quá nhiều các loại thực phẩm như sắt, vitamin A, biotin, iốt không chỉ ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa hay sức khỏe tổng thể mà còn làm cản trở quá trình tái tạo và phục hồi tự nhiên của da.